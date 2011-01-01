 【平凡的世界】“好的商品”？不，是“更好的计算”！

但无论是HPC对类脑计划的支持，还是Ameco得到的效率提升，亦或是我们所正在经历的智能手机时代，它们都是现在时甚至是过去时，现代化计算是在不断演进和演变的，它变得更加强大、可靠、安全和高效率，因为现代化的服务器对此做出了改变和进化的承诺。

1942年10月下旬，埃尔温的装甲集群已经是强弩之末了，他每天都担心的在作战室里来回踱步，“如果不能及时得到供应，部队很快就没办法再撑下去”，好在，他终于等到了好消息到来的那一天，“元首在电报里说，已经有五艘运输船沿着不同的航线行驶来运送补给”，军需官向埃尔温报告着好消息，全然不知，对面的英国人也已经得到了同样的情报。”

“击沉他们，是的，全部五艘。”

这是温斯顿·丘吉尔在二战期间唯一一次甘愿冒着泄露恩尼格玛机已经被破译的风险做出的决定，在此之前，为了不让这个超级机密被德国人发现，他隐忍了很多次，甚至造成了许多战略上的失败和人员、物资损失，但他不能再让埃尔温继续站稳脚跟了。

于是，几乎在一夜之间（10月26-27日）英国人就把埃尔温所有的希望都击沉了，没有任何一艘运输军需品的货船到达，他再也不能在非洲继续他的辉煌了，“巧妇难为无米之炊”的无力感充斥着这个第三帝国的元帅，埃尔温，全名：埃尔温·约翰尼斯·尤根·隆美尔，是的，他就是沙漠之狐隆美尔。

新的商业核心 更好的计算

打败埃尔温的，不是盟军的几艘战舰或是轰炸机，也不是温斯顿·丘吉尔，而是远远“躲”在英伦列岛上的艾伦·麦席森·图灵，从今天的历史资料来看，这位数学、计算科学的天才，在1940年代就设计出了世界上第一台实际意义上的计算机，并以在当时看来难以想象的计算力，“通过计算机的强大计算力，布莱奇雷庄园的密码破译者们能够提前得到准确的情况，从而提前打赢这场战争”，有科学家估计，图灵小组的杰出工作，使得盟军提前至少两年战胜了纳粹德国。

据说，现在的布莱奇雷庄园的某个地下室里，仍然存放着70多年前图灵设计的那台计算机，“要不是军情六处直到现在还认为那是应该保密的东西，全球第一台计算机的殊荣肯定不会是ENIAC。”

但无论如何，图灵依靠着强大的计算力，帮助英国人取得了一场又一场的战斗、一次又一次的战役，直至二战结束盟军胜利，德国人仍然不知道，他们引以为傲的恩尼格玛机，自诩为万无一失的情报体系，都被图灵和他的计算机所打败了。

这就是计算的力量，它甚至已经超越了计算能力，如今，随着我们进入数字化转型的时代，商业的核心正在从“好的商品”转变为“更好的计算”，“计算（能力）”对企业来说不仅重要，更加已经超越了简单的计算能力那么简单，“计算”在影响着企业的商业成功和我们所希望取得的每一项成就。

现代化计算让计算超越计算能力

在之前的文章中我们谈到过，现代化计算包括了多样化的异构计算（GPU、FPGA等），融合或超融合的基础架构承载能力，对NVMe SSD、NVDIMM、25G网络及RDMA的支持，防止恶意入侵和确保系统安全的安全性特性，更包括了计算管理（服务器运维管理）的自动化与智能化。

可扩展的业务架构、智能自动化（管理运维）、集成安全特性，现代化的计算需要现代化的服务器来支撑，它是企业实现‘新四化’的基础，是现代化数据中心基石。拥有现代化的服务器，实现现代化的计算，企业的管理者所拥有的不仅仅是成本、敏捷性，或是“平凡的向前淌流不息的服务器”，更多的是创新和发展的机遇。

那么为什么说现代化计算能够“让计算超越计算能力”呢？我们可以先来看两个实际生活中的例子。

计算金字塔尖的宝石 高性能计算

首当其冲的自然是“计算金字塔尖的宝石”高性能计算（HPC），我们所处的社会生活中，HPC实际上扮演了非常重要的角色，正是HPC在生物医疗、建筑制造、科学研究、计算科学（包括计算化学、计算生物学、计算物理学等）的强力支撑，我们才能够获得许多难以想象的成就。

因此，最能体现“让计算超越计算能力”的、最能让我们看到计算超越了单纯的数学计算、科学演算范畴，产生“超能力”的自然最先想到HPC。

事实也是如此：

在以“类脑智能”研究为己任的中国科学院自动化研究所类脑智能研究中心以及其与戴尔合建的“人工智能与先进计算联合实验室”，科学家们人工智能以及面向脑信息处理领域的新型计算架构研究与应用，包括认知功能模拟、深度学习，以及脑系统计算模拟所需要的新型计算体系，支持人工智能与脑信息处理的创新发展研究，而且将根据市场和行业发展的需要对核心技术进行产品化和产业化。

