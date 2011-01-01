2017年的戴尔金融行业技术峰会，选择大理必有深意。在中国，一带一路将是未来的战略方向，在全球数字化转型是公认的技术浪潮。金融行业作为技术创新的前沿阵地，有可能在这两者的交汇点找到新的机遇。

“云南大理，历史最早可追溯至唐天宝年间，作为我国著名的西南历史名城。如今，它又在“一带一路”的背景下，焕发新的活力。我国古代的两条丝绸之路，从成都出发之后，都必须在大理汇合，大理所处地理环境，使其成为，沿西洱河澜沧江湄公河西进的唯一孔道。过去，大理是丝绸之路上的重要驿站，而如今，大理则依靠面向“三亚”、肩挑“两洋”的独特区位优势，成为“一带一路”建设中的核心区域。”

2017年的戴尔金融行业技术峰会，选择大理必有深意。在中国，一带一路将是未来的战略方向，在全球数字化转型是公认的技术浪潮。金融行业作为技术创新的前沿阵地，有可能在这两者的交汇点找到新的机遇。

“一带一路” 有机会促进金融创新

在“一带一路”倡议中，提到将通过政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通这“五通”，将中国的生产要素输送出去，推动中国的产业转型，也带动“沿线”国家和地区的发展。

在这“五通”当中，国务院发展研究中心研究员王辉认为，设施联通处于明显短板。从他公布的调研数据可见，五通分类的指标的平均值为10.27，而设施联通的得分仅有8.71。这意味着，“一带一路”会带动IT产品/IT架构的需求，且产生比预期更快的增长。根据国际电信联盟（ITU）发布的2016《衡量信息社会报告》显示，东南亚、南亚、中东、东北非地区大多数国家和地区对信息基础设施的提升有着较大需求，未来发展潜力巨大。

国务院发展研究中心研究员王辉

从“一带一路”角度解析金融行业

我们从设施联通指数值的空间分布中，也明确的发现，东南亚、西亚一代的成长空间还有很大。这显然给了立足在中国的科技公司以发展的机会。

中国人民大学重阳金融研究院“一带一路”研究负责人相均泳则表示，“一带一路”的合作领域，提升经贸合作水平，通过密切经贸联系构建“一带一路”自贸区网络，并推动贸易便利化。这其中必然会促进扩大产能与投资合作。同时将带来八大工商业的机会。分别是：宏观经济增长的机遇；基础设施互联互通大项目的机遇；国际产能合作的机遇；贸易投资提升的机遇；自贸区和便利化的机遇；新投融资平台和人民币国际化的机遇；海洋经济和旅游经济发展的机遇；能源资源和生态环保合作的机遇。

中国人民大学重阳金融研究院“一带一路”研究负责人

相均泳深度介绍“一带一路”

在这八大机会中，我们不难发现，基础设施互联互通大项目的机遇和国际产能合作的机遇，是属于科技公司的。而贸易投资提升的机遇和新投融资平台和人民币国际化的机遇将有可能让金融行业得到新的发展。

相均泳就认为，“一带一路”会拓展金融合作空间，例如：加强金融合作机制对接，打造新型合作平台和创新融资机制，深化金融机构及金融市场合作，扩大本币互换与跨境结算，和加强金融监管合作。

我们知道，科技与金融正在发生交汇，数字化的技术催生了互联网金融的新业态，这些在中国已经被证实是有效可行的新模式，大可以通过“一带一路”去支持更多的国家和地区进行产业转型。

数字化正联接过去与未来

当然，科技与金融的交汇，实际上正是全球数字化转型当中的一部分。移动互联网让我们的生活发生了很多改变，而这只是一个开始。我认为，数字化转型就像是联接过去和未来的通道，当我们走过这个通道，就有可能看到无法想象的未来。

但是，我们也必须承认，数字化转型会是一个长期持续的过程，就像戴尔全球资深副总裁、大中华区总裁黄陈宏博士曾经说过的那样，“数字化变革并非一朝一夕能够完成，它是一个旅程。在这个旅程中，会遇到无数变化。因此，企业需要做的是，使自己的数据中心更为灵活，努力无缝地向云演进，开始保证现有业务增长的同时尝试利用大数据、物联网等技术增强自身的创新能力和竞争力。”

戴尔大中华区销售副总裁吴冬梅在演讲中提到，“数字化已无处不在：世界正走向第四次工业革命”。在她所展示的一份数据显示：1920年左右的时候一个公司平均的寿命，财富500强大概是67年，现在是15年。也就是说，十年以内40%的财富500强公司将不再存在。

