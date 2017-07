【平凡的世界】服务器需要“被忘记”

随着新一代戴尔PowerEdge服务器问世的步伐越来越近,我们将能够很快见到戴尔为现代化计算所设计制造的新一代x86服务器,这些服务器在IT Guys的手中,将成为未来企业“新四化”过程中计算需求的坚实基础。

Jane:“Kurt,这些人是谁?他们在干什么?”

Kurt:“一帮搞计算机的家伙,我们可能遇到了严重的安全问题,这些人在找到底是哪里的漏洞。”

Jane:“所以,他们是在修计算机了?还是……?”

Kurt:“Patterson说这件事情可能很严重,所以我们要小心一点儿,什么也不要碰,一切都听这些楼下的人的。”

Patterson:“Jane,这些人平常不会出现在这里,但如果他们出现了,那一定有大问题。”

Jane:“所以?”

Kurt:“我们可能有大麻烦了。”

这 是美剧《Blindspot》第二季中的一幕,平常在办公室、实验室工作的FBI探员Kurt、Patterson和同事Jane,一早刚进办公室就发 现,几乎所有FBI纽约分部的IT人员都在他们的办公室紧张忙碌着,所有人被告知不要碰任何东西,“特别是你们的PC和智能手机,U盘也不要碰”,于是, 就有了上述的对话。

这一幕当然只是美剧中虚构故事中的一个情节,但这一场景却很显然来自于真实世界:就像Patterson说的,那些“IT Guys”(干IT的家伙们)平常不会和我们打半点儿交道,可是一旦他们出现——就是那样忽然紧张忙碌的出现——一定会有什么不正常、不顺利的事情发生,所以“我们可能有大麻烦了”。

人们总说:艺术来源于生活,更高于生活,但真实世界中有关“IT Guys“的故事,却远比《Blindspot》中所展示的画面更加戏剧化:去年夏天,Uber位于美国硅谷圣克拉拉(Santa Clara)的数据中心意外出现空调失灵情况,导致数据中心的温度极速飙升至46摄氏度,这意味着无论湿度如何,数据中心的温度很明显已经超了x86服务 器的正常工作温度。

随之而来的情形,用Uber的话说就是:"Racks and racks of Servers went down(一个机架又一个机架的服务器宕机了)"——这真是个糟糕透顶的时刻,也正是IT Guys要登场的时刻了:如果情况继续恶化下去不得到遏制,这一数据中心所支持的成千上万的Uber司机与乘客正面临着服务掉线的风险,不难想象,类似"Uber is down","Uber has been unable to respond"的推文一旦成千上万的出现在Twitter上,对这家共享经济独角兽公司,是一个多大的业务、市场和公关灾难。

好在,“46℃灾难”在戴尔PowerEdge服务器的面前停止了——"but not one single Dell Server(没有一台的戴尔服务器)",虽然大量机架上的服务器都出现了高温宕机,戴尔服务器却凭借着"在45度的高温(湿度90%)下工作超过90个小时"的优异能力坚持了下来,它拯救了所有IT Guys的工作,避免了楼上业务部门很可能遭受的灭顶之灾——来自媒体、Uber司机、乘客和公众的大规模声讨。

所有所幸度过这一“劫难”的Uber员工心里或许都会想起一句知名的谚语:No news is good news(没有消息就是好消息)——“真希望从来没有听见过服务器的报警声,甚至是一台服务器重启的声音,都会让我们的神经紧绷起来。”一位在新浪微博工作了多年的数据中心运维工程师说,即使是新服务器启动加电的声音,“有时候都会让人心里颤抖一下”,作为在第一线和服务器打交道的人,“我们不求大富大贵,但求平安无事。”

IT即业务 计算即未来 服务器需要“被忘记”

如 果说十年前,写一篇文章《IT即业务 计算即未来》,可能很多人还会不以为然,那时候电子商务才刚刚兴起,在线应用主要还是游戏、网站和QQ等聊天工具,没有滴滴打车,没有Uber,更没有微 信和ofo共享单车,除了少数互联网公司,“IT就是IT,业务就是业务”,把这两者画上等号简直是不可思议的事情。

现在,再写一篇文章,同样是《IT即业务 计算即未来》的标题,人们则会说“这是一个多么土的话题”或者“这还用你说?”,几乎每一个身处于IT行业、新经济环境中的从业者都清清楚楚的明白:IT即业务 计算即未来——企业的业务就是IT,IT就是业务本身,而计算则是企业业务发展的未来。

但作为IT的核心、计算的承载,服务器又肩负着什么样的任务呢?

