异构存储间的复制居然“很简单”

之前，我们在《数据迁移“妙招儿”》中讨论了Dell Storage中Compellent存储与Equallogic存储之间的数据迁移功能。现在，我们讨论一下两种异构存储之间的数据复制功能。

之前，我们在《数据迁移“妙招儿”》中讨论了Dell Storage中Compellent存储与Equallogic存储之间的数据迁移功能。现在，我们讨论一下两种异构存储之间的数据复制功能。

这些特点能够让用户对自己的数据使用起来更灵活，更高效。同时，已经拥有Dell Equallogic存储的用户，在存储产品硬件更新时，如果购买的是Dell Compellent存储，可以在Compellnet存储和Equallogic存储之间构建复制关系。这样，用户可以使用性能更好的Compellent存储作为主存储，而将已经长时间运行的Equallogic存储作为二级存储。用户可以在旧的Equallgoic存储上使用复制过来的实时数据做备份或数据分析等工作，使自己的硬件投资发挥最大效能！

相比较数据迁移，Compellent与Equallogic存储之间的复制功能更具有吸引力。不会终止前端应用对存储设备的访问，也就是说作数据复制时不需要停应用。同时，复制可以保留多个时间点的数据副本。

我们先概览一下跨平台复制的架构图：

需要通过Dell Storage Manager统一管理Compellent存储和Equallogic存储。底层通过iSCSI连接。

在DSM管理界面中，先在Compellent存储的iSCSI端口组中建立与Equallogic存储的复制关系：

选中需要与Compellent建立复制关系的Equallogic存储：

完成相关信息，点击“完成”。

建立好存储之间的复制关系后，即可开始对一个或多个卷进行复制操作，如图：我们选取一个Equallogic存储上的卷进行复制：

检查相关的设置信息。请注意，缺省会将副本设置为永不过期。用户可以根据自己存储的实际情况选择，如果存储空余空间不是特别充足，建议将此选项钩除。之后点击完成。

我们可以在DSM的复制和live volume中查看复制卷的信息：

手工发起复制，可以看到两个异构存储间的数据复制正在进行：

传输完成，可以看到复制差异数据到100%后，传输状态变为绿色，同时在右下方的“目标卷快照”中可以发现手工发起传输的时间点数据状态。

用户也可以通过计划任务来完成自动复制任务：

填入相关信息，注意，如果已经配置了Equallogic到其他存储成员的复制关系，此处可以选择“复制计划”：

完成相关信息后，即可开始自动复制的计划任务。

用户也可以在某个时间点，将复制关系转换，将新购的、性能更好的Compellent存储作为主用存储，将旧有的Equallogic存储作为备用存储。这样，一旦发生灾难需要尽快启用复制数据以恢复业务时，或者用户需要某一时间段的数据做测试或数据挖掘，我们都可以使用复制过来的数据完成任务。最大限度保护用户的硬件投资。

有一点请注意，Compellent的复制需要这台存储有复制许可。Compellent的复制许可区别于基本许可，需要用户单独购买。如果只有基本许可而没有复制许可，您依然可以使用Thin Import将Equallogic上的数据迁移到Compellent存储上。