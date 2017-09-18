2017全球创新者大会在深召开 集和品牌董事长龚凯畅聊新消费场景

-未来已来，创新者在前行

广州2017年9月19日电 /美通社/ -- 2017年9月8日，由中国贸促会、中国国际商会、APEC中国工商理事会等联合主办的二十国集团（G20）智慧创新论坛暨2017全球创新者大会（GIC）在深圳举行。

本届大会的主题为“智慧的地球”，邀请到了2007年诺贝尔和平奖共同获得者Woodrow W. Clark，IBM Watson人工智能咨询服务全球副总裁Terrence Hickey，谷歌医师科学家Lily Peng等近百位全球顶尖科技创新团队精英，就人工智能、大数据、科技金融、精准医疗、清洁能源等诸多议题分享展示最新成果。本次大会作为全球创新科技展示和交流的平台，地位可见一斑。



大会各主题分享

集和品牌管理顾问股份创始人龚凯受邀担任“新消费场景”主持人，与联想集团副总裁、智能生活方式总经理姚映佳，广汽丰田汽车有限公司副总经理肖宁，探讨了新消费场景下，品牌如何发挥引领作用。



从左至右分别为：集和战略品牌董事长龚凯、联想集团副总裁姚映佳、广汽丰田副总经理肖宁

现场，姚映佳展示了联想设计的智能鞋，他认为，未来就是一个不断打破边界的状况。“我们今天的生活方式，越来越多的是从一个场景转移到另外一个场景。在每一个场景的过渡里面，都充满了挑战和机会。”

肖宁指出，未来是个新的链接时代。并解说了链接的三个阶段。

作为战略品牌专家，龚凯认为未来无论科技如何发展，企业家需要做的一点，就是细分聚焦。“品牌的艺术，在于细分聚焦。细分的关键是客户所在情景渴望解决的任务。”

最后，龚凯对本次分享进行了总结，并提出企业是做效益成本筛选器，品牌掌门人要做到集科学家、艺术家、企业家为一体，来为消费者服务。



龚凯在《新消费场景》上发表讲话

14年前，龚凯怀着“让杰出梦想成为品牌”创立了集和战略品牌。在14年间，集和品牌底层设计工具《品牌基因序列》获得了知识产权保护，成为集和的独有专利。作为最早研究，也是目前唯一拥有独立品牌认知知产系统的组织，2016年，集和申请高新技术企业认证，并获得国家批准，成为中国首个品牌创建领域高新技术企业。同年，集和战略品牌新三板挂牌上市（证券简称：集和品牌证券代码：837749）。

作为被诸多名声显赫的品牌（如英特尔、迪士尼、7天酒店、健客网、同仁堂、简一、良品铺子、同道大叔、易到用车、快乐男声、凯芙兰、美的、九阳、中国邮政、湖南卫视、安利、汤臣倍健、唯意定制、奥飞、乐心、南阳迪克、哲品、红蜻蜓、九牧王、APEC中小企业峰会、金利来、越秀集团等）所青睐的合作伙伴，集和品牌累计服务的企业市值过万亿，上市及行业标杆品牌127家以上，真正帮助企业创建品类标杆，实现品牌垄断。

集和品牌官网 www.bicobrand.com