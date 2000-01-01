寻找KTV娱乐下一个风口 2017上海展“娱乐视听应用专区”十月首唱

上海2017年09月20日电 /美通社/ -- 由上海国展展览中心有限公司主办的2017上海国际专业灯光音响展览会将于2017年10月11日-14日在上海新国际博览中心（龙阳路2345号）举办。本届上海展上，娱乐视听应用专区将在上海新国际博览中心N2馆首度亮相。

在过去二十年，传统KTV市场从当年的风口行业逐渐走向低频低端化困境。这个时代变化太快，昨天还在包房里跟小伙伴火热朝天地抢着麦克风，一转眼就在互联网全新架构的世界里被各种全新的娱乐方式淹没。碎片化的时空分割中，消费者用更直接的方式表达个性与自我，KTV市场以更苛刻的眼光看待定制与体验。历经行业阵痛，KTV娱乐行业的下一个风口，到底在哪里？

2017年10月11日-14日，浓缩当下KTV市场多元全新业态，上海国际专业灯光音响展N2馆全新开辟“娱乐视听专区”。

1. “娱乐视听应用专区”展区亮点

1.1 这不是模式的创新，这是产品的迭代 -- 移动练歌房，几处争鸣谁家花艳？

2017最为抢眼的K歌产品，莫过于各大厂家争相推出的移动练歌房（也称迷你KTV）了。有别于传统KTV固定场地包间包时长的娱乐模式，也不同于手机K歌简单粗暴设备LOW的线上体验，移动练歌房可以充分利用当下年轻人外出逛街等电影的碎片化时间，以更为专业的话筒、耳麦等“高配装备”充分满足一下体验者的“歌手梦”，K歌录歌两不耽误。本届上海展上，玩乐迪将主打自家的移动练歌房产品。小巧精致的装潢，配以玩乐迪的欢乐斗歌系统，让消费者互动体验感升级。

1.2 这不是硬件的升级，这是系统的颠覆 -- 私人影K/影吧，系统解决方案全线升级。

除了移动练歌房，私人影院/影K/影吧应该是KTV行业转入低迷后作出的最初业态转型尝试。从开始的音响与投影粗暴结合的低端私密空间，到注重声光视效及全方位视听体验的中高端逆袭，私人影K/影吧的业态发展方向日渐明朗，软硬件服务体系日益完善。如果你对这一新业态感兴趣，又疲于甄选各大软硬件提供商并进行整合运营，本届上海展上，暴风影音带来的整体解决方案将让消费者眼前一亮。

从服务器到播放机，从媒资与播控集成系统到店面运营管理系统无所不有。此外，此次暴风影音还将带来其主打产品 -- QUAKE 4D超感沙发。它可以根据电影的不同情节作出相应的环境模拟，无论是爆炸、打斗、机枪扫射、空中飘浮还是车辆碰撞等各种动感场面都有细腻逼真的表现。在这个体验经济制胜的时代，谁家的产品能带给消费者更大的官能延展，谁就是这个市场的王牌，一个沙发能有多神奇，消费者可到场切身感受。此外，专业点歌机生产者深圳吉喆，也将带来支持20万云歌库，1080P高清输出的“音悦台”双系统影K点歌机。

1.3 更多选项，更多可能

除上述品牌，娱乐话筒专业制造商深圳好兄弟也将在专区展示其全新旗舰产品F-80S高端娱乐麦克风，以及BBSK-3手机直播K歌麦克风。紧跟时尚的造型和优质的音色是BBS一贯的标签，不仅是K歌，BBS更将眼光投向日益火爆的直播市场。同时，宝乐迪展位上的连锁加盟业务也不失为新晋KTV从业者迅速入行的轻松之选。广州运生带来的娱乐K歌宝，其全包式的头戴式耳机及话筒，录音棚级声效PS处理甚至可以让消费者足不出户就享受专业练歌体验。来自宝岛台湾的雷尔斯和ZTM，两家分别在家庭影院音响和室内小型影院音响方面有惊喜产品出镜。

