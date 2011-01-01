共建大数据生态系统 催生健康医疗新业态

2017年6月26日，“数据风口 生态联盟”国内首个中国健康医疗大数据生态高峰会在福州隆重举行。会上，戴尔与中电数据服务有限公司（以下简称”中电数据“） 签署战略合作协议，双方将在健康医疗大数据领域展开全面、深入的合作。

数据风口生态联盟启动仪式

2017年6月26日，“数据风口 生态联盟”国内首个中国健康医疗大数据生态高峰会在福州隆重举行。会上，戴尔与中电数据服务有限公司（以下简称”中电数据“） 签署战略合作协议，双方将在健康医疗大数据领域展开全面、深入的合作。根据协议，戴尔和中电数据将建立战略合作伙伴关系，积极推进国家健康医疗大数据中心及产业园建设试点工程，助力国家大数据中心与产业园的全面推广和建设，为健康医疗大数据应用生态的发展做贡献。

随着“健康中国”上升为国家战略，互联网医疗作为一种产业组织形态被写入“十三五”规划，健康医疗大数据成为国家重要的基础战略资源。为 积极引导和促进健康医疗大数据的安全规范应用，国家卫生计生委在2016年10月提出将福建省、江苏省及福州、厦门、南京、常州被确定为健康医疗大数据中 心与产业园建设国家试点工程的第一批试点省市，旨在通过互联网＋健康医疗，探索创新模式，培育发展新业态，打造健康中国。

作为全球领先的IT解决方案及服务提供商，戴尔在中国一直积极推进大数据战略，通过提供领先的产品和解决方案，促进大数据在传统行业的应用。戴尔是健康卫生行业领先的解决方案供应商，曾连续六年被Gartner评为全球范围内排名第一的医疗健康IT服务提供商。在中国，伴随着国内医改与医疗行业信息化的建设，为了响应医疗行业客户的需求，戴尔将大数据、人工智能、云计算和IT技术相结合，不断推出灵活、安全、高效的行业解决方案。在今天举行的中国健康医疗大数据生态高峰会上，戴尔大中华区副总裁吴海亮做了主题演讲，详细介绍了戴尔在健康医疗领域的整体解决方案。

戴尔大中华区副总裁吴海亮致辞

中 电数据是中国电子信息产业集团有限公司旗下为国家重点行业、部门提供数据整合、管理及应用服务的专业平台公司，是国家发展改革委“互联网+医疗”重大工程 建设单位为相关政府部门、医疗机构和企业提供数据交换共享、数据安全治理及数据运营等服务。根据战略合作协议，双方本着真诚合作、互惠共赢的原则结成战略 性合作伙伴，充分利用并结合各自的布局优势、技术资源、客户资源及业务优势，形成优势集成与互补，以资源共享、相互支撑、共同发展为目标，共同参与建设健 康医疗大数据生态系统。今后，戴尔将为中电数据提供优质的产品和全面的解决方案，帮助中电数据更好规划和建设健康医疗大数据平台。戴 尔将积极参与由中电数据主导的国家健康医疗大数据中心与产业园国家试点项目，推动“互联网+健康医疗”的生态融合和增值服务，带动产业园生态发展。此外， 双方还将在互联网+健康医疗、智慧城市、智慧医疗、大数据、云计算等更多领域进行深入合作，共同推出应用解决方案，形成最佳实践。

戴尔大中华区副总裁吴海亮表示：“我很高兴代表戴尔公司与中电数据服务有限公司签署合作备忘录。医疗领域一直是戴尔非常重视的行业之一。戴尔希望通过自身的技术优势和全球经验，携手业界优秀合作伙伴，共同推进中国健康医疗大数据的应用以及健康医疗大数据生态系统的建设，践行‘大数据、大健康、大融合、大发展’的理念，为实现健康中国作出贡献。

中电数据服务有限公司董事长李世锋表示："生态联盟今天只是迈出了关键的第一步，还将迅速扩容。我们有信心吸引更多的资源和企业，在福州率先实现健康医疗大数据的惠民、惠企、惠政目标，打造成“健康中国”的样本，推动健康医疗大数据新业态迅速聚集与产业发展。"

此次戴尔和中电数据强强联手，将双方的优势资源相结合，在国家健康医疗大数据中心与产业园国家试点项目中加以应用，将有效推进健康医疗大数据的应用和实践，助力国家试点项目的运营和建设。同时，也是深化“在中国，为中国”戴尔中国4.0战略实施的又一体现。