国安社区：缔造“新邻里模式”的生态圈

北京2017年9月19日电 /美通社/ -- 近日，国安社区完成了北京百家门店的升级，升级后的门店将为居民提供更加全面、便捷、优质的社区服务。

共享经济的崛起正在迅速更新人们的观念，随着共享、开放、连接的理念日益深入人心，更多的城市生活共享模式正在不断被创新。基于对社区服务和共享模式的新理解，国安社区希望通过建立一个一站式社区共享平台，构建一个把“人”连接在一起的共享生态圈。

连接：国安社区的关键词

随着收入水平的提高，社区居民的消费呈现出多元化、高档化的趋势，消费需求不断从实物型向服务型转变、从数量型向质量型转变。同时，居民家庭结构的变化也使得家庭自我服务功能弱化，需要借外部服务来弥补。在此背景下，中信国安集团于2016年10月30日正式推出了社区服务品牌 -- 国安社区，并逐步向全国布局。

“国安社区对社区事业的理解就是连接，即一端连接社区居民的需求，连接社区居民的内容产生；另一端连接社区外的生产商和供给侧。”国安社区 CEO 赵晨希在国安社区产品发布会上曾表示：“对于国安社区未来的发展方向，如果说创立伊始的国安社区是在做平台的话，那么现在的国安社区，是在构建生态，打造一个智慧社区服务的生态圈。”

在国安社区设想的蓝图中，未来社区将是一个资源共享、信息共享、服务共享、技能共享的生态圈。运用互联网、云计算及大数据等创新技术，通过移动端、电视端、PC 端、400电话端、门店端、社区专员端以及智能终端等七类社区服务触点，从线上到线下，把社区的资源与社区的每一个人连接起来。



“连接-无界”国安社区品牌发布会现场

“人情味”增进邻里互信互动

不同于传统社区服务系统，国安社区的门店对居民而言不仅是可购物的超市和获取社区服务的“前台”，也是开放的共享空间。在这个空间里，居民可以前来选购优质的商品，还可以在这里分享购物体验，交流居家心得，参加国安社区举办的各类联谊、公益活动。

推陈出新的技术手段不断成为国安社区服务居民的工具。如今微信是流行于不同年龄段社交工具，国安社区举办的各类公益活动、促销信息、日常服务都可以通过微信群进行垂直传递，大大提高了服务效率。另一方面，由于微信群基于社区建立，同一小区互不认识的街坊邻居能够摆脱钢筋水泥的禁锢互动与互信，让社区生活更有人情味。

在社区生活中，国安社区是服务平台，也是纽带，用“国安侠”和志愿者连接社区居民和平台，用志愿服务、公益活动连接社区内外可以整合的资源，帮助有需要的对象。其中，“国安侠”是国安社区的一大特色。训练有素、朝气蓬勃的“国安侠”不仅对居民承诺24小时接受服务、应答后1小时上门，更是小区居民之间促进交流、增进感情的纽带。

这种有温度的独特体验是国安社区从传统社区服务平台中脱颖而出的重要原因之一，也折射出了国安社区对社区服务和家庭消费的新理解。



国安侠和社区里的孩子们

六大板块构建社区生态圈

经过近一年的深耕细作，国安社区梳理出六大服务板块，有效覆盖社区生活服务需求，营造新邻里时代。“家务事”为繁忙的都市人创造一个温暖洁净的居住环境；“社区驿站”全面打造公益服务、公益空间、志愿时间银行、精准扶贫、公共服务五大服务体系；“海外购”满足消费者足不出户淘遍全球的心愿；“环境专家”帮助解决和生活居住环境相关的空气、饮水问题；“老年之家”提供全方位养老服务，让儿女放心，让老人舒心；“社区合伙人”打破邻里交流壁垒，帮助微小创业者梦想从社区起航，让社区没有难做的生意。六大服务板块共同构建健康的社区生态圈。

当机器取代人工，当互联网减少了人与人对面交流的机会，人们感叹生活的便利，也怀念街坊邻里互相熟识，坐在一起喝茶聊天，碰到事情一起商量解决的日子。未来的城市生活，必然会更加智能、更加便捷，国安社区希望促进邻里之间的资源整合和共同，缔造新的邻里关系，在钢筋水泥和电子屏幕之外带给居民社区生活的温度。