从这组数据，我们可以提炼出数字化转型的第一个关键词：速度。

戴尔大中华区销售副总裁吴冬梅致开场辞

吴冬梅认为，“是大数据计算能力的发展，让社会的发展、信息化的发展变得越来越加速。今天互联网、数字化，创新的能力越来越强。是因为很容易去拿到很多的创新力量，技术的门槛很低。这是人类社会因为数字化带来的发展。”与此同时，也加速了企业的迭代。

如果我们对比前后15年的IT价值，就会发现：过去15年跟未来15年会完全是另一番景象。比如，过去是以IT为中心，现在的IT是业务的组成部分，再比如过去的IT是支撑业务运行的，而以后IT是业务决策的最重要的组成部分之一等等。这要求企业在选择数字化转型的合作伙伴时，要非常的慎重。

拥有人工智能、深度学习、大数据分析，云计算等技术的能力，并不一定能够确保企业一定走得通数字化之路。选择一家，在产品、解决方案，同时对行业的需求有理解，对产业和宏观环境有前瞻的合作伙伴，才有机会让企业通过数字化转型的通道，去联接未来。

那么，从这个角度看，全新的戴尔也许是一个很好的选择。我们知道，戴尔与EMC合并以后，是业界唯一的真正的端到端的公司。而在32年以前，迈克尔·戴尔创立戴尔公司之初，就定下了“让所有的人能够用得起计算能力”的崇高使命。32年以后的今天，戴尔已经是在端到端IT云计算解决方案提供商。

是的，戴尔已经做好准备，帮你连接过去和未来。

传统金融变革 戴尔有何应对良策？

回到金融行业本身，过去传统的金融的商业模式较为传统，但金融科技的发展，尤其是云计算和大数据技术的应用，使得传统金融的业务模式和商业模式有了全新的变化。首先，技术实现了去中心化的新型商业模式。其次，技术让金融服务可以覆盖到更加长尾的市场。

对此，戴尔企业解决方案资深经理尹玉峰认为，国家金融体系的服务化转型，和互联网金融的倒逼，两个方向的挤压，驱动了金融体系的改革，并形成了去中心化和扁平化的趋势。

戴尔企业解决方案资深经理尹玉峰

讲述戴尔助力金融行业数字化转型

那么，在金融业数字化转型的过程中，戴尔提出了八大务实而又创新的解决方案，并通过各种战略来进行支撑。

从产品创新上满足金融行业的需求

2016年成立了“未来就绪企业云联盟”，为中国用户提供的三大飞云系统解决方案。其中，企业混合云系统所具有的快速部署，简化运营和按需增长等特性，可以满足金融行业在新业务上云的实际需求。而企业灾备云系统，可以做到简单部署即可实现云灾备，也非常符合金融科技创新的业务特点。

通过大数据促进金融科技转型

大数据是传统金融机构拥抱互联网、转型升级的好方式。在互联网时代，金融市场活跃度不断提升，产品服务不断创新，业务模式不断变革，金融领域信息呈爆炸式增长，这是大数据产业给对于天然具有数据属性的金融业发展带来了新的机遇。戴尔通过大数据分析的能力，关注于金融业务的精准营销模式，并从数据平台架构创新来支持金融业的转型。

人工智能为金融行业的长远发展赋能

人工智能正在对各行各业进行智能化的改造，金融行业也不能例外。数据是金融业的核心资产，而通过人工智能的算法对金融数据进行分析，能够实现精准的推送和服务，这是金融业提升用户体验的必由之路。

而戴尔与中科院推出了推出深度学习应用与服务平台“诸葛·深知”。将会根据本土化的金融数据，打造更为中国化的智慧金融。

总体而言，“一带一路”让金融与科技交汇的魅力得到更多的释放，以戴尔为代表的科技公司，在面向本土化的金融创新，并最终服务于“一带一路”沿线市场，会起到关键性的作用。

大会精彩集锦：

中科院大学金融科技研究中心教授、首席科学家马光悌先生主持

戴尔咨询顾问经理陈伟贤先生演讲

泰康在线助理总经理潘高峰先生演讲

中国银行业协会系统服务部主任赵成刚先生演讲

中关村大数据产业联盟副秘书长、民生证券前信息技术总监颜阳主持

戴尔金融行业销售总监王东梅致辞