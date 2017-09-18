天天拍车：只有拍卖模式才能解救“老旧车”

上海2017年9月19日电 /美通社/ -- 国内最大的二手车线上拍卖平台天天拍车分析指出，随着限迁政策的逐步放开，二手车全国大流通趋势将越来越明显，北京是车源活跃区域，老旧车辆只有通过C2B模式的全国竞拍，才能流向全国，提升价格，实现真正商业价值。



天天拍车：闪电卖高价

此次热议的话题源于北京二手车市场现状，北京地区的二手车堆积如山，最主要的原因是北京地区严格的排量政策，同时，加之北京地区购车频率高，换购周期短，使得大量的旧车涌入了二手市场。根据公安部交管局统计数据显示，北京是全国唯一一个汽车保有量超500万辆的城市，而天天拍车提供的2017上半年全国二手车流通大数据报告也显示，无论是全国二手车流出城市还是二手车流通活跃区域的排名中，北京都位居前列。北京二手车市场确实较大，库存较满已成常态。特别是从今年2月开始，受国一国二排放机动车出行限制政策影响，大量老旧机动车涌入北京二手车市场。

“北京老旧二手车价格被低估，主要受本地市场消化能力所限，而互联网直卖模式，主要面向本地市场，个人和个人之间交易，这也使得不被本地市场重视的老旧二手车只能低价出售或者报废。”天天拍车北京区域总经理于萌指出，对于北京市民而言，因为严格的排量规定，淘汰下来的车多半不符合排量标准，在北京本地的使用价值低，关注度低，备受冷落。因此在主要针对本地、个人与个人交易的二手车直卖平台上，这些车辆几乎没有出路，大部分车主最终可能不得不考虑直接报废。有车主反映，“很多车况较好的车直接报废，不管是对车主而言，还是对社会而言都意味着资源的浪费。”

“其实北京个人车主出售的二手车本身价值并不白菜，一些车况条件好、保养好的二手车以及小众车型、进口车、豪华车等，使用价值依然很高。”于萌强调，“互联网C2B二手车拍卖平台，可以让老旧车辆快速成交，全国流通，真正实现价值，避免浪费。”于萌指出，与互联网直卖平台相比，以天天拍车为代表的C2B二手车线上拍卖平台，通过互联网拍卖，打破本地交易限制，将个人车主的车辆卖向全国车商，解决跨区域价格不透明，实现跨区域溢价，快速、高价成交。

据于萌透露，一些车况较好、但排放标准不高的二手车在北京当地没有销路，但部分二手车可以落户的中小城市车商则愿意参与竞拍。这就避免了这些车辆走上报废之路。特别是一些豪华车、进口车，以及国三、国四排放标准的二手车，迁往外地的售价要比本地市场消化价格提升10%以上。

天天拍车数据显示，目前北京的二手车主要被卖到辽宁、新疆、内蒙古、山东、山西等省市。在全国二手车限迁逐步放开的大背景下，北京二手车的流通范围将进一步扩大。包括北京在内的上海、天津、杭州、成都等全国多个车源城市，通过互联网拍卖平台，车源流向全国将是大势所趋。统计数据显示，上半年全国二手车交易量达到了583.71万辆，同比劲增21.53%，其中，限迁政策破冰显然对于刺激市场起了相当的作用。天天拍车分析显示，随着限迁解禁政策的加速推进，二手车交易量会更加活跃，价格也会有进一步的提升，特别是通过全国竞拍平台跨区域拍卖，个人车主将真正享受到跨区域溢价的实惠，实现二手车的全国大流通。

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