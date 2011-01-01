【平凡的世界】服务器需要“被忘记”

随着新一代戴尔PowerEdge服务器问世的步伐越来越近，我们将能够很快见到戴尔为现代化计算所设计制造的新一代x86服务器，这些服务器在IT Guys的手中，将成为未来企业“新四化”过程中计算需求的坚实基础。

Jane：“Kurt，这些人是谁？他们在干什么？”

Kurt：“一帮搞计算机的家伙，我们可能遇到了严重的安全问题，这些人在找到底是哪里的漏洞。”

Jane：“所以，他们是在修计算机了？还是……?”

Kurt：“Patterson说这件事情可能很严重，所以我们要小心一点儿，什么也不要碰，一切都听这些楼下的人的。”

Patterson：“Jane，这些人平常不会出现在这里，但如果他们出现了，那一定有大问题。”

Jane：“所以？”

Kurt：“我们可能有大麻烦了。”

这 是美剧《Blindspot》第二季中的一幕，平常在办公室、实验室工作的FBI探员Kurt、Patterson和同事Jane，一早刚进办公室就发 现，几乎所有FBI纽约分部的IT人员都在他们的办公室紧张忙碌着，所有人被告知不要碰任何东西，“特别是你们的PC和智能手机，U盘也不要碰”，于是， 就有了上述的对话。

这一幕当然只是美剧中虚构故事中的一个情节，但这一场景却很显然来自于真实世界：就像Patterson说的，那些“IT Guys”（干IT的家伙们）平常不会和我们打半点儿交道，可是一旦他们出现——就是那样忽然紧张忙碌的出现——一定会有什么不正常、不顺利的事情发生，所以“我们可能有大麻烦了”。

人们总说：艺术来源于生活，更高于生活，但真实世界中有关“IT Guys“的故事，却远比《Blindspot》中所展示的画面更加戏剧化：去年夏天，Uber位于美国硅谷圣克拉拉（Santa Clara）的数据中心意外出现空调失灵情况，导致数据中心的温度极速飙升至46摄氏度，这意味着无论湿度如何，数据中心的温度很明显已经超了x86服务 器的正常工作温度。

随之而来的情形，用Uber的话说就是："Racks and racks of Servers went down（一个机架又一个机架的服务器宕机了）"——这真是个糟糕透顶的时刻，也正是IT Guys要登场的时刻了：如果情况继续恶化下去不得到遏制，这一数据中心所支持的成千上万的Uber司机与乘客正面临着服务掉线的风险，不难想象，类似"Uber is down"，"Uber has been unable to respond"的推文一旦成千上万的出现在Twitter上，对这家共享经济独角兽公司，是一个多大的业务、市场和公关灾难。

好在，“46℃灾难”在戴尔PowerEdge服务器的面前停止了——"but not one single Dell Server（没有一台的戴尔服务器）"，虽然大量机架上的服务器都出现了高温宕机，戴尔服务器却凭借着"在45度的高温（湿度90%）下工作超过90个小时"的优异能力坚持了下来，它拯救了所有IT Guys的工作，避免了楼上业务部门很可能遭受的灭顶之灾——来自媒体、Uber司机、乘客和公众的大规模声讨。

所有所幸度过这一“劫难”的Uber员工心里或许都会想起一句知名的谚语：No news is good news（没有消息就是好消息）——“真希望从来没有听见过服务器的报警声，甚至是一台服务器重启的声音，都会让我们的神经紧绷起来。”一位在新浪微博工作了多年的数据中心运维工程师说，即使是新服务器启动加电的声音，“有时候都会让人心里颤抖一下”，作为在第一线和服务器打交道的人，“我们不求大富大贵，但求平安无事。”

IT即业务 计算即未来 服务器需要“被忘记”

如 果说十年前，写一篇文章《IT即业务 计算即未来》，可能很多人还会不以为然，那时候电子商务才刚刚兴起，在线应用主要还是游戏、网站和QQ等聊天工具，没有滴滴打车，没有Uber，更没有微 信和ofo共享单车，除了少数互联网公司，“IT就是IT，业务就是业务”，把这两者画上等号简直是不可思议的事情。

现在，再写一篇文章，同样是《IT即业务 计算即未来》的标题，人们则会说“这是一个多么土的话题”或者“这还用你说？”，几乎每一个身处于IT行业、新经济环境中的从业者都清清楚楚的明白：IT即业务 计算即未来——企业的业务就是IT，IT就是业务本身，而计算则是企业业务发展的未来。

但作为IT的核心、计算的承载，服务器又肩负着什么样的任务呢？

简单来说，服务器要能做到IT Guys的“默默无闻，鲜有问津”就是最好的，“在这个计算无所不在的世界里，服务器是无所不在的，支撑着企业业务、社会服务和创新应用，而为了让一切都按部就班、井然有序，服务器最好的平凡的，没有人意识到服务器的存在，或者说，服务器从不出现在话题讨论的头条中，是最好的。”

