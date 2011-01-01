95后钦点 看科技行业最具吸引力雇主什么样？

在全球雇主品牌咨询机构Universum最新发布的中国“最具吸引力雇主”榜单中，戴尔荣膺技术硬件与设备行业最具吸引力雇主第二位。

"在全球雇主品牌咨询机构Universum最新发布的中国“最具吸引力雇主”榜单中，戴尔荣膺技术硬件与设备行业最具吸引力雇主第二位。每年Universum都会定期在全球60个国家对顶尖商科、工科及IT学生进行问卷调研，甄选出表现最为优秀的雇主。”

2017年，近80000名位来自全国110所重点高校的在校大学生（本科、硕士、博士）通过调查，评选出最具吸引力的雇主，当90后成为职场的中坚力量时，95后开始势不可挡地向职场进军，显然，戴尔成为职场新人钦点的雇主名单，象征着新一代年轻人的选择。

戴尔全球副总裁Sherry He受邀出席

多元化、活力的工作环境

戴尔缘何获此殊荣？根据Universum的调查结果显示，作为未来IT行业人才支柱的学生们认为：戴尔与“职业晋升机会”、“工作环境”及“企业责任感”等特征高度关联。

目前，戴尔在全球员工总数14.5万，在由领英发布的2017全球最佳公司榜单（2017 Top Com3panies Global）上排名第十。在中国区，戴尔对于本地创新、团队建设和管理展现出了卓越的成就。

在快速成长中创造更多价值

戴尔鼓励员工“快速发展、以结果为导向并且不断前进”。我们提供给员工完善的培训体系和量身定制的职业规划，让员工在启发和激励的成长环境中，找到适合自己的学习方式；在密切的团队协作中，不断提高自己；在与公司一同成长的过程中，实现自我的价值。

体验多元化和包容性的企业文化

戴尔认为：多元化的文化有助于打造全球化、包容、自由且温暖的工作环境。我们支持员工“远程弹性办公”、开设适合不同人群加入的“员工资源小组”、举办多姿多彩的“团队建设活动”等，戴尔鼓励员工在努力工作的同时，可以让生活有更多可能！

和戴尔一起让世界更美好

戴尔为成为全球最环保的IT公司之一而自豪！我们始终肩负着企业的责任感与使命感，并且努力承担更多的社会责任！无论是在环保领域，还是公益事业，戴尔努力和员工们一起让世界变得更好！

这些无疑都使戴尔更具有“魅力”！也使戴尔能够吸引更多年轻人才的加入！

创新平台推动数字化变革

包容的品牌文化和创新至上的企业信条，戴尔让员工感受到企业的魅力所在。戴尔坚信企业家精神是创新、经济增长和创造就业的基石。这种信念也正是戴尔不断进行业务、产品和服务创新的源泉所在。

在企业内部，戴尔科技集团每年投入45亿美元于创新产品的研发。进入中国21年以来，戴尔公司的创新基因与中国“大众创业，万众创新”的国家战略非常契合，这也让戴尔增添了不懈创新，满足中国市场需求的动力。

深入本地创新

2015年迈克尔·戴尔宣布“在中国，为中国”在华全新4.0发展战略，5年内将在中国市场投入1250亿美元，预计进出口额贡献约1750亿美元，直接或间接支持100万个工作机会。同时，戴尔创投基金进入中国，推动“大众创业，万众创新”中国经济发展新引擎，支持中国的创业型企业。此外，戴尔始终积极响应中国的发展政策和倡议，是“一带一路”的受益者、践行者和推动者。

助力中国数字化变革

戴尔中国4.0战略在助力中国企业数字化变革的努力中也得到了稳定推进，数字化时代，戴尔亦不断深入与本土及国际优秀合作伙伴的合作，并取得一系列实质进展，使戴尔能够更好地服务于本地客户及经济。

在云计算和大数据领域，戴尔加强与本地合作伙伴在的战略合作，与9家国内外云产业合作伙伴成立未来就绪企业云联盟，共同构建中国混合云技术生态。在人工智能领域，戴尔与中科院自动化所合作，共同成立“人工智能与先进计算联合实验室”，与中科院自动化所共同研发建设“企业级深度学习应用与服务平台——诸葛·深知”，为用户提供企业级深度学习方面的领先技术与服务。在本地研发服务方面，戴尔继续加强壮大在中国的研发团队，成立专为中国市场服务的端到端解决方案研发中心，并继续履行企业社会责任。

创新创业精神吸引着95后人才的注意，戴尔始终将创新视为企业和社会可持续发展的重要推动力。

从人才的选拔到人才的培养，从企业的文化到戴尔的产品和服务，从本地化的研发到本地化生态融入，戴尔将创新融入到每一个细节中。

如同Universum中国区总负责人吴岗先生给予戴尔的高度评价:"尽管各行业激烈竞争，但戴尔却在提高排名的同时，获取了更多95后人才的青睐。这是一个伟大的成就，且每一个戴尔人都应该为之自豪！"