2. “娱乐视听应用专区”精品活动

随着“娱乐视听应用专区”概念的推出和成形，为使专区的展示和互动体验更为丰满立体，主办方联合多家协会、媒体及在行业内颇具影响力的产业联盟，在“娱乐”这一大语境下，于聚赏时刻会议区内，分别打造了三场面向不同受众、不同群体的专题同期论坛/活动。

2.1 谈转型：家庭K歌，杀出红海？

在传统娱乐音响遭遇寒流的今天，当体验与个性成为消费者的主要诉求，如何迎合市场需求，让专业KTV真正走进家庭，打造比传统KTV更海量的曲库、更智能的操作系统，以及更多元的用户场景，将成为KTV娱乐行业转型的下一片蓝海。10月11日下午13:00-14:20，由中国电子音响行业协会主办，浦东先进音视频技术协会、天津金麦客科技有限公司，以及广州市运生信息科技有限公司承办的论坛-“智能音响在娱乐领域的应用”，将在上海展现场准时拉开帷幕。届时，家庭互联网娱乐产业联盟的两位重要成员（金麦客、运生）将带来当下家庭KTV领域最前沿的技术探讨及分享。

2.2 宏观大略：泛娱平台，妙棋制胜

诺笛联盟，中国首个跨行业、跨品牌、跨业态的娱乐资源平台。他们以打破“行业壁垒”的方式，颠覆娱乐行业的传统运作模式，打通中国娱乐领域产品链，重构娱乐新生态，目前已成为中国领先的泛娱乐生态平台之一。

本届上海展，重量级KTV资讯平台“K族”将携手诺笛联盟，首度于展会同期举办高端论坛。范志彪先生、许枫先生以及曾浩然先生三位行业大咖，将通过当下娱乐航母级业态的视野，纵论天下。

范志彪先生，上海交通大学EMBA，现任诺笛（上海）企业管理咨询有限公司CEO，曾任合盛文化集团执行董事，无锡乐巢会执行总裁，卓凡集团百度品牌执行董事，“2016中国娱乐行业领军人物”获得者。此次论坛，范志彪先生将以“泛娱乐平台的价值与未来”为切入点，对娱乐行业供给侧改革、创新理念等进行现场深度解码。

许枫先生，“枫言疯语”创始人，现任诺笛联盟Coo，中国首支偶像组合“中国力量”主唱，曾多次参加中央电视台、湖南卫视等电视台演出，并担任《同一首歌》《欢乐中国行》等等大型晚会表演嘉宾，更曾培养出吉克隽逸、艾菲、丁丁等歌手。许枫先生多年来始终深入市场，观察市场，坚持寻找用户痛点，以用户思维为导向打造产品及服务。本次论坛，许枫先生将以他颇具个人风格的方式，为观众呈现“泛娱乐爆品思维”的通幽曲径。

曾浩然先生，中国本土KTV管理先锋，2000年投身于娱乐行业，并于2008年创建美亚歌管理咨询有限公司。多年来致力于完善国内KTV企业管理，拥有自己独特而卓有成效的市场运作模式。如何在KTV管理运营中突出重围，唯少灵犀一点，本次上海展上，曾浩然先生将凭借资深行业经验，与大家畅谈“KTV行业转型升级发展趋势”的相关课题，KTV管理精英不可错过。

看未来娱乐业谁主沉浮，2017年10月11日下午15:05-17:00，可参加上海展“聚赏时刻会议区”。

2.3 聚焦微观：K房潮品，前路几何？

保持好奇，保持思考，作为KTV娱乐领域非常有特色的一家专业媒体，KTV技术联盟网及其创始人烁烁，2017将首度联合上海展，带来行业微观市场的系列观察。一线技术人员出身的烁烁，可谓最能直接体会KTV娱乐技术每一次细微的跳动的人之一，本次上海展，他将与所有现场听众分享他在“巨幕在KTV行业的发展应用”，以及“KTV智能灯光多元化发展”两块内容方面的心得和体会。这些近两年颇吸眼球的KTV市场潮品，竞争力怎样，如何维护，前景几何？想要直面当下KTV娱乐最热产品及话题，10月13日下午15:40 - 16:40，烁烁老师将会与参与者畅谈。

消费者可于2017年10月11-14日，至上海新国际博览中心N2馆“娱乐视听专区”，一览KTV行业未来。

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