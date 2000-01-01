中端存储，一直是整个企业级存储市场的生力军。在高端存储市场增长早已停滞不前的情况下，中端存储市场成为最有发展潜力的方向。然而，近年来，中端存储领域少有听到什么新闻。

“中端存储，一直是整个企业级存储市场的生力军。在高端存储市场增长早已停滞不前的情况下，中端存储市场成为最有发展潜力的方向。然而，近年来，中端存储领域少有听到什么新闻。为什么如此重要的企业级存储领域，会少有新闻呢？是大家关注太少，还是用户对中端存储的需求就一直没有变过？”

用户需求一直在变

事实上，用户需求一直都在变。

当前最大的变数，来自数字化转型带来的挑战。

各种分析和数据表明：2017年，数字化转型将会得到进一步的深化与发展，成为数字化转型的“深化年”。

中桥2017年调研数据显示，有40%的企业级用户和33%所有用户已经将数字化转型作为业务的战略重点。未来24个月，47.2%企业级用户，45.8%所有用户将数字化转型作为业务重点。

分析指出，在数字化转型的起步阶段，企业在IT 方面的投入主要以策略性的为主，仅限于局部的业务部门、项目、应用等，而进入深化发展阶段，则体现在用户的业务将更侧重于全业务数字化、全渠道数字化和全产业数字化，然后数字化持续成为业务战略重点。

对此，戴尔存储大中华区总经理李海平指出，数字化转型的大趋势下，企业用户从私有云到混合云，实现不同经济性、不同工作负载和业务能力应用。必然带来了用户全新的需求变化，那么如何选择更合适的技术方案呢？

在性能上是否符合摩尔定律，在成本上TCO是否更优，在复杂度上是否使强大的技术更容易使用，从这三个维度来衡量，需要选择适当的组合来适合自己的业务发展和应用需求。

到目前为止，业界存在三种IT架构的存储部署方式，纯存储服务部署方式、存储＋计算超融合部署方式、存储＋计算＋网络集成系统方式这三种部署方式针对用户各自不同的需求。

不过，IT架构存储集成与交付模式整体分为四种方式：

·需要集成合作伙伴资源的存储操作系统来管理，实行分离式存储操作系统；

·采用超融合架构组件，实行分离式超融合架构软件；

·采用模块化集成系统，实行用户参考系统集成；

·采用工厂生产集成，实行参考架构验证。

基于用户业务变化和应用需求的不同，采用不同的硬件模式和不同的交付方式，共同形成了复杂的生态系统，实现端到端的存储管理。

由此来看，用户在中端存储的需求上，早已发生了变化，从之前传统存储的方式，转变到了如何适应数字化转型的应用需求。因而，对于中端存储来说，了解如何体现对用户数字化转型的价值观，才能真正获得用户再次的“青睐”。

用户需要什么样的中端存储

用户的需求，往往是市场前进的动力。那么现在的用户到底需要什么样的中端存储呢？

事实上，中端存储存量市场非常大，因为几年前的中端存储性能已经非常低下，这样的用户需要更好的配置的中端存储。同时增量市场中需要存储性能加速业务处理，因为业务数据增长和转型带来的机会和潜力。

在这样的情况下，用户对于中端存储的要求出现了新的情况：

·全面拥抱虚拟化，针对VMware应用方面需要更好的高可用。

·针对企业级用户在存储上的强一致性与安全性考虑，中端存储具备了更好的性价比，同时具备高端存储的解决方案组合。

·兼顾技术创新与低成本和灵活性，显得非常重要。来自CIO的反馈信息表明，成本和灵活性，以及创新与革新成为大家关注的重点。

·在投资保护方面适合客户需求，可以实现无断崖式升级，总体实现TCO降低。

·具备更好的设计理念，可以负担高性能和高存储使用效率，易于使用，具备智能分层与自动化管理功能，在扩展性上具备更好的灵活性。

·利用最先进的技术提供创新、简单和可负担的解决方案。

从这六个方面新情况总结来看，中端存储肩负着历史的新使命，必然需要给用户带来全新的价值。一方面，实现按需获得、部署和发展；二方面，无缝地适应不断变化的业务需求；三方面，智能化地管理数据，确保灵活性和业务连续性。

进一步分析来看，戴尔之所以要在这个时候推出SC5020中端存储产品，也是出于以上多个方面的原因。在自动化存储上，为提高效率和经济性而优化。

对此，戴尔存储的发展策略锁定在了三个方面：首先，用最先进的技术提供创新、简单和可负担的解决方案。其次，基于"Workload"用户实际工作负载驱动的灵活的、模块化的架构。再次，加速软件和服务集成，提升用户的应用效率和灵活性。

整体分析来看，SC系列具备独特价值加速用户业务转型与适应新的变化：

·可负担的高性能,加速企业业务；

·极高的数据效率，极低的$/GB，降低企业运营成本；

·自动化管理，优化，提高IT效率；

·内置业务连续性解决方案，保障企业业务稳定；

·按需获得和扩展，伴随企业业务高速发展。

此外，SC系列在戴尔生态系统中扩展集成生态，保护投资，可与广为熟知的其他存储产品兼容。生态系统整合带来的持续优势，包括针对用户最为关注的几个方面：集中备份与恢复，可扩展的数据保护存储，可视化、分析与自动化，故障转移与负载平衡，持续的数据保护，可用性与数据流动性。

提到数据流动性，这里不得不再提一下戴尔已经推出的企业级流动数据管理架构FDI5.0，这是SC系列的灵魂所在。

实际上，随着企业业务和规模的发展，其IT技术架构也呈现了类似的演变趋势，同时在同一个企业用户的IT架构中，可能会采用多种不同企业级流动数据技术。根据用户具体需求，FDI5.0基于工作负载的应用特征而设计。