在这里，计算不再只是计算，而是通过计算“实现类似人类大脑的全新计算、处理数据的方式”。众所周知，我们人类的大脑就是“一部无比精密和运算能力超强的计算机”，从传统意义上的逻辑计算，激发出人工智能、脑计算、生物计算的方式，进而通过“与传统计算不同的方式，以自然认知、生物认知的方式，以新的角度去解决当前人类所面临的科学、社会和自然领域的问题”。

但首先，我们要迈过逻辑计算（或者叫数学计算）这一关，这就是HPC大显神威的地方：一个高效率的、计算规模庞大的、具有良好的可管理性的HPC，并以此为核心构建包含了计算、存储、网络、软件等组件在内的一套复杂的系统，再结合编程开发、模型优化、代码优化，最终我们将站在“计算的高点上，实现类脑智能、人工智能的目标”。

更好的计算 带来涟漪效应

而在商业领域，更好的计算不仅仅意味着更快、更准确的得到计算结果，还会产生一系列的涟漪效果，产生令人意想不到的收获。

Ameco是中国国际航空公司与德国汉莎航空公司的合资企业，如果你“有幸或是不幸”的降落在北京首都国际机场的“外场”，你会看到大大的、可以容纳下多架飞机的维修机库，上面就会印有Ameco的字样——没有Ameco，就没有首都机场千千万万次航班安全飞行，光在春运期间，平均每天实施航线维修420架次以上。

对于飞机维修来说，效率就是生命，效率就是让飞机准时驶离维修机库，效率就是确保航班准点起降，因此，Ameco对效率的追求是非常严苛的，每年都会评选精益改善方面优秀的项目，甚至还设立了专门的精益管理办公室和精益（培训）学院，设立了15%的精益学院培训率指标和精益合理化建议平台。

在对效率和开放的追求下，Ameco将原有基于RISC的SAP 企业资源规划（ERP）系统迁移到基于 Linux的现代化服务器平台，应用了x86两路、四路服务器以及高性能企业级SAN存储系统，并且实现了服务器工作负载的虚拟化。

随着升级改造的完成，Ameco总体拥有成本降低了46%，系统正常运行时间达到99.99%，SAP 系统响应速度提高了3.5倍，Ameco员工因ERP系统性能的改进而大大提高了工作效率，不仅如此，随着管理系统完全虚拟化，Ameco的IT系统资本成本减少了近一半，虚拟化工作负载为本地交换提供高性能和高效率的流量传输，降低总拥有成本。Ameco信息管理处处长甘德生表示，“整个虚拟化过程有条不紊地进行。随着整个项目成功完成，我们已经能够清楚地看到虚拟化带来的业务优势。”

于是，在Ameco，现代化的计算已经超过了计算、运算、分析、处理的本身，而是通过节省成本、提高效率，帮助企业用户更进一步优化业务、精益化管理和提高生产效率，而随着大数据、人工智能等技术的应用，计算则能够更进一步帮助企业用户实现深刻洞察、智能基础架构和云化、数字化的企业运营方式。

构建计算的基石 现代化服务器

当然，计算超越计算能力的例子在我们身边还有很多：强大的移动处理器让我们开始将一半的工作负载都转移到智能设备，如智能手机上，这在以前是不可想象的；异构的高度并行化的计算能力，让我们可以以数十倍、数百倍的速度完成曾经需要耗时十年完成的人类基因组测序，从而让我们开始真正触碰到精准医疗时代，拯救更多生命。

但什么是构建现代化计算的基础？这个答案的非常简单，那就是现代化的服务器，正如我们前面所说的：

首先，现代化的服务器以数倍、数十倍与以前的计算能力，支撑了我们的所有数据处理、分析能力，让企业能够实现实时、深刻的洞察；

其次，支持异构计算、高性能网络、高速存储的服务器改变了我们从计算、存储到网络的全面体验，从而不再因为某些瓶颈而“望洋兴叹”；

最后，高可靠性、安全防护表现优秀的服务器，确保我们的信息不会丢失、泄露和损坏，避免遭遇WannaCry病毒那样的敲诈勒索，提高效率和稳定运行的时长。

但无论是HPC对类脑计划的支持，还是Ameco得到的效率提升，亦或是我们所正在经历的智能手机时代，它们都是现在时甚至是过去时，现代化计算是在不断演进和演变的，它变得更加强大、可靠、安全和高效率，因为现代化的服务器对此做出了改变和进化的承诺。