急！即刻更改500台服务器BIOS！

Dell的远程管理卡，也叫iDRAC，确实可以帮助用户大大提高服务器的运维效率。再进一步，如果你的公司正准备上大规模IT项目，比如私有云项目，需要大量的服务器，BIOS还需要按照软件厂商建议的设置来。

用户可能会遇到过修改服务器BIOS的工作。传统的方法是进机房，给一个服务器插一个显示器，再连接键盘，鼠标，重起服务器进BIOS修改。大概多长时间，半个小时？半天？

有些用户说我连接了Dell 远程管理卡，不用跑去机房，直接在办公桌上修改就可以。几分钟搞定！

非常好，Dell的远程管理卡，也叫iDRAC，确实可以帮助用户大大提高服务器的运维效率。再进一步，如果你的公司正准备上大规模IT项目，比如私有云项目，需要大量的服务器，BIOS还需要按照软件厂商建议的设置来。

现在需要你一次性修改50台服务器的BIOS呢，怎么办？

如果是500台呢？

有没有更高效的修改服务器BIOS?

方法一:用Dell DTK工具来实现

Dell很早就开始提供一套高效率的服务器配置软件，叫做Dell OpenManage Deployment Toolkit，是一个工具集。其中包含一个BIOS工具，可以通过脚本对服务器BIOS进行修改。如果你采用远程执行的方式，就可以摆脱设置BIOS时对键盘显示器的依赖，甚至连iDRAC的远程重定向都不需要。强大吧！一些市面上收费的系统运维管理软件，在对Dell服务器配置方面，其实也是借助Dell DTK工具来完成的。

方法二:可以使用iDRAC来实现

Dell PowerEdge服务器，支持通过iDRAC卡直接修改BIOS设置，甚至RAID卡的设置也可以直接功过iDRAC来做。这是一个了不起的进步。跟传统方式和DTK相比，通过iDRAC卡来修改BIOS的设置，即不需要依赖键盘显示器，也不需要运行环境，iDRAC自己就能完成，真正做到了简化IT。你只需要把BIOS的配置文件传送给iDRAC让它执行，它就会按照你的BIOS文件完成对服务器的配置。当你面对大规模服务器修改BIOS设置的任务时，它会带给你很大帮助。

1、可以自己写的BIOS配置文件

也许你会问，BIOS的配置文件从哪里来？

BIOS的配置文件是xml格式的，你可以自己写。

也可以先配置好一台服务器的BIOS，以它为模板，通过iDRAC把模板机的BIOS配置抓取出来，再分发到那些等待配置的服务器上去，是不是很方便？

抓取模板机BIOS配置的命令：

#racadm -r 192.168.100.83 -u xxx -p xxx get -t xml -f c:testBIOS.xml -c BIOS.Setup.1-1

解释一下：192.168.100.83是已经配置好BIOS的模板机iDRAC地址。后面是该iDRAC的用户名和密码。-t是type，这里是说按照xml生成文件。生成的文件名为83BIOS.xml，存放在发起racadm命令的状态工作站的c:test目录下。-c BIOS.Setup.1-1是指仅抓取BIOS部分的配置。

好了，BIOS的配置模板文件有了，把它分发下去：

#racadm -r 192.168.100.84 -u xxx -p xxx set -t xml -f c:testBIOS.xml

这样，就在iDRAC上生成了一个job，你可以通过这个命令来观察job的执行情况：

#racadm -r 192.168.100.84 -u xxx -p xxx jobqueue view

等这个job运行完，在一个get和set之间，我们就按照192.168.100.83的BIOS设置，把192.168.100.84这台机器的BIOS设置好了。不需要进入机房插键盘显示器，也不需要打开重定向，敲敲自己办公桌上的键盘就完成了。

请注意：大部分的BIOS选项可以通过这种方式修改，极少数BIOS选项，比如boot顺序，抓取出来的xml文件中该部分被注释掉了。如果需要通过这种方法修改BIOS boot顺序，需要先手工把相关注释部分取消再分发。



更为关键的是：它是命令行格式的。你可以借助它写成脚本来解决大规模部署的问题。比如，你可以配置DHCP环境，让那些等待配置的服务器，不论是几十台还是几百台，让它们的iDRAC先获得IP地址，然后你可以自己写一个脚本，以IP地址为变量，循环执行racadm set命令，把模板机的配置文件分发下去，完成大规模服务器的部署工作。

2、利用OME配置部署

如果你说：我不会写脚本，你们Dell还有没有什么好办法能帮到我？在服务器方面，Dell是不会让用户失望的，这次的回答依然是：有！

Dell提供服务器管理软件OpenManager Essential，简称OME。它可以对Dell服务器的集中统一监控和管理。对于Dell的12代和13代服务器，通过OME，你可以集中对它进行配置部署，包括对BIOS进行配置：

怎么样？有了Dell的iDRAC，还有OME，DTK这些工具，是不是可以轻松完成对Dell服务器进行大规模的部署管理工作！