唯一入选沃顿商学院的中国金融案例!·

2017年飞贷金融科技的数据中心再次扩容，该项目采用未来就绪云联盟FRECO全栈式混合云解决方案，其中包括了戴尔PowerEdge R730、R730xd和M630通用服务器和XSKY分布式数据存储平台。再次证明了通用服务器＋SDS的价值。

“飞贷金融科技成立于2012 年，其核心业务系统基于开源体系架构，是沃顿商学院中国唯一金融案例，是中国最大的手机借贷金融平台，互联网金融化最成功的企业，没有之一。每秒并发用户数上万，内部系统DB交互破亿次，每日业务数据达到1TB增量，10PB的数据存储规模，在通用硬件＋软件定义的全新架构下，一举定乾坤。”

开源+开放 飞贷金融科技IT风云路

不经历夜的黑暗，怎能见晨的光明。不经历坑的痛楚，怎能懂填的好处。

从2015年一开始集中做飞贷手机APP，飞贷金融科技就没有考虑像银行业用户那种的传统IT基础架构，先别说没有千万的投入很难搞定，即使投入千万也未必能达到所需要的峰值和效果。

飞贷金融科技首席技术官陈定玮指出，飞贷金融科技所做的是金融领域创新的业务，没有什么经验可循，虽然挑战虽然很大，但是在拥抱开源与X86开放平台架构的情况下，这一切又都迎刃而解。

飞贷金融科技的中国金融案例赢得了美国沃顿商学院的专业认同

1. “大数据并发”带来的压力挑战

按照飞贷金融科技的设计，“飞贷手机APP贷款，用户通过手机使用飞贷APP只需3分钟即可完成申请、获批授信额度，额度不使用不产生任何费用。飞贷APP支持7×24小时在线申请、提现、还款，提现快速到账。还款过程中支持任意调整还款期限和还款日，并可部分或全额提前还款，不收取违约金。”说了这么多飞贷APP业务模式，只是想强调非常重要的一点，即：用户只需通过飞贷APP就可以完成个人贷款流程，换句话说一但用户量到达一定数量，IT会很快承受不住其大数据并发量。

飞贷APP 1.0发布，出乎意料的用户量，迫使 IT很快撑不住了。随着飞贷APP升级到2.0，业务向全国开放，用户量再次激增，即使带宽全部占满，数据库和前端服务也都撑不住。

一直到了2016年，飞贷APP升级到3.0版本之后，这一切才得以根本性解决。即采用X86分布式开放平台架构，对于高并发的挑战有了切实的解决效果。

2017年飞贷金融科技的数据中心再次扩容，该项目采用未来就绪云联盟FRECO全栈式混合云解决方案，其中包括了戴尔PowerEdge R730、R730xd和M630通用服务器和XSKY分布式数据存储平台。再次证明了通用服务器＋SDS的价值。

2. 来自数据库（DB）的承压能力

庞大的数据量考验着系统的承受能力，飞贷上线后，激增的用户量使飞贷技术团队发现，DB 存入一旦达到60G以上系统就撑不住。

后来采用开源数据库平台，对数据总量、并发数、读写分离进行优化。并根据不同的业务需要采用了开源NoSQL数据库MongoDB 、Redis、Hadoop HBase与之匹配。

3. 负载压力的挑战

对于日常业务交付带来的负载压力， 只是采用开源平台和开源数据库还不能完全解决问题。为此，飞贷金融科技自主研发了一套神算中间件来解决其中的问题，神算中间件成为了应用和数据库底层之间的桥梁，不仅解决了负载压力问题，同时也提升了应用与数据库之间的交付效率与速度。

五大黑科技 练就一身真功夫

当然，飞贷金融科技不仅善于利用开源平涂和X86分布式技术，同时自身在解决具体业务变化带来的IT 挑战中，还暗藏“五大黑科技”。

·自建神算（Fortune）中间件平台

如前文所述，神算平台的价值在于针对数据库与应用之间架起了一座稳固的桥梁，不仅加快了数据库的交付能力，同时对应用效率的提升也起到很好的支撑作用。

目前，国内大型电商才有类似的中间件平台，比如阿里系、京东商城等。

借助神算平台，在每一次应用与数据库之间的交互时，融合风控体系技术和流程，可以实现500毫秒（0.5秒钟）算出用户的授信，最慢3分钟实现用户获批高达30万的授信额度。不过，因为授信过程因人而异，个人风险等级不同，所走流程不同，在用户信息都非常完善的情况下，最快实现500毫秒出额度。

