新品?戴尔推出最新力作SC5020

业界盛赞SC4020的声音仍不绝于耳， 戴尔已创造下一个中端存储“极致”；昨日，又推出最新力作戴尔SC5020。

“创新不走寻常路；产品追求做得到的极致；为客户重新定义存储经济性；高举本地化生产大旗——业界盛赞SC4020的声音仍不绝于耳， 戴尔已创造下一个中端存储“极致”；昨日，又推出最新力作戴尔SC5020，成就自我优化型的智能企业存储典范；续写中端存储传奇；”

最新力作 成就中端存储典范

6月15日，戴尔在北京发布SC存储系列最新产品SC5020。作为戴尔SC系列中端存储的又一力作，SC5020实现了对SC系列众多关键价值的翻倍升级，并通过灵活的闪存架构大大提升了经济效益，帮助客户节省成本。

戴尔存储大中华区总经理 李海平在新品发布会上致词

企业在通过数据存储支持其业务时都有着不同的需求，然而在数字化转型浪潮的大背景下，为时下苛刻应用提供所需的优异的性能和丰富的智能化数据服务是企业实现IT转型的共性要素，也是当下企业存储的关键任务。如今，数字化转型不断推动着存储的革新，如何武装现代化IT基础设施，并使其能够适应不断演变的数据中心的需求成为了企业的重要课题。戴尔SC系列一直致力于打造业界领先的，具有高度客户价值和经济效益的存储产品，并以先进的创新性能帮助客户应对激增的工作负载。

戴尔SC5020存储阵列

自我优化 面向现代工作负载

戴尔全新发布的SC5020是一款兼备优化经济效益与卓越工作效率的中端存储产品。借助高性能英特尔处理器、四倍内存和12 Gb SAS后端，相较SC4020，SC5020提供了两倍的最大容量，带宽提高多达三倍，IOPS最多可提高45%，它采用了全新3U一体机箱，包括30个驱动器托架外加双热插拔控制器，在一个紧凑的单元中可提供高达460TB的原始容量，更可以利用各种各样的扩展盘柜将每个阵列的容量扩展到高达2 PB。

SC5020最具吸引力的优势是其拥有业界同类较低的混合存储成本以及灵活的闪存架构。客户可充分利用创新的存储中心操作系统（SCOS）设计来创建混合解决方案，将SSD的性能与更经济的7200 rpm HDD的成本优势相结合。如聚焦追踪每个精细子LUN级别数据块的独立活动，并根据自定义最佳实践原则在SSD、HDD和 RAID层之间迁移这些数据块（在RAID是动态配置的前提下），SC系列产品自动层的表现尤为突出。由于所有写入内容都进入第一层闪存，每个负载都将获得出色的性能——这些数据迅速转化到更高效的RAID层，并最终随着使用频率的降低而迁移到HDD，客户最终整体上将会购买更少的SSD。更为灵活的是，SSD、HDD和 RAID将不会锁定在一个特定组合中，客户可通过添加SSD让新负载提高速度，也可根据冷数据量的增长添加HDD从而获得“廉价而庞大”的容量。SC5020使客户可以自主设定所需要的闪存，以满足特定的性价比要求，根据需求的变化轻松修改介质配置组合。

戴尔SC5020存储阵列

SC5020更配备了智能重复数据删除和自动化压缩功能，优化性能的同时可降低数据生命周期内的容量需求。SC数据缩减与数据调度完全集成，进而节省花费在固态硬盘、硬盘或混合系统上的成本。此外，借助远程安装选项，SC5020的客户可确保项目顺利起步，进一步降低部署成本。简化的永久软件许可亦最大限度地帮助客户减少升级和扩展成本。

SC5020的诞生强化了戴尔存储的中端产品组合，并再次例证戴尔SC系列对中端存储创新的承诺。戴尔存储SC系列一直被誉为自我优化型的智能企业存储，装备了专为实现业务成果而设计的企业级性能，可为当今要求最苛刻的数据中心环境提供丰富的功能和持久的经济价值。其灵活的Storage Center架构基于虚拟化、可扩展的块数据和文件数据磁盘池构建而成，支持各种驱动器配置，包括适用于面向企业数据块和文件的工作负载的全闪存、混合闪存以及传统的旋转磁盘解决方案。

国产化策略 更可靠的投资保护

戴尔SC存储系列于2016年实现全面国产化，更加贴近中国用户，并通过未来就绪的存储保障计划，减轻用户的决策负担，帮助用户做出任务关键型的长期投资。戴尔坚持“在中国，为中国”戴尔中国4.0战略，不仅加速本地化战略，同时深入融入本地生态系统，提升戴尔在中国本地化的竞争力，以及促进与本地合作伙伴的密切关系。

现场的焦糖蛋糕模型很有趣

戴尔存储SC系列一直以来通过自动化、智能化数据放置，高效地满足各种规模的客户对性能和容量的需求，并致力于不断优化企业级存储的经济性，这使得戴尔SC系列获得全球客户的好评。SC5020作为SC系列最新存储成员，以智速兼备的性能强力加固戴尔中端存储产品线，为戴尔中端存储的前景做出不凡贡献。

——戴尔大中华区企业级产品市场总监 周俊杰

引入戴尔Storage SC系列产品，我们用普通磁盘方案的价格获得了固态硬盘级的性能，不仅跨MLC SSD、SLC SSD、SAS多种磁盘实现了最优的资源配置，而且在确保性能的同时大幅度降低了ERP系统的成本。项目完后，全国300家门店的上传数据没有任何延迟，ERP系统存储I/O速度比预想的高出200%。

——广东爱婴岛儿童百货股份有限公司

引入戴尔Storage系统，我们实现了集中化的存储管理，有效提升了数据的可靠性，强化了数据的可用性，这对于我们未来的发展大有裨益。

——鄞州教育中心