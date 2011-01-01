以联盟的名义，如何以一当十？

对于在混合云市场摸爬滚打的企业级IT 厂商来说，单打独斗的日子实在不好过。业界各种联盟风云再起，然而，假如我们真以联盟的名义，如何才能“以一当十”呢？

“对于在混合云市场摸爬滚打的企业级IT 厂商来说，单打独斗的日子实在不好过。业界各种联盟风云再起，然而，假如我们真以联盟的名义，如何才能‘以一当十’呢？”

一辈子，一件事

在过去322天里，许良谋经常在北京、香港、新加坡以及上海等地奔波。

世上有很多事情，一个人，一辈子，最有意义的就是坚持做成一件事情。

对于许良谋来说，他近一年时间就真的在做这样一件事情，如何以联盟的名义，真正实现伙伴合作的创新价值。

从每一个技术细节的契合点开始，身为戴尔大中华区企业技术战略架构总监，许良谋与胥昕、阮志敏、程辉、刘伟光、胡军擎等数十位业界大佬和技术专家进行深入探讨与沟通。立足技术的融合与互补性，针对多方合作的现有产品、方案、服务进行前所未有的重新组合。

这一切，都围绕在一个志同道合的认知周围，有条不紊的一步一步在进行，即认同混合云成为业界必不可少的发展趋势。

从市场调研分析，到技术细节探讨，再到产品可行性组合，再到方案互补整合，再到多种元素融合，FRECO的内涵愈加丰富。FRECO全称就是Future Ready Enterprise Cloud Organization，即未来就绪企业云联盟，简称云联盟。

问题又来了，世界上的联盟那么多，为何戴尔、东软、FIT2CLOUD、航天云宏、Pivotal、UnitedStack有云、VMware、XSKY、英方、YottaCLOUD优特云等如此看重“飞哥”？

事实证明，云联盟十个创始成员公司，一直在借助飞哥，寻求一条属于互相发展的创新“蹊径”。那么，这就意味着云联盟不仅仅是一个联盟，也应是一个有着丰富内容和内涵的全新组合。

联盟崛起

322天的成果虽然还不多，但是足以证明云联盟的力量逐渐凸显了出来。

1、作为发起成员公司的戴尔，设计了一套云拳六式，植根用户混合云的六大突出应用需求。

混合六拳，之前就有文章评论道：“六式混拳”化云为雨，采用六类跨云服务，结合用户最“刚需”的应用场景，并给用户带来创新价值，包括：多云统一管理、灾备即服务、超级云管平台、存储即服务、开发即运维、公有云计费优化。

2、初步构建了一套非常完善的云联盟内部培训和渠道培训机制。

对于这点，云联盟成员尤为重视和强调培训机制带来的合作价值，有了内部的培训与渠道培训机制，提升云联盟成员之间的技术交流与学习机会，同时也推进了在渠道层面的相互促进。

3、FRECO赋能联盟，推出全栈式混合云解决方案，包括开源混合云方案、安全混合云方案、全栈式企业混合云解决方案。

比如在安全混合云方案架构下，以云宏构建IaaS安全的私有云，贵阳Yotta云构建公有云，英方提供云灾备、应用迁移方案，东软云作为混合云管理平台，戴尔提供以FX2为参考架构的基础设施，共同一起构建一个安全混合云解决方案。

4、FRECO技术白皮书正式发布，包含了戴尔任意云战略和云联盟最新方案。

2016年，针对任意云3.0戴尔提出了“一点两面”云战略，任意云战略从戴尔1.0的概念提出，到2.0落地方案整合，再到3.0更深入的策略和落地方案的创新。戴尔所走过的云之路，总是植根于用户的具体需求而随之变化。

“一点“就是以“戴尔任意云”为基点，采用灵活的“跨云服务”来帮助用户实现上云的多种路径。“两面”即“一面”来自戴尔上云三部曲“云就绪、云部署、云管理”的咨询规划；“一面”来自全栈式的FRECO “飞哥”云联盟赋能，构建云生态，提供全栈式的云方案架构和跨云服务，实现混合云的创新之道。

