东方日升中标援助古巴3.9MW光伏项目 助推中巴两国新能源合作

浙江宁波2017年9月19日电 /美通社/ -- 近日，东方日升宣布，公司成功中标援助古巴3.9MW光伏项目，公司将为后者援助古巴的光伏电站项目供应包含260W高效多晶组件、铝合金边框、配套接线盒、密封胶等在内的一系列优质产品。此次东方日升向古巴市场供货，对进一步加深中巴两国在新能源领域的合作将起到积极的促进作用。

东方日升总裁王洪表示：“近年来，公司始终秉承‘每当东方日升时，我增能量你增值’的核心理念，通过研发团队持续不断的技术攻关形成了多项精尖技术。同时，依托于公司下设的国家级实验室，每个细小材料都需经过反复验证可靠性后才可应用推广，这不仅为我们赢得了海内外客户的一致信赖与肯定，也为公司持续开拓古巴等新兴市场打下了坚实的基础。”

按照协议，东方日升此次将向古巴方面供应组件及配套材料等物料，为了便于组件材料在古巴当地安全进行组装并发电，公司将以严格的质量标准进行产品检验，以保证产品成功投入运营，并造福当地民众。

“从市场潜力来看，以光伏发电为代表的新能源将成为今后古巴推行能源改革优化政策的重中之重，”王洪指出：“这是公司深化中巴光伏合作的重大契机，因此，我们非常希望能借助这次良好的开端，并 凭借我们在高效组件制造上的丰富经验助推古巴可再生能源的推广应用，为推进该国能源结构转型升级 提供中国企业的技术力量。”