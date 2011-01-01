你的数据中心“神器”在哪？ 

借助于Dell OpenManagePower Center，可以针对用户的实际情况，有效的监控、管理、分析和告警数据中心设备的能耗、温度。

“大家还记得雷神这部电影吗？超酷的场景和炫丽的画面，加上雷神托儿(Thor)拥有超凡的能力，特别是他手中的神器大锤（这个工具真是好啊），可以结合自身实际情况控制雷电等能量，使得能够在各种需要PK的场景中占据上风，以赢得自己所期望的结果！”

众所周知，当今是信息化高速发展的时代，我们在享受互联网＋所带来的生活、工作便利之时，可不能忽略所有这些信息数据都需要传输、计算、分析、存储，背后有数以千万的各种规模大小的数据中心在提供强有力的支撑服务。

不同的数据中心初期的建设方法不尽相同，但数据中心建成后每年所产生的运行成本，的确不容小觑。财务部门需要一些报告数据进行核算或者预算成本，而IT部门往往很难提供较详细的评估数据。试想一下，如果在我们的数据中心能够有类似”雷神之锤”的神器，根据自己数据中心实际情况，有效的监控、告警、管理、分析数据中心设备的能耗，不单能带来高效稳定的运维，而且可以有效降低能耗成本，更能让IT运维者进一步实现自己更多的价值。

相信大家都非常期待该“神器”，没错，它就是Dell OpenManagePower Center，借助于Dell OpenManagePower Center，可以针对用户的实际情况，有效的监控、管理、分析和告警数据中心设备的能耗、温度。

下面让我们看看Dell OpenManagePower Center为我们的数据中心带来哪些具体实用功能。

直观的监控

Dell OpenManagePower Center可以非常直观的，以图表方式查看当前数据中心能耗相关联的信息， 如：当前能耗最高的设备信息TOP5。

查看当前数据中心详细的设备信息

单个服务器设备的电源历史纪录信息

当然也可以查看整个组（多个设备集合，如机架为单位）的能耗图表信息

跟踪温度历史纪录，可以快速判断数据中心制冷设备状况

高效的管理

管理主要是将数据中心的设备结合用户数据中心的实际环境，设置相应的能源策略，以便于更高效的利用数据中心的能源，我们可以针对单个或者多个设备组进行策略的设置。

如下将以机架为单位进行策略的设置

在策略类型上可以选择静态，动态或者温度触发的功率策略

可以根据自己数据中心的实际情况选择一种或者多种组合策略，这里截图选择静态策略

策略设置是Dell OpenManagePower Center一个非常重要的功能，可根据自己机房能源及应用负载规律进行详细的设置。如下是针对设备设置相应功率上限值，比如这里可以对关键应用的服务器功率上限制设置较大的值，对次关键应用的服务器功率设置较小的值，以当功率一定的情况下，服务器应用负载逐步增大，能耗也会逐步增大，此时可以将能源优先供应给关键应用系统的服务器，而限制次关键应用的能耗，从而满足实际应用的需求。

策略生效的计划的时间范围、复现方式及规定的日期范围

设置完毕后，可以看到当前的策略已经启用；当然，如果觉得不合适，也可以禁用当前策略

策略生效后回到我们之前设置的其中一台，如下图：可以看到因为该台服务器负载的应用是次重要，它的功耗会限定在我们刚设置的范围之下，从而将更多的能源供给其他重要的设备。

此外报告功能同样非常实用，可以根据自己的一些需要创建相应的和能耗相关的报表并可以以csv格式方式导出，便于我们后续做统计分析使用。

可视的分析

分析功能够使你通过图形的方式展示服务器的特点、能耗或者温度特征，还可以预测未充分利用的服务器，图表可以从能耗，温度等角度考虑分析服务器特征及运行效率，是非常有帮助的。

如下图，在Dell OpenManagePower Center 的分析菜单中，可以看到服务器电源特点

针对容量规划，可基于“可用电源和空间的布置建议”和“未充分利用服务器的电源和空间增益”进行分析

比如，以当前R7202U 计数2为例进行容量规划的分析:

会根据选择的设备并结合当前组的相应信息得出相应的推荐信息，并可以将其导出成csv格式的表格供我们后续使用。当然还可以对数据中心的散热设置相应的阈值并进行分析，这里就不一一描述了。

邮件警告

数据中心的设备或者机架组可能存在功率过载情况或者其它异常情况（如制冷设备异常等），我们可根据自身机房电源的状况，设置相应的告警（可以采用通用的 SNMP或者邮件进行告警，这里以邮件告警为例），便于后续采取进一步的措施。

首先需要在设置菜单栏的SMTP和警报中进行相应的设置

启用电子邮件报警

选择需要设置服务器设备或者设备组中设置相应告警阈值，超过阈值，将会有相应的报警信息发送到邮件中

当设备或者设备组的功耗、温度超过设定的阈值，会触发邮件报警信息如下：

其它实用功能

Dell OpenManagePower Center 除了上述的功能外还有其它很多实用功能。

如事件功能，可以汇总当前能够能耗和温度事件的详细信息

设置能耗成本，从而进一步了解数据中心设备的能耗成本

针对不同用户设置不同的角色功能

同样可以设置不同角色的功能权限

数据中心拥有了这样的“神器”——Dell OpenManage Power Center，IT部门就可以进行智能化运维，对能耗和温度进行监控、管理、分析和告警。Dell OpenManage Power Center不但适用于戴尔的服务器、存储和网络设备，还可以支持其他品牌设备的能耗、温度的管理和监控。

Dell OpenManage Power Center 你值得拥有！