神算平台对接数据库，解决了负载并发的问题，全部写SQL语言，并由中间件处理后提供给DB。当然，这里通过中间件控制，也实现了分布式模式，并且还借助神算平台做数据容灾。DB挂了，神算平台可以自动化选择另一个DB ,毕竟数据策略上采用了读写分离。并且实现了拆表拆库，根据业务特点和业务量来灵活实现。

神算平台不仅搞定了负载压力的问题，同时对大数据并发也有非常好的协调作用，可谓一举两得。

·Ceph奠定基石，XSKY铸就辉煌

从2012飞贷成立开始，就非常有信心的支持和选择了开源路线的解决方案来奠定IT基础架构。为了更加贴近与紧扣互联网创新金融业务的需求，飞贷金融科技首席技术官陈定玮带领研发团队在Ceph领域“摸着石头过河”。很长一段时间通过运维和部署Ceph 社区版，能够初步满足和解决小规模的业务清算与结算需求，但是随着飞贷在过去5年业务的飞速增长，社区版本Ceph已经越来越不能满足应用对底层存储的需求。社区版本Ceph构建的SDS分布式存储集群变成了减缓飞贷业务增长的一个瓶颈，清算和核算体系每天需要8个小时才能够完成当天的交易结算。经过了半年时间的调研，通过对企业化特性，稳定性，自运维能力，集群性能，多虚拟机，多业务模式支持等等考量，飞贷最终决定，采用来自Ceph领域的集大成者XSKY+Dell的分布式存储解决方案。

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“我们一直都看好Ceph的发展和价值，未来也会同样在这个数据存储路线上继续走下去。” 陈定玮认为Ceph带来的存储高性能与高可靠性已经在飞贷金融科技日常应用中得到了长期的验证。

对于每秒并发用户数1万左右、内部系统DB交互破亿次、业务数据每天达到1TB增量 、每天稳定活跃用户达到3万、总数据量高达10PB这样的场景需求，Ceph能够长期支撑住，足见其在性能、企业级功能、IT系统支撑能力上都有着不俗的表现。

·PowerEdge双路利器风采照人

好马配好鞍,方能跑得欢。好的存储软件必然需要好的服务器与之匹配，这样才能更好地发挥出计算和存储的高性能和运营效益 。

在飞贷金融科技数据中心扩容项目中，采用了60个节点的PowerEdge R730双路服务器作为计算资源池，15个节点PowerEdge R730xd双路服务器配备XSKY分布式数据存储平台作为存储资源池，66个节点PowerEdge M630双路刀片服务器作为测试资源池。

第13代PowerEdge 系列服务器中的R730，也是一款主流2S/2U机架服务器，配备了iDRAC远程监控卡，用户通过运行OpenManage Mobile的手持设备，就能传输服务器健康和基本服务器设置信息。R730在云、虚拟化、Web技术和高性能计算领域表现出色。

而2U高度的PowerEdge R730xd，采用了英特尔至强处理器E5-2600 v4产品系列。内存采用 24个DIMM插槽，最高可配1.5 TB。在存储模块方面配置也颇为讲究，灵活地利用固态硬盘，以最大限度提高4个固态硬盘 + 20个硬盘、8个固态硬盘 + 16个硬盘或12个固态硬盘 + 12个硬盘的性能。

同时与软件定义存储(SDS)解决方案兼容，包括Microsoft Storage Spaces、VMware Virtual SAN (vSAN)和OpenStack Ceph。因此，戴尔PowerEdge R730xd与XSKY的分布式数据存储平台组成了飞贷金融科技的存储资源池。飞贷看好R730xd在SDS的容量和吞吐量方面有着很好的兼顾和配置比。XSKY则为飞贷坚持的开源路线和企业级的稳定需求提供了很好的平衡点，能兼顾性能，稳定性和投入产出比。

