Institut Marquès在麻省理工学院介绍对音乐和生命之初的研究

国际知名的辅助生殖中心 Institut Marquès的总监Marisa López-Teijón博士荣获了“ 搞笑诺贝尔 医学 奖 ”

“搞笑诺贝尔奖 ”颁奖活动在哈佛大学举行，表彰年度最令人称奇、最具创新性的科学研究

Institut Marquès在音乐影响胚胎和胎儿发育方面开展一系列最先进的研究

波士顿2017年9月19日电 /美通社/ -- Institut Marquès在麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology，简称“MIT”）介绍其音乐影响胚胎和胎儿发育的科学研究。



Institut Marquès总监Marisa López-Teijón博士、Institut Marquès科学总监Àlex García-Faura博士和Babypod开发者Lluís Pallarés被授予“搞笑诺贝尔奖”。

他们的科学研究刊登在知名的科学杂志《Ultrasound》（超声波）上，发现了胎儿听力运作的机制，表明只要声音从胎儿母亲的阴道传来，16周大的胎儿（胎儿所测长度为11厘米/4英寸）就能听见。

Institut Marquès总监Marisa López-Teijón博士、Institut Marquès科学总监Àlex García-Faura博士和Babypod阴道设备开发者Lluís Pallarés在MIT对上述研究进行了总结并进行了解释。巴塞罗那大学(University of Barcelona)医学院解剖学与人类胚胎学教授Alberto Prats博士也是这个研究团队的成员之一。

这次活动在麻省理工学院举行，是“搞笑诺贝尔奖”(Ig Nobel Awards)颁奖典礼的一部分，后者旨在表彰年度最令称奇、最具创新性的科学研究。

搞笑诺贝尔医学奖

Marisa López-Teijón博士荣获搞笑诺贝尔医学奖，这是该奖项27年来，产科领域首次获此殊荣。

搞笑诺贝尔奖颁奖典礼在哈佛大学(Harvard University)和麻省理工学院举行，欢迎全球知名的科学家，以充满乐趣且愉悦的方式向公众展示各自的研究。

在颁奖典礼上，Marisa López-Teijón博士解释说：“Institut Marquès就音乐如何影响胚胎和胎儿发育开展先进的研究。

通过在我们所有的生育诊所中将音乐振动运用于培养器内部，我们改进了体外受精过程。

通过首次在数千名患者的阴道内植入扬声器，我们能够与胎儿进行交流。为了实现上述目标，我们开发了Babypod。Babypod是获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准并与手机相连的阴道扬声器。

由于开发了Babypod，我们发现了胎儿听力运作机制：胎儿几乎听不到子宫以外的杂音。当胎儿所测长度仅为4英寸或11厘米时，胎儿就开始具有听觉能力。直到现在，医学文献只能证实胎儿从26周起才具有听觉能力。胎儿会用言语和动作，如同婴儿般做出响应，因为他们正在学习进行交流。与孕妇肚子进行‘谈话’的观点由此证明是错误的。”

据Institut Marquès的相关研究称，我们现在能够与胎儿进行交流并从神经层面加以刺激。任何一种感觉刺激都是有益的——而且越早越好。

音乐可以刺激语言学习。正如我们所见，学习可以从子宫起步。

对于Institut Marquès旨在提升辅助生殖治疗的研究，搞笑诺贝尔奖代表上述知名大学给予了认可。

有趣的链接：

音乐与胎儿刺激：

http://www.fertility-experiences.com/what-is-the-meaning-of-music/

http://www.fertility-experiences.com/the-story-of-a-discovery/

http://www.fertility-experiences.com/the-story-of-a-discovery-2-the-first-tests-continue/

http://www.fertility-experiences.com/the-story-of-a-discovery-3-the-scientific-research-starts/

http://institutomarques.com/en/scientific-area/response-fetus-vaginal-music-2/

http://www.institutomarques.com/pdf/ultrasound.pdf

音乐与生育：

http://www.fertility-experiences.com/music-enhances-in-vitro-fertilisation/

http://www.fertility-experiences.com/ivf-to-the-beat-of-the-music-we-have-made-our-embryos-dance/

科学研究：

http://institutomarques.com/en/scientific-area/

http://institutomarques.com/en/scientific-area/response-fetus-vaginal-music-2/

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1742271X15609367?journalCode=ultb

Babypod：

https://babypod.net/en/

胎儿与胚胎的“音乐会”

https://www.youtube.com/watch?v=SQNTqFRp09Q

https://www.youtube.com/watch?v=tQF5no3iLSg

胚胎观察手机应用：

http://institutomarques.com/en/observe-your-embryos-from-home/

详情请访问：www.institutomarques.com 和www.institutmarques.ie