「大嘴嘚吧嘚」618之后，你的快递还“快”吗？

在部署了戴尔XC超融合系统之后，中通快递的IT业务能力提升10倍以上，汇总季度订单分析报告的耗时从原来的2小时缩短到了10分钟，业务净利润同比上涨76.8%，业务增长率比行业平均水平高出26.5%，成为全球实力卓越的快递企业之一。

“就你们这个送货速度，到底是快递还是慢递？”大虎对着电话那头嘶吼道。

“不行不行，今天你们一定得给我个说法！”

“什么？最快后天才能到？我才不管你们东西多不多呢，我一定要投诉你！”

......

放下电话，大虎依旧没能平复气愤的心情，圆圆的包子脸上被气得变成了紫红色，对着窗外的高楼大口喘着气。

“咋的了哥们，让人给煮了？”二狗走过来，狠狠的在大虎肩头拍了一把。作为大虎最好的朋友兼同事，这句普通的广告语在二狗这个东北人口中显得格外搞笑，这个时候也只有他能跟大虎开得起这样的玩笑。

大虎转过头，看到二狗那个嘻皮笑脸的表情，顿时觉得怒气消了一半。

“这不最近618嘛，我看各家电商都在促销，就从某平台下单买了不少的零食。可是这都过去好几天了，眼看着商家发货的期限都过了，快递就是不派单，打电话过去也没用，催了也白催。”

这事儿二狗其实早就遇到过。也不知道从哪年开始，什么双11、618这些原本平常的日子都成为了网民的狂欢节。别说是节日当天，就算是之前的半个月甚至一个月，就有电商平台搞起了各种预热和促销，忙得不亦乐乎。

还真别说，对于大虎和二狗这样的小职员来说，一个月到手的薪水有限，在北京这样的大城市除去房租吃饭就剩不了多少了，日常社交、购物的开支少得可怜，剩下的钱也只能在这样的“网购狂欢节”里大大的薅一把羊毛。

“行了，别发牢骚了，谁让咱没钱来着。不过你也得庆幸这节日分配还挺平均，半年一个，囤个货什么的时间刚刚好。别说你了，我这不也买了不少纸巾零食洗衣液什么的？”相对于大虎来说，二狗显得颇为淡定。

这可能是大部分公司基层小职员的写照。虽然看起来是所谓的职场精英，每天西服革履的出入于5A级写字楼当中，但相比于父辈们满身油泥的工厂生活，如今的年轻人在生存状态上并没有太大的不同。

赶在最堵的早晚高峰出行，挤在沙丁鱼罐头一样的公交或地铁中，吃最便宜的快餐外卖，这就是大虎和二狗每天面对的生活。身为大众口中的“北漂”，他们甚至没有什么快乐的时光，每天睁开眼，就要为这个月的饭费和房租而奋斗。

“花钱的感觉真爽呀！”，大虎说。虽然并没有太多的“富裕”资金，大虎依然热衷于流连在各种比价网站中。按照大虎自己说的，生活中最幸福的时刻就是接到期待已久的快递，那种欣喜的感觉唯有每个月发工资的时候能够媲美。

可是最近，这种感觉彻底消失了。一方面，618各大电商的促销让大虎应接不暇，手机上疯狂弹出的推送信息不断冲击着钱包的底限；另一方面，缓慢的快递和拥挤的物流也折磨着大虎的神经。大虎每天早起的第一件事，就是看看昨晚的快递信息有没有更新。

“太慢了，实在是太慢了”，大虎显然还没有从刚才的愤怒中走出来，他依然喃喃自语、却又像是抱怨的对二狗说。

“北京这么热的天气，我那点零食可能要完蛋了，我买的那些香肠到时候非臭了不可”。一想到辛辛苦苦抢单的香肠居然没吃到，大虎又有了拿起手机，哦不，公司电话投诉的冲动。

“算了吧，别纠结了，想太多也没有用。该来的总会来，该送不到的还是送不到”，二狗一边安慰着大虎，一边变魔术一样从桌下的泡沫箱子里拿出了一件“神器”。

“袋儿淋？”大虎惊讶的睁大了眼睛。虽然身为“北漂”的他并没有亲口尝过这东西，但这几天朋友圈小伙伴们的轮番晒单轰炸已经让他耳熟能详。此时此刻，大虎就好像猪八戒看到人参果一样，准备迫不及待的尝一尝。

“哈哈，你还真认识这东西呀。那天我看见隔壁组的滕小贱吃这个，才知道这是当年北京小孩儿的情怀食品。快别看着了，大热天的，赶紧吃一个降降温”，二狗一边说着，一边打开了包装。

“嗯嗯，哎呦，还挺凉……”身为吃货的大虎不容分说，一把将二狗手里的袋儿淋抢了过来，狠狠咬了一大口。

看着他那副吃相，二狗觉得挺好笑的。不过作为好兄弟，这样能够明显缓解大虎情绪的办法，二狗已经用了多次。

“二狗，这东西味道还真不错。话说你这玩意哪儿买的呀？我听说得在义利的连锁店才能买到？”

“网上就有呀。我上午下的单，下午就到了，你看，这泡沫箱子里的冰袋还没化呢……”

“什么？网上下单？我这边上周拍的东西还没发货，你怎么可能这么快就收到了？”大虎有点吃惊的看着二狗，像看着外星人那样。

“你那个快递公司不靠谱吧。我这个就是今早下单的，中通的同城快递，半天就到了呀。”

“中通？别逗了，他们四通一达啥时候这么快了，你骗谁呢？“

“这你就不知道了”。如今，中通引入了戴尔XC超融合平台，通过软件定义的方式让原有的云计算平台实现了互联网方式的扩展，将传统的计算、存储、网络资源合而为一，提供基于软件定义的弹性解决方案。这样一来，就能够大大改进原有IT资源扩展困难、协调性差、存储资源利用不充分的问题，实现业务的高效、便捷与稳定。

据悉，戴尔此次为中通快递提供了基于X630超融合硬件及Nutanix软件平台的XC超融合解决方案，提供了更快的计算速度、更大的存储容量和更好的灵活管理特性，让中通快递的订单管理系统OMS、仓储管理系统WMS、集装箱堆场管理系统、运输管理系统TMS、国际货代管理系统、报关/报检管理系统等一系列平台相互打通，以集约化、循序渐进式的模式构建了超过26000个收派件网店的终端业务网络支持平台，快递业务覆盖了全国96%以上的城市和区县，并为9100多个网络合作伙伴、75个分拣中心、1900多条干线运输线路提供IT支撑。

在部署了戴尔XC超融合系统之后，中通快递的IT业务能力提升10倍以上，汇总季度订单分析报告的耗时从原来的2小时缩短到了10分钟，业务净利润同比上涨76.8%，业务增长率比行业平均水平高出26.5%，成为全球实力卓越的快递企业之一。

“你看，有了戴尔超融合的助力，中通的派单量和快递速度明显提升了，别说袋儿淋，就算你的香肠也能快速到货呀”。

“行了，别说了，我得赶紧打电话”

“怎么了大虎？又遇到什么事儿了？”

“赶紧给商家打电话，让他发中通呀……”