在谈到为什么选择DELL 与XSKY组合方式时，陈定玮指出，首先是软硬件搭配灵活，适应各种应用需求。再者是闪存技术优化，性能支撑关键业务。关键是深度认证整合，可靠性与易运维特性突出。最终还是非常认可戴尔的服务到位，以及体贴的技术支撑和架构咨询支持。

再好的软件更需优秀的硬件平台支撑，就是这个道理。

PowerEdge M630采用英特尔至强处理器E5-2600 v4产品系列，配备了24个DIMM内存插槽，最高可配1.5 TB。M630具有较高的灵活性，能够优化服务器内的存储和IO性能，M630最多可配2个Express Flash PCIe固态硬盘，可以支持IOPS极高的应用程序。因此作为测试资源池，M630可谓最佳应用。

可见，戴尔PowerEdgeR730、R730xd、M630双路服务器，满足飞贷金融科技的计算与存储所需，提供了理想、实惠的解决方案，双路利器风采照人。

·运维自动化功不可没

飞贷金融科技采用开源的具有高可用性及扩展性的云计算平台CloudStack，支持管理大部分主流的虚拟机。在Linux软件平台下实现虚拟化部署，飞贷金融科技根据CloudStack的特性自己写了程序去实现。

并且飞贷金融科技IT所有组件采取了容错机制，一旦遭遇自动化实现不了，马上会有警告提醒，利用各种通讯工具通知到相关人员。从多个体系联合实现自动化运维的目的，也加强了飞贷金融科技IT系统的高可用和弹性扩展特性。

·自建实验室试验最热门的技术

飞贷金融科技组建了自己的实验室，专业做创新互联网技术研究，包括对新算法、新平台的研究，以期帮助加速应用，加速业务创新的实现。

因而，飞贷金融科技也采用了最热门的开源数据库与算法工具，根据工作负载、基础设施以及具体需求的不同，融合了Storm与Spark算法，不仅支持Java、Python、Scala语言，同时可以更好地实现与 HBase、HDFS分布式文件系统对接。

全新架构 混合云一举定乾坤

数据早已成为了公司的资产，针对飞贷金融科技创新金融业务的特点，对内——核心业务数据采用自建私有云平台，实现业务数据的落地；对外——广布全国的客户服务支持，采用阿里云弹性伸缩的公有云服务，实现高效稳定的用户访问与体验。

飞贷金融科技所走的这条创新金融业务无经验可循，因而成为了全栈式混合云解决方案的坚实拥护者和实践者。

在这之前，飞贷金融科技就完全抛弃了传统IT 架构，采用30多台x86服务器，以Ceph开源软件构建了分布式存储，超过了1PB 存储容量。最底层Ceph最开始陈定玮带领团队自己在摸索搭建，但从2016年就开始了与XSKY在Ceph领域的深度合作。再上面一层，采用Docker构建虚拟机的容器封装。

不过，飞贷金融科技整体部署采用混合云模式，前端APP服务部署到阿里云，解决了异地带宽的问题，为用户访问飞贷APP加速，但是核心数据业务应用还是全部都部署到飞贷金融科技自己的私有云平台。

2017年，为了满足不断增长的APP用户需求和风控体系的要求，飞贷金融科技针对数据中心进行了新一轮资源扩容。完全采用未来就绪云联盟FRECO全栈式混合云解决方案，基于通用硬件（PowerEdge双路服务器）结合软件定义（XSKY分布式数据存储平台）实现灵活高效的构建。

在戴尔全球副总裁、大中华区解决方案总经理曹志平看来，在中国越来越多的创新公司，探索全新的业务路线，没有更好的可参考的应用系统与业务模式，自我研发模式是主要选择，而开源软件在其中发挥了很大的作用。核心应用部署在私有云，对外服务的应用为了便于自己的客户访问部署在公有云，这样的混合云策略是非常多的企业用户所考虑的或已经部署的策略。

当然，对于混合云与私有云，企业用户选择那一种方式，主要取决于自身的不同发展阶段的不同需求而定。

在更高的业务扩容与需求下，通用硬件＋软件定义成为飞贷金融科技IT全新架构的基础，并以此构建起来了具有混合云部署特点的全新解决方案。这也是借助FRECO云联盟打造业界领先的全栈式混合云解决方案，助力企业用户迎接云时代的数字化转型的典范。

全新架构下，混合云一举定乾坤。