几根光纤搞定以往IOE全套活儿？

戴尔PowerEdge FX2，机箱除了集中供电和散热，还有PCIe扩展槽、交换机等I/O功能，就是不提供传统硬盘位（存储），硬盘位于每个计算节点上，更像刀片式服务器的2U机架形态。

最近，淡淡的雾霾天气就若即若离的盘踞在北京的上空，真是令人沮丧。周末遇上了雾霾天，还真不知道去哪儿比较好。

突然间想起好友龙哥——服务器狂人，他的实验室里经常会搞到一些新奇的设备,前两天还看到他在朋友圈里秀机器，反正没地儿去，干脆找龙哥。

龙哥的实验室距离我住的地方有 5km，说远不远，但是因为没有顺路的公交车，去的次数还真不多，好在现在满大街的共享单车，出门骑上摩拜，十五分钟就到了。心里暗自思虑，共享模式确实解决了好多传统模式难以解决的问题。

2U空间567个计算核心 怎么做到的？

透过实验室窗户，龙哥正在机柜后面摆弄一台2U的机器，心里挺纳闷，龙哥在圈里也搞了十几年服务器了，怎么还对这种“老家伙”保持有兴趣？

几个月没见，龙哥还是老样子，带我直接进了实验室，我们搞基（机）的人啊，做事儿都这么直接。

“来看看我弄的新玩意。”龙哥很自豪地给我介绍他的“新玩具”。

“不就是2U4节点服务器吗？这有啥新鲜的，见得多了。”我很不明白龙哥为什么会把这玩意儿当“宝贝”。

“淡定！再仔细看看，确定只是一台2U4？”看龙哥那略显得意的神情，我有些心虚。

赶紧凑上去细看，居然是8个节点，在2U机架的空间内呈上下排列，每个节点都是1U高度、四分之一宽，节点上有个铭牌：FC430，这是服务器型号。机箱左侧赫然几个银色凸出字体：DELL PowerEdge FX2。

“好高的密度！比2U4整整多出一倍的服务器。这么小的服务器，不会是单路服务器吧？”我在惊讶之余仍有些不敢相信。

“这不是一般的2U4，从渊源来讲，这属于刀片式服务器的演化，是一套全新的多节点设备。传统2U4是将4个计算节点压缩到一套2U机箱内，由机箱提供存储，并集中供电和散热。而这套戴尔PowerEdge FX2，机箱除了集中供电和散热，还有PCIe扩展槽、交换机等I/O功能，就是不提供传统硬盘位（存储），硬盘位于每个计算节点上，更像刀片式服务器的2U机架形态——至于你质疑的1/4宽计算节点FC430，别看它宽度只有12厘米，但是它很长……”说着龙哥将其中一个节点缓缓拉出，我一眼就看到了两个亮晶晶的铜制散热片——“所以，也是双路至强E5处理器配置的服务器？！”

“没错。”龙哥嘴角微微翘起，“它不仅是双路的计算节点，而且是不“缩水”的计算节点，支持120W TDP规格的至强2695 v4处理器，18核36线程，单节点最大提供72个逻辑处理器，一个2U机箱内就可以支持576个计算核心……”

除了震惊，还是震惊。2U空间里面有576个计算核心……怎么做到的？！快速心算一下：8个双路FC430，共16颗至强E5 v4 处理器，单颗CPU最高可18个物理核……总计576个计算核心，比标准的2U双路44核88线程机架式服务器的密度高了8倍，换而言之——计算核心多了1300%！如果2U机架式服务器要提供576个计算核心，则需要16U的机柜空间。这计算密度简直就是高性能计算HPC或者虚拟化（或VDI）的最佳拍档。要知道，就是以高密度著称的2U4节点服务器，也只能在2U高度下提供288个计算核心，戴尔FX2在计算密度上依然高一倍！

“一台”俨然就是“一套”完整的融合设备

一开始就被龙哥的FX2来了个“下马威”，心底有点小不服气，我开始仔细观察这台不一样的多节点服务器，为什么会倍受龙哥推崇：

传统的2U4是前面12个3.5英寸硬盘或24个2.5英寸硬盘（3×4或6×4固定分配），后面插4个计算节点（每节点提供1个或2个PCIe扩展仓）。简单的说，就是硬盘统一在机箱正面热插拔，节点和共享的冗余电源在机箱背面热插拔。

戴尔FX2的计算节点是从前面插进去的，因此每个节点上只有两个2.5英寸的硬盘仓（此处窃喜，只有两个够装操作系统的硬盘仓……还是要接外部存储才能用啊，我以为找到了龙哥的软肋）；后面右侧是两组热交换电源模块（一组2000W，够劲），中间是8个竖插的PCIe扩展模块，左侧是……交换机模块还是网卡接口模块呢（有图有真相）！

