佛山照明业绩持续走高 “灯王”发展势头好

佛山2017年9月20日电 /美通社/ -- 从1958年到2017年，从汾江河畔的灯泡厂到拥有五大生产基地的照明行业优秀上市公司，佛山照明的发展史浓缩着太多时代的印记。随着广晟公司的入主，佛山照明再次迎来了新一轮的高速发展期。从2015年营业收入28.76亿元，净利润5340万元，到2016年营业收入33.66亿元，净利润10.72亿元，其中主营业务净利润3.5亿元；再到2017年上半年营业收入20.23亿元，净利润2.28亿元，佛山照明在广晟入主后实现营业收入及净利润的三连跳。

佛山照明作为照明行业第一家上市企业，更是国内上市公司连续20年以上保持分红的十家企业之一，佛山照明在2017年6月继续向9万余名股东分红5.3亿元，充分体现了当前佛山照明在广晟公司的带领下，用正确的战略布局、精准的发展策略，逐步朝着百亿企业、百年企业的宏伟目标稳步前行。

广晟入主 战略清晰效果显著

2015年12月，广东省国资委属下广晟公司成功入主佛山照明成为佛山照明控股股东，标志着佛山照明时隔11年重回国资怀抱，也为企业发展开启了新的篇章。控股股东的变化，带给佛山照明最直观的改变便是清晰的战略布局与发展规划。面对国内外复杂多变的环境，佛山照明董事会2016年提出了“技术高精尖化、品牌及市场国际化、生产规模化”的“三化”战略目标，公司不断加强研发投入，提高自主创新能力，加大力度实施海外发展战略，加快品牌国际化进程，致力打造高尖核心技术，努力提升生产自动化及规模化水平，不断提升公司核心竞争力。

在广晟入主后的开局之年，佛山照明迅速调整战略部署，整合多方资源，在2016年实现了营业收入、净利润双增长双丰收的良好业绩。特别是在当前行业整体竞争日益激烈的大环境下，2016年佛山照明在主营业务板块便取得3.51亿元的净利润，充分说明广晟入主以来，在广晟公司的大力支持和正确领导下，佛山照明精准战略布局所带来的积极效应。

对于佛山照明未来发展战略布局，凭借佛山照明多年的历史沉淀，依托强大的渠道网络及生产能力，确定了照明、电工、汽车照明三大板块齐头并进的战略布局。2016年11月8日，佛山照明智达电工科技有限公司正式成立；2017年8月16日，佛山照明机动车灯事业部正式成立，短短一年半时间，三大板块的战略格局已初步完善，佛山照明将会继续加大电工、汽车照明板块的投入，为企业发展提供新的增长点。

研发创新 LED发展再提速

佛山照明总经理刘醒明在接受中国证券报采访时表示，佛山照明正在不断加大产品、生产端的研发投入，不断加快新产品上市周期，推出多款独具专利技术的创新产品，同时不断加快提升生产设备自动化水平，推进企业由制造向智造的转型升级。

《2017半年业绩报告》显示，佛山照明不断优化产品结构，报告期内，佛山照明LED类、灯具类产品销售收入得到持续快速提升，LED产品营收占主营业务收入的69.55%，LED灯具类销售收入占LED销售收入的45.75%，充分说明了近年来佛山照明转型升级的成果。其中，花灯、装饰灯类中高端家居产品销量保持大幅度增长，在终端市场引起较大反响，为佛山照明千余家终端专卖店提供优质的产品支撑。同时，凭借中高端产品的优异性能以及超强灯光表现，上海华东医院、金地物业、北京毛主席纪念堂等众多项目中均有采用佛山照明系列产品。

近日，《法治周末》联合第三方舆情监测机构发布的《十大照明灯具品牌网络口碑检测报告（2017）》中，佛山照明凭借出色的品牌实力与不俗的社会影响力，排名第四，充分说明了佛山照明品牌及产品的社会影响力和公信度受到了众多消费者的认可。

在保持LED稳步增长的同时，佛山照明还不断加大设备、资金投入，加快生产设备自动化改造升级速度，当前已初步完成对LED T8灯管、LED球泡、LED筒灯、LED天花灯、LED吸顶灯等多个生产线的自动化改造升级，有效提升生产效率，提高产品品质，节约人力成本，并在自动化生产设备上取得数十项专利技术，为后期加快改造速度打下了坚实基础。

为加快产品研发创新，布局智能照明，佛山照明成立智能照明研发团队，主攻智能照明产品研发，并与知名地产公司联手探索智能控制系统，走照明与电工融合的智能发展道路，争取在未来的智能照明大蛋糕中，抢占领先身位，提高自身综合竞争力，为客户提供高端的优质产品。

多元化布局 佛照电工成绩耀眼

佛照电工作为支撑佛山照明快速发展的又一引擎，自成立以来一直保持着高速的发展，由成立之初利用佛山照明传统渠道优势，快速介入电工市场，到创新营销模式全国开花，仅2017年上半年，佛照电工战略投资者伙伴计划便吸纳23名销售端经销商股东，同时签订2000家优质核心客户，建设4000家终端网点，实现了全国市场的初步布局。

在完善布局的同时，佛照电工不断加大研发投入，打造高精尖实验室，设立自动化生产线，严格把控产品质量，为消费者提供安全可靠、质量过硬的放心产品。组建过硬团队、丰富产品线、拓宽销售渠道、加强品牌建设，佛照电工品牌越来越受经销商、核心合作伙伴以及消费者的认可。2017年上半年，佛照电工产品实现营业收入6,677.38万元，营业利润758.46万元，成立短短半年便取得如此成绩，由此可见公司的多元化布局战略初步取得成效。

在7月举办的第四届中国建材家居产业发展大会上，佛照电工凭借着上半年的良好发展，被授予“2016中国建材家居投资价值潜力品牌”荣誉，也充分体现了行业以及消费者对佛照电工的认可。

未来，佛山照明将继续加大电工、车灯板块的投入，努力实现三大板块齐头并进的战略布局，并将内涵式发展和外延式扩张相结合，不排除通过收购兼并与三大板块业务相关的标的，实现弯道超车，扩大企业实力。

当前，六十年历史的佛山照明正在通过不断的创新尝试，突破行业束缚，推动企业的不断发展，作为LED行业的优秀上市公司，希望佛山照明能够围绕着“技术高精尖化、品牌及市场国际化、生产规模化”三大战略目标继续高歌凯进，早日实现百亿企业的宏伟目标。