5、正式推出四个飞云系统，各自取了一个名字，分别是开开、原原、存存、备备，对应开放云、原生云、存储云、灾备云。

采用Dell加上有云UOS 4.0的方案，以Pivotal CF为PaaS层，构建开放云；采用Dell加上VMware (DVS)的方案，形成Pivotal CF的原生云；采用Dell加上XSKY提供分布式存储，形成存储云；采用Dell加上英方i2提供云灾备、应用迁移方，形成灾备云。

6、云联盟成员之间的商业合作模式初步形成。

通过接近一年的合作，从业务层面相互立足解决方案的基础，已经在多个行业领域有所“斩获”，从商业合作上逐渐完善未来的发展模式。

并肩、携手、合力、共赢，因为企业级用户确实也存在混合云领域的需求，云联盟通过技术整合与互补，叠加众家行业用户云实践积累，打造全新的云业态，应对复杂多变的技术迭代和客户的实际业务需求。

然而，令大家都有一个疑问：一个云联盟发展也快一年了，成员公司却一直只有10家，云联盟成员为什么不可以发展壮大一些呢？

要揭示这个疑问，还需要分析这里面存在两个问题：如何以一当十，如何以十当一？

戴尔大中华区企业技术战略架构总监

许良谋先生汇报云联盟工作

以一当十

以一当十，意味着云联盟每个成员公司，都可以借助其他成员公司的技术优势和行业资源，不仅可以丰富自己的方案与服务，同时也可以拓宽自己的行业范伟，一个公司相当于具备了10个不同公司的资源与竞争力。

作为红点投资的XSKY，也是云联盟创始成员之一。2016年5月加入云联盟之后，协力FRECO开拓SDS市场，在XSKY与FRECO成员合作推进三大云方案中，以有云OpenStack、云宏CNware、VMware紧密结合，更全面构建起来了XSKY在混合云领域的安全、开源、企业方案。同时也可以更深入地彰显XSKY的CBS、EBS、EOS的软件优势。

借助云联盟的整体力量，XSKY对用户开始推广存储即服务的飞云存储系统。化繁为简的特点备受用户和业界关注。在高性能、高可靠性方面表现突出，并在管理、自动化、多业务应用上具备更多的特长。

1、高速网络和闪存技术优化，支持OLTP数十亿级别海量文件对象的稳定IO。可以实现数千节点规模设计，性能与容量线性增长。

2、存储即服务的飞云存储系统软硬件平台通过了严格认证，全冗余，无故障单点。电力与硬件发生故障，业务实现无中断。

3、实现了统一管理平台，智能运维监控。其简洁UI操作，无需专业技能。

4、实现了大规模集群快速部署就绪，自动化运维，0命令行，运维无中断，运维管理成本降低超过50%，同时用户可以按资源池实现无缝扩容，企业用户重构1TB存储的时间花费不到30分钟。

5、针对企业用户多业务的需求，提供企业级FC、iSCSI多路径协议支持，对接既有应用S3、NFS接口，满足爆炸式非结构化数据增长需求。同一存储集群，支撑多种计算虚拟化。

不仅如此，开放、非锁定技术路线的飞云存储系统，配置确实灵活，可以根据企业用户具体需求提供半高配置和全高配置，随着业务的发展实现飞云存储系统的灵活扩容。

以飞贷金融科技核心交易系统的具体应用为例，飞贷CTO陈定玮之前表示：“在技术领域里，术业有专攻，在分布式存储方面，我们选择XSKY的产品支撑24*7核心交易。”基于Dell的x86平台架构支撑关键交易和风控系统，采用XSKY的X-CBS作为Ceph发行版，支撑KVM虚拟化与核心MySQL数据库，实现飞贷金融科技每天上亿次的数据交互，近一个T的数据增量。