见我这么努力的想找FX2的短板，龙哥嘿嘿一笑：“你还是只说对了一半，FX2确实在单个计算节点上没有提供太多的硬盘位，那是因为SATA SSD已经不是高性能的代名词了，想用高性能的SSD，后面的8个PCIe插槽可以安装PCIe NVMe SSD，现在单片PCIe SSD容量可以支持16TB了，或者干脆外接存储使用，只要把后面的这个交换机模块换成FN2210S……我想这也是它被称为融合架构的原因之一吧，跟那些大量用来作为超融合系统的普通2U4服务器不同，能适合更多变的任务需求。

说着龙哥从他手机上调出一张FX2全家福，乍一看，这简直就是KFC的全家桶啊：

戴尔PowerEdge FX2组件全家福

计算类节点

4 路全宽、2 路半宽、2 路 1/4 宽、单路 4 合 1 半宽，共 4 种计算节点，而且还能混插。

存储节点

半宽的 JOBD，里面有 16 个 2.5 英寸硬盘位，可以安装 SSD、HDD 等多种存储介质。

网络模块

提供 10G 电口/光口，1000M 电口，FC 交换机模块等诸多选项。

我听完龙哥的介绍，脱口而出：这一台FX2俨然就是一套完整的融合设备啊。

“那是，要做超融合设备，或者Server SAN，自然也是小菜一碟。”

超融合架构变身Server SAN 怎么做到的？

“超融合？Server SAN？存储怎么配？”

龙哥见我已经上道，立刻露出了“老司机就要开车”的笑容，他抽出一台FX2下排的4个FC430节点，然后从旁边抱起一个沉甸甸的半宽设备，插入到FX2机箱里面。在龙哥拿起另一个同样设备准备安装的时候，我拦住了他，原来是个装满硬盘的……“JBOD，里面装了16个2.5寸SAS硬盘”，没等我开口，龙哥解释道。

安装完两个半宽的JBOD后，画风就变成这样了：

这是从8个FC430的高密计算平台变身（4节点）Server SAN的过程。

具体到每一套PowerEdge FX2，由4个FC430双路计算节点带2个FD332存储节点，FD332具备的Dual PERC特性，可以将单台FD332的16个SAS/SATA硬盘（或者SSD）均分给2个计算节点，因此，等于是每个FC430计算节点都挂上了8个2.5英寸SAS硬盘。

而且，而且，而且，它还不需要再用其他的交换机了！因为FX2后面的网络模组支持各个节点间的二层网络。这套FX2构建的Server SAN只需几根网线连接上服务器就能为应用提供存储服务。

同时，基于FX2的Server SAN相较于传统的2U4节点的Server SAN具有明显的优势，如下表：

虽然只是一个小小的2U机箱，但内部却集计算、存储和网络一体，分解开来，就是一个小型IT系统：

上图就是这套（单台）FX2融合架构组成的Server SAN拓扑图，相比传统的2U4超融合架构，这套FX2的ServerSAN每节点是2个系统盘+8个2.5寸盘，比传统的2U4多4个盘位（采用2.5英寸硬盘时，均分到每节点6个），而且每个节点都可以分配两个PCIe插槽，可以安装新世代的PCIe NVMe SSD来做缓存，极大的提升了系统整体的性能，机箱内集成FN 410 10G交换机模块,不需要再用外接的10G交换机了，系统干净整洁。

以往想搭建一套Server SAN，起码要准备3台以上的服务器，后端的网络接口也多，系统搭建又耗时，又费力，还乱七八糟的，光说这走线，我都被CIO批了好几回了，可是这种Server SAN，光纤、铜缆、管理口各自为政，剪不断理还乱啊，要是早知道FX2这么整体的部署，少遭多少精神摧残啊！我想着想着都傻笑起来。

结果老司机龙哥一眼就看穿了我的心思，哈哈一笑，说道：“这还不算什么，还有更炫的。上面演示的是Server SAN。如果加上应用呢？如果有两台FX2的话，可以是FC830 x2+FC430 x4+FD332 x2。

上下两套FX2就构成了一套企业关键业务高可用架构，两台FC830做HA双机，下面一套基于FC430的ServerSAN，这也太简洁了吧，貌似就插几根光纤就搞定了以往IOE的全套活了。

这时龙哥又在他那部手机上捣鼓了一会，发给我一个图——FX2目前提供的组合功能，看似并不起眼的FX2居然能玩出这么多花活……我真的被这一设计给震惊到了。

“很神奇吧？”龙哥拍了拍目瞪口呆的我，“还有更神奇的呢，下午我给你演示演示如何在1个小时候内完成Server SAN部署。”

“为什么不是现在？”我疑惑地问龙哥。

“现在？”龙哥神秘地说，“现在当然是要先去吃午饭，身体才是搞机的本钱！”