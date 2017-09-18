北京2017年9月19日电 /美通社/ -- 恒生指数今年以来已上涨超过25%，使港股跻身全球表现最好市场之一。眼下，低佣金战火也已烧及港股券商。近日，知名美港股互联网券商老虎证券推出“港股狂欢季”，在港股一侧祭出万分之三的价格屠刀，且无平台使用费，创下目前全市场冰点价。在传统港股券商服务水平无明显改善的背景下，互联网券商在佣金、产品、服务方面的综合优势进一步加大，或在新一轮“抢客大战”中胜出。



老虎证券祭出万三价格屠刀，港股低佣时代来临

佣金下探，破局者倒逼港股券商加速洗牌

买过港股的投资者都知道，港股手续费比A股高出许多。尽管香港证监会从2003年4月就解除最低佣金收费制度，但高佣金依然是港股市场的一大痛点。即使有些券商以0佣金做促销活动噱头，但加上平台使用费等隐性收费，加起来并不比传统券商收费低。

港股佣金为何居高不下？

目前，香港市场上的券商数量超过400家，包括了本地港资、中资、外资、银行以及新兴的互联网券商，各玩家规模背景参差不齐。

客户基础最好的自然是香港本地券商，如耀才、致富等占据了绝大部分的散户市场。这些券商由于业务发展主要依赖经纪人，存在抽佣，佣金仍长期维持高位，在千分之一到千分之二之间。对于境内投资者的投资人来说，语言和文化方面的隔阂令本地券商服务上存在天然的劣势。

中资券商、中资银行是大多数境内投资者投资港股的主要渠道。2008年以后，国内龙头券商进入香港，在收费上采用了和本地券商类似的高佣策略。一方面，上述券商的央企背景、广泛的营业网点，使其有一定的获客优势；另一方面，港股市场长期以来信息的不对称，是导致这些传统券商能够“垄断”市场“躺着赚钱”的主要原因。

互联网券商是近年在港股市场的一股新势力。相比传统券商，其把经纪业务完全放在线上，以极致的产品体验和良好的口碑获客，极大地降低了运营成本。此前，老虎证券在美股一侧掀起低佣金革命，使传统美股券商受巨大冲击。此次其在港股开出万三的超低佣金，在港股市场上几乎是压倒性优势。

以腾讯控股（00700）为例，投资者交易500股，传统港股券商佣金约为422港币，老虎证券则为50港币，差距近 370港币。客户可以直接通过老虎证券等互联网券商开户买卖港股，中资券商的客户和额度的通道优势不再，内地券商在香港分公司的压力会很大。

LV2行情免费送，传统券商增值服务遭碾压

佣金只是差距的一部分。面对互联网券商在产品、增值服务上的优势，传统港股券商也似乎难有招架之力。

除了佣金，老虎证券看到港股投资者对LV2的需求很大，目前已经向所有用户免费提供港股LV2行情。

LV2行情素有“短线高手必备工具”之称，是证券交易所发布的实时交易数据，可为投资者提供十档买卖盘、逐笔数据、委托队列等多种升级数据。由于港交所对此收费高昂，此前，传统港股券商通常不免费提供实时行情。

最为致命的可能是产品体验的差距。炒港股，股民最为抱怨的是交易软件太难用。包括耀才、致富等本地券商、中资券商，提供的交易软件多为第三方软件（比如捷利、AA Stock），设计落后，操作起来也不够灵活。

以老虎证券为代表的互联网券商则已经开始独立自建底层交易平台，操作体验上甚至好于A股交易软件。同时，通过专门搭建的跨境专线直连交易所，投资者能随时极速下单，更快地捕捉交易机会。

不久前，老虎证券还宣布宣布升级旗下交易软件 Tiger Trade 的社区板块，通过新增实盘分享等功能打造“离交易最近的美港股社区”，辅助交易者决策。

从老虎证券可以看到，和传统的港股券商相比，互联网券商导向的是产品和用户。用极低的佣金，不断扩大用户规模，再通过专业壁垒和特色服务提高用户粘性。这样的打法，对于老牌的港股券商，可以说是致命的。眼下，随着全球资产配置热潮袭来，港股、美股市场变得不再小众。近期老虎证券顺势推出“港股狂欢季”活动，或许是互联网券商们抢老牌港股券商生意的开端。未来，老虎证券们的机会有多大?拭目以待!