有了云联盟的坚强后盾，从而帮助飞贷金融科技关键业务系统实现长时间稳定运行，一心专注于业务创新更利于自身价值提升。再者，这是支撑开源的混合云架构，飞贷金融科技拥有自己的核心数据，利于后期做大数据分析。最关键的是，这个方案无缝支持后续连续业务扩容计划，以及“两地三中心”，双活+灾备计划。在很大程度上，飞贷金融科技实现了更为安全、灵活、易于扩展、TCO更低廉的混合云解决之道。

在XSKY星辰天合CEO&联合创始人胥昕看来，XSKY也伴随云联盟共同成长，加上云联盟成员相互的拉动力，不仅获得了更多客户认可，同时云联盟生态也逐渐完善了起来。借助云联盟生态力量，以一当十为何不可呢？

XSKY CEO&联合创始人胥昕先生讲述对云联盟的感受

以十当一

以十当一，就是将十家不同定位，有着不同技术与产品特点的公司整合在一个云联盟旗帜下面，形成统一的策略对外提供混合云的解决之道，有计划有节奏地影响用户，推进用户的应用与实践。

创新公司都有创新的共性那就是人不多，但专注某一个领域长期做透。

作为2014年10月成立的FIT2CLOUD，CEO阮志敏非常明确的认识到，FIT2CLOUD在云联盟中的角色就是如何管好云和用好云。

FIT2CLOUD公司也就20多个人，但是不仅是AWS高级咨询合作伙伴，国内AWS认证人员最多的公司，同时还是戴尔发起的FRECO云联盟初创成员之一。

通过产业联盟打造领先的全栈式混合云解决方案，助力中国企业迎接云时代的数字化转型。这是云联盟成员坚持的大方向。

FIT2CLOUD混合云管理平台基于用户在混合云领域如何做好云资源、自服务平台的管理，以及应用交付及运维平台的管理，形成了一整套行之有效的解决方案。可见，FIT2CLOUD要做的就是混合云管理平台方案，有了生态的合作，自然市场营销之路就开阔了起来。

有了云联盟的助力，FIT2CLOUD在一个类似AWS全球最大客户Netflix那样的国内案例中，联合了云联盟的VMware、XSKY的具体技术合作。实现了客户在私有云环境建立公有云的体验，不仅实现了VMware虚拟化的云化，同时通过开源的分布式存储技术来实现类似S3的功能。目前这个客户正在FIT2CLOUD与VMware、XSKY紧密合作构建方案中，很快将有很大的进展。

当然，在得到云联盟成员的技术支持与帮助下，FIT2CLOUD的业务营销思路变得更为灵活和广泛。同时作为一个创立才两年多的创新公司，更需要云联盟成员中公司经营与业务推进经验丰富的伙伴帮助。“有了老司机带路，路自然越走越宽。”

FIT2Cloud CEO 阮志敏先生

分享加入云联盟后的成功案例

八音齐奏

既然可以做到以一当十、以十当一，那么云联盟给十大成员公司带来了哪些可见的商业价值？简单地说就是：八音齐奏，价值相传。

大家可能都听说过中国古代对乐器统称八音，最早《周礼·春官·大师》云：“皆播之以八音，金、石、土、革、丝、木、匏、竹。”

对于FERCO云联盟来说，带来的八大商业价值，互补相传，融会贯通，形成推进云联盟成员在混合云领域“八音齐奏”。

金很有意思的是古代称铜为金，是指钲、钟、镈一类打击乐器，现在很少见，但在当时非常流行。技术创新化，自然促进云联盟成员不仅可以获得在某一个技术领域的突破创新，同时可以借助联盟成员技术优势，构建自己非专长领域的技术方案，从而加快自己的技术创新与完善。