服务器是需要“被忘记”的产品，之所以这么说，是因为在实际的运行中，服务器能“被想起来，被重视，被提到CIO或CEO的议事日程上”的情况无外乎有四种：

性能不足，无法满足业务的峰值需求，这个时候，使用计算能力的用户面对的是延迟的甚至是无法返回的响应，无法得到正常的业务服务；

管理复杂，运维困难，导致数据中心服务器管理团队工作超负荷，不断地投入人力、物力和精力，但往往收效甚微，团队的工作时间都被侵占在服务器管理运维上，无法去支持其他同样重要的业务；

在突发状况时无法积极应对，比如说前面说到的Uber数据中心空调故障的问题，直接导致业务延迟甚至中断，而且恢复起来非常困难，造成长期的影响和企业的商业减誉；

随着业务的发展需要进行扩展升级，这倒是一个正常的情况，一般来说都需要在公司内部执行正常的设备采购和审批流程。

换 句话说，除了第四点，其他三点谁也不想遇到，这意味着服务器不能支撑业务、需要投入大量的管理运维精力、在突发状况面前不堪一击，也意味着“服务器的告警 指示灯或是数据中心管理平台的告警会一刻不停的想起来，而业务部门的投诉邮件会疯狂的涌入你的邮箱中来”——“服务器必须被忘记”，或者说，它注定应该是 平凡的、默默无闻的，“计算无所不在，服务器无处不在，但却应该是一个隐形的平凡世界。”

但即使是身处“平凡的世界”，服务器也仍然应当砥砺前行、不断进化，只有这样，才能满足企业业务发展对计算能力、计算特点的不断变化的需求，“服务器或许不需要如波涛翻滚一般激烈，但却要平凡如河水般地淌流不息”。

现代化计算 要“四化” 计算先得现代化

随着企业业务的发展，越来越多的企业面临着“新四化”的挑战，即物联网化、移动互联网化、人工智能化和数字化（转型）——或许不是每个企业都要面对所有这“新四化”，但或多或少都会有所涉及，特别是企业的数字化转型，是当前企业管理者所面对的最重要的课题之一。

很显然，在“新四化”中，服务器的重要性毋庸置疑，它们所有都是基于计算、基于IT技术而发展起来的，但是越来越多的企业及其IT管理者发现，如果仅仅依靠以前的IT基础架构进行支撑，他们很难实现“新四化”，首当其冲的就是服务器，可以说，在实现“新四化”的过程中，服务器开始“搞事情”了。

比如说人工智能，随着深度学习、机器学习的不断演进，现有的服务器已经不能支撑企业在人工智能上的工作负载，传统的CPU在人工智能的计算需求面前正变得软弱无力，大计算量、高并行度、具有鲜明计算特征的人工智能（特别是深度学习）计算对服务器提出了新的要求：除了CPU，服务器要纳入GPU、FPGA、ASIC等新的计算单元，并随之带来在内存容量、能耗散热、架构设计、管理平台等等方面新的挑战。

而在企业的数字化转型中，相当一部分的企业正面对数据中心融合转型的难题，计算和存储的融合在这些数据中心内已经成为必须要面对的问题，因此，他们的服务器正越来越多的承载混合的、多样化的工作负载，比如说软件定义存储、软件定义网络，成为融合、超融合的基础设施，这就要求服务器既有强大的计算能力，又有高带宽、大吞吐、大存储容量的能力，可以支持新一代的闪存（NVMe）介质。

现代化计算包括了多样化的异构计算（GPU、FPGA等），融合或超融合的基础架构承载能力，对NVMe SSD、NVDIMM、25G网络及RDMA的支持，防止恶意入侵和确保系统安全的安全性特性，更包括了计算管理（服务器运维管理）的自动化与智能化。

随着企业数据中心规模的不断加大，服务器管理运维的复杂度面临成倍数甚至指数级的增长，只是提供报告已经不能满足数据中心管理者的需求，他们需要服务器的管理平台可以将例行日常管理实行自动化、智能化，从而解放服务器管理员的宝贵精力——“要以最快的速度自动化的解决所遇到的90%的重复性、一般性问题，要提供新一代API，从而实现协调一致的、可扩展的管理，而且，人为接触、人为操作要越少越好！”

“可 扩展的业务架构、智能自动化（管理运维）、集成安全特性，现代化的计算需要现代化的服务器来支撑，它是企业实现‘新四化‘的基础，是现代化数据中心基 石。”——拥有现代化的服务器，实现现代化的计算，企业的管理者所拥有的不仅仅是成本、敏捷性，或是“平凡的向前淌流不息的服务器“，更多的是创新和发展的机遇。

随着新一代戴尔PowerEdge服务器问世的步伐越来越近，我们将能够很快见到戴尔为现代化计算所设计制造的新一代x86服务器，这些服务器在IT Guys的手中，将成为未来企业“新四化”过程中计算需求的坚实基础。