在流动数据架构下还有大家熟悉的SC9000、SC8000。

戴尔存储为P2P和核心数据库实现双活方案，Dell Storage SC9000高端存储双活解决方案，在某大型互联网金融公司，主要从事互联网金融相关业务，涉及P2P、小额贷、第三方支付等互联网金融业务。

利用戴尔存储为某领先的监控产品供应商，采用多套Dell Storage SC8000，为ERP关键业务构建一个私有云存储平台，并数据可以在不同的存储间实现在线的迁移和容灾复制，采用闪存优化服务于混合工作负载。

戴尔全闪存存储为虚拟化交付高性能、全面的数据保护，某特大型汽车制造企业，针对PLM/MES/CRM/Exchange虚拟化应用，采用Dell Storage SC8000全闪存配置，加上持续数据保护的方案设计，获得高性能、完善的数据保护。

搅动中端存储风云

Dell SC5020的诞生，再次定义中端存储，搅动中端存储风云。这也证明了专业企业级存储在稳定性、可靠性上具备更好的优势。

“一套专有代码，经过长久时间的验证，其传统专业存储的价值还是非常明显的。”

不仅如此，Dell SC5020中端存储实现准高端存储的两地三中心方案，不需要用户采购千万元级别的高端存储方案。

戴尔大中华区企业级产品市场总监周俊杰指 出，由SC系列存储持续发展来看，从2002年Compellent推出SC系列产品，在2011年被戴尔收购后，一直到2016年，SC系列产品更新换 代获得稳步发展。如2012年推出SC8000、2014年根据中国用户需求推出SC4020、2015年推出SC2000和SC9000、2016年推 出SC7020，再到2016年推出SC5020。

SC存储产品系列的销售业绩也非常突出，来自第三方统计报告数据显示，Compellent自合并入Dell Storage 后至2016年：全球SC市场年增长率超过20%，而整个外部存储市场平均年增长率小于1%。

Dell SC连续三年进入Gartner领导者象限，同时在AFA产品模式或任意混合比下的数据空间节省明显。在IT Brand Pulse评比中获得在iSCSI、FC、AFA阵列领域的价格领导者，实现跨平台和跨产品线数据复制。连续7年超过 94%客户满意度。Dell 存储客户获得高至513% 的ROI 。利用智能化重删和压缩技术实现10:1容量节省。

这些Dell SC所取得的成绩，也证明了SC多年发展以来所呈现给用户的价值。

基于用户需求的变化，在SC系列产品创新方面，估计2017年9月戴尔还会有一款新的产品出台。

SC5020有什么大不同？

好的中端存储，不可能一蹴而就，必然有着其优秀的血统。

戴尔存储产品经理杨明分析认为SC5020具备SC的正宗血统。它采用实际128G的Catch，正好处于SC4020和SC7020之间的性能定位，广泛集成OpenStack、Azure等云环境，顺应用户数字化转型的“刚需”。

对于企业用户来说，不是所有的数据都需要高性能存储来支撑，SC5020采用自动分层，自动化识别冷热数据，不仅在存储介质间做分层，同时利用RAID分层，每个硬盘都可以设置分层。

在固态盘和硬盘上已经都实现了重复数据删除与数据压缩，针对不同介质类型进行自动分层到卷上。智能化的数据精简，提高效率，减少物理存储量的同时降低对性能的影响。

智能化数据流动具备虚拟化LUN映射可增强灵活性与控制，那么用户可以借助该功能实现无需要新映射服务器实现数据迁移，同时按照用户需求平衡工作负载，以及实现RTO/RPO为零的业务连续性。

在针对用户采购配置上，SC5020实行可定制化的成本节省和性能平衡，按照用户需求选择闪存高性价比的配置组合，当然随着数据存储需求的增长，用户也可以灵活添加廉价大容量的传统磁盘，并且新配置硬盘自动实现现有策略，无需要RAID配置。

也就是说，SSD、HDD和 RAID将不会锁定在一个特定组合中，客户可通过添加SSD让新负载提高速度，也可根据冷数据量的增长添加HDD从而获得“廉价而庞大”的容量。

由此，SC5020可以在闪存与磁盘之间为用户提供任意混合比， 还在任意混合介质配置或AFA配置下，闪存价格低于0.4美元/GB。可负担的高性能表现，最大连续读取可以获得超过30多万的IOPS，并且延迟小于1毫秒。

虽然SC5020同一个存储内实现闪存与磁盘的任意配比，但是对于企业用户的数据库、虚拟化等不同的应用场景来说，戴尔有没有具体推荐的配比方案？

对此，戴尔有一个免费工具DPAK帮助用户做数据存储的规划，根据用户实际的工作负载的规律，最终得出一个适合的解决方案。DPAK工具帮助用户现有的应用场景做“体检”，然后得出一个体检结果，再根据用户数据存储的IO性能、数据存储规律、带宽等等情况，进行分析和讨论给出一套方案，然后根据与用户之间的沟通结果进行存储合理配置配比规划。

在实际使用过程中，也给予指导和规划，戴尔提供护航服务。针对白金服务，包括存储、服务器和网络等给予规划和交付。

在用户特别关心的存储管理上，采用DSM全局多平台监控与控制。同时在2017年下半年将会推出基于云的存储管理软件CloudIQ。

更值得企业用户注意的是，最终在用户采购之后，戴尔提供“合同不满意，60天包退”的服务，同时针对在保期内的SSD不管寿命如何都实行”包换式保修”。