石指石磬一类乐器，这种乐器一般用石、玉制成，因大小厚薄不同，而发出高低不同的音响，从而形成不同的声音。方案整合化成为行业一大潮流，特别是针对面向数字化转型过程中，新旧IT交替下的企业用户应用更为复杂化，如何平滑上云，自然需要将不同的技术、产品、服务整合成满足用户多样化需求的解决方案，也可以是多个解决方案组合成一个更为完整的解决大方案，但因用户需求变化而带来的方案整合的潮流不可阻挡。

土是指缶、埙一类乐器。因为使用陶土做成，所以既可当作饭碗饮水使用，又可以做为乐器。据说，歌唱时击缶为节奏，《史记》记载，蔺相如逼迫秦王击缶就是这种乐器。市场升级化来源于云联盟成员相互资源的支持与升级，比如之前只是专注用户应用的某一个存储领域，现在可以借此扩张到灾备、开源平台、混合云等多个市场领域。市场升级自然带来企业用户应用市场定位的多样化，利于云联盟成员更好适应用户需求的变化。

革是指鼓类乐器，自古代以来皮革可以做成鼓。不过，钟鼓往往合称，《诗经》有曰：“钟鼓乐之”。因此，竞争合力化对于云联盟成员更为重要，毕竟每个云联盟成员所面临的竞争对手都是多样的，单个去单挑不是不可能胜利，而是势单力薄，很难成得大事。如果将云联盟力量合成一起，形成对外竞争力的合力，那么对于云联盟任何一个成员都是大所裨益的。

丝是指弦乐器，包括琴、瑟、筝、琵琶等。古人云：因其弦多以丝为之，故称之为丝。文化多元化自然需要将云联盟每个成员的企业文化与技术文化相互交融，形成一个多元的联盟文化，相互影响过程中，自然会有着去粗取精去伪存真的过程，对于云联盟成员的成长带来了长期的助力。

木是指木制了乐器，古代叫拀、敔等，现在见着比较少了。据查，拀，亦名椌，形如方斗，上广下狭，敲击声音极响，多用于奏乐时指挥起止。敔，亦名楬，状如伏虎，用于雅乐结束时。承压增强化好比十根筷子捆绑在一起，能够承受的压力自然强了许多。每个云联盟成员都面临自己数字化转型与企业用户数字化转型的过程，能够承受多大的发展压力，主要在于其整体实力与能力如何。联盟共进退，整体实力和能力自然强大起来。

匏是指笙、簧一类乐器，现在也比较常见。资料显示，匏是葫芦科植物的果实，晒干后作为笙、簧的垫子，可发出共鸣。产品丰富化也是来自于云联盟成员之间的产品、技术、服务、方案的互补与丰富，一个人的能力确实是有限的，联合志同道合的多个人一起做这一件事，自然可以带来更加丰富的想法。产品的丰富自然也就带来了市场拓展边界的延伸与行业的扩大。

竹是指箫、笛、竽、筑、籥、笳类乐器，其中有些乐器在少数民族还经常见到。业务生态化要求云联盟成员相互之间，以及联盟成员自身上下游之间形成一个全面的生态圈，在供需价值的配套下，立足业务发展的需求，帮助用户提供以云联盟为后盾的数字化转型的解决之道。从而业务生态化必然可以带来云联盟成员营收的增长与用户案例落地的增多，对于任何一个联盟成员都有着立杆见影的作用。

混合云市场竞争激烈，在明确用户多个应用场景下的新需求下，联合互补性的公司资源，形成云联盟大势，对于十大成员公司都将有着可持续发展的长期效果。FRECO的真正意义与价值也不仅仅在于当前，更在于伙伴在未来的发展与竞争力的提升。因此，数字化转型的过程，实质上也是云联盟的成长之路。八音齐奏，价值传递，更显现实意义。

戴尔、XSKY及Fit2Cloud 云联盟代表合影留念

八音齐奏新和弦，志同道合价值传。以一当十超能力，以十当一大实践。飞云务实知用户，行业应用终不浅。混合六式样样精，飞哥已出开新篇。