简单来说,服务器要能做到IT Guys的“默默无闻,鲜有问津”就是最好的,“在这个计算无所不在的世界里,服务器是无所不在的,支撑着企业业务、社会服务和创新应用,而为了让一切都按部就班、井然有序,服务器最好的平凡的,没有人意识到服务器的存在,或者说,服务器从不出现在话题讨论的头条中,是最好的。”

服务器是需要“被忘记”的产品,之所以这么说,是因为在实际的运行中,服务器能“被想起来,被重视,被提到CIO或CEO的议事日程上”的情况无外乎有四种:

性能不足,无法满足业务的峰值需求,这个时候,使用计算能力的用户面对的是延迟的甚至是无法返回的响应,无法得到正常的业务服务;

管理复杂,运维困难,导致数据中心服务器管理团队工作超负荷,不断地投入人力、物力和精力,但往往收效甚微,团队的工作时间都被侵占在服务器管理运维上,无法去支持其他同样重要的业务;

在突发状况时无法积极应对,比如说前面说到的Uber数据中心空调故障的问题,直接导致业务延迟甚至中断,而且恢复起来非常困难,造成长期的影响和企业的商业减誉;

随着业务的发展需要进行扩展升级,这倒是一个正常的情况,一般来说都需要在公司内部执行正常的设备采购和审批流程。

换 句话说,除了第四点,其他三点谁也不想遇到,这意味着服务器不能支撑业务、需要投入大量的管理运维精力、在突发状况面前不堪一击,也意味着“服务器的告警 指示灯或是数据中心管理平台的告警会一刻不停的想起来,而业务部门的投诉邮件会疯狂的涌入你的邮箱中来”——“服务器必须被忘记”,或者说,它注定应该是 平凡的、默默无闻的,“计算无所不在,服务器无处不在,但却应该是一个隐形的平凡世界。”

但即使是身处“平凡的世界”,服务器也仍然应当砥砺前行、不断进化,只有这样,才能满足企业业务发展对计算能力、计算特点的不断变化的需求,“服务器或许不需要如波涛翻滚一般激烈,但却要平凡如河水般地淌流不息”。

现代化计算 要“四化” 计算先得现代化

随着企业业务的发展,越来越多的企业面临着“新四化”的挑战,即物联网化、移动互联网化、人工智能化和数字化(转型)——或许不是每个企业都要面对所有这“新四化”,但或多或少都会有所涉及,特别是企业的数字化转型,是当前企业管理者所面对的最重要的课题之一。

很显然,在“新四化”中,服务器的重要性毋庸置疑,它们所有都是基于计算、基于IT技术而发展起来的,但是越来越多的企业及其IT管理者发现,如果仅仅依靠以前的IT基础架构进行支撑,他们很难实现“新四化”,首当其冲的就是服务器,可以说,在实现“新四化”的过程中,服务器开始“搞事情”了。

比如说人工智能,随着深度学习、机器学习的不断演进,现有的服务器已经不能支撑企业在人工智能上的工作负载,传统的CPU在人工智能的计算需求面前正变得软弱无力,大计算量、高并行度、具有鲜明计算特征的人工智能(特别是深度学习)计算对服务器提出了新的要求:除了CPU,服务器要纳入GPU、FPGA、ASIC等新的计算单元,并随之带来在内存容量、能耗散热、架构设计、管理平台等等方面新的挑战。

而在企业的数字化转型中,相当一部分的企业正面对数据中心融合转型的难题,计算和存储的融合在这些数据中心内已经成为必须要面对的问题,因此,他们的服务器正越来越多的承载混合的、多样化的工作负载,比如说软件定义存储、软件定义网络,成为融合、超融合的基础设施,这就要求服务器既有强大的计算能力,又有高带宽、大吞吐、大存储容量的能力,可以支持新一代的闪存(NVMe)介质。

现代化计算包括了多样化的异构计算(GPU、FPGA等),融合或超融合的基础架构承载能力,对NVMe SSD、NVDIMM、25G网络及RDMA的支持,防止恶意入侵和确保系统安全的安全性特性,更包括了计算管理(服务器运维管理)的自动化与智能化。

随着企业数据中心规模的不断加大,服务器管理运维的复杂度面临成倍数甚至指数级的增长,只是提供报告已经不能满足数据中心管理者的需求,他们需要服务器的管理平台可以将例行日常管理实行自动化、智能化,从而解放服务器管理员的宝贵精力——“要以最快的速度自动化的解决所遇到的90%的重复性、一般性问题,要提供新一代API,从而实现协调一致的、可扩展的管理,而且,人为接触、人为操作要越少越好!”

“可 扩展的业务架构、智能自动化(管理运维)、集成安全特性,现代化的计算需要现代化的服务器来支撑,它是企业实现‘新四化‘的基础,是现代化数据中心基 石。”——拥有现代化的服务器,实现现代化的计算,企业的管理者所拥有的不仅仅是成本、敏捷性,或是“平凡的向前淌流不息的服务器“,更多的是创新和发展的机遇。

随着新一代戴尔PowerEdge服务器问世的步伐越来越近,我们将能够很快见到戴尔为现代化计算所设计制造的新一代x86服务器,这些服务器在IT Guys的手中,将成为未来企业“新四化”过程中计算需求的坚实基础。