【平凡的世界】揭秘14G新品

戴尔即将在7月12日推出旗下迄今为止最尖端的PowerEdge服务器产品组合，以帮助客户推动数字化转型。全新一代 PowerEdge服务器产品组合形成了一个安全、可扩展的计算平台，是云、分析或软件定义数据中心计划的理想基础。

戴尔即将在7月12日推出旗下迄今为止最尖端的PowerEdge服务器产品组合，以帮助客户推动数字化转型。全新一代 PowerEdge服务器产品组合形成了一个安全、可扩展的计算平台，是云、分析或软件定义数据中心计划的理想基础。这一全新产品组合主要在以下三个方面进行了革新。

可扩展的业务架构优化了数据中心，以满足各种新兴负载的需求。

通过扩展的API和全新OpenManage™ Enterprise控制台可实现智能自动化管理，使IT部门能够将更多时间用于处理优先级更高的任务。

集成安全性能够在服务器的整个生命周期内为客户的业务和数据提供保护。

现代数据中心的基石 戴尔第14代PowerEdge服务器

“在当今数字经济中，企业技术革新的速度必须紧跟业务发展的速度来开发并部署新应用、优化资源并实现理想的客户体验。”戴尔服务器解决方案事业部总裁Ashley Gorakhpurwalla表示，“凭借我们在服务器技术创新方面的领先地位，最新一代PowerEdge服务器将会成为现代化数据中心的可靠基石。”

传统数据中心技术往往不够敏捷、灵活以及高效，因此无法满足正在进行数字化转型业务的需求。事实上，戴尔委托企业战略集团所做的（ESG） 2017年IT转型成熟度曲线调查显示，95%的受访者认为，他们的组织有可能落后于正快速行动的小型同行，后者正在变革其IT基础架构、流程和交付方式，以加速实现其数字化业务转型的目标。戴尔第14代PowerEdge服务器将被嵌入于存储与数据中心设备、超融合设备和机架、准备就绪的节点、打包产品等其它行业领先的戴尔解决方案中。

1、全新可扩展业务架构：多19倍的NVMe

戴尔第14代PowerEdge服务器全新的可扩展业务架构让客户能够通过专为传统和云原生负载而优化的性能来满足动态的业务需求。全新戴尔 PowerEdge服务器产品组合在性能和表现上得到了强大提升，能够：

提升应用性能和响应速度——通过比前一代多19倍的非易失性存储器（NVMe）低延迟存储，戴尔引领行业通过Express Flash并推动NVMe行业标准。

更快地从PowerEdge中获得信息——一键式BIOS调优能够帮助用户快速轻松地部署多个密集型处理的工作负载。

在恰当的时间访问准确的数据——通过更高的存储容量和灵活性，用户可量身定制可以满足自身应用需求的存储配置，这在软件定义存储（SDS）环境中尤为重要。

2、OpenManage Enterprise：比前代高4倍

戴尔第14代PowerEdge产品组合搭载了全新增强的系统管理功能，使其能够以独特的方式自动化运行，并简化了从服务器部署到退役的生命周期管理。这些新的管理功能包括：

统一了服务器管理体验并提供完整的数据中心监测——OpenManage™ Enterprise是全新的虚拟化企业系统管理控制台，具有应用插件、简洁明了的界面以及可定制化的报告。

加快故障排除的速度并最大程度提高服务器正常运行时间——增强的iDRAC 9提供比前代产品最多可高4倍的系统管理性能。

能够更快地修复——采用SupportAssist技术的ProSupport Plus可将解决硬件问题的时间缩短最多90%。

提高能效和计算密度——自动多方位冷却能够在一个配置中支持更多GPU加速器，从而使每台服务器最多可支持额外50%的用户。

3、全新的安全功能：保护基础设施

戴尔第14代PowerEdge服务器产品组合嵌入了新的硬件和系统级安全功能，以便通过深层防御和快速检测来保护基础设施，从而在信息已泄露的情况下恢复到可靠的基础状态。这些与众不同的安全功能包括：

防止未授权或无意中进行的修改——系统锁定可防止会导致安全漏洞并暴露敏感数据的配置更改。

通过网络弹性架构保护数据中心——SecureBoot、BIOS恢复功能、签名固件和iDRAC RESTful API（符合Redfish标准）等功能特性能够更好地防御攻击。

确保隐私——System Erase可迅速安全地擦除驱动器上的数据，或者在服务器退役时擦掉非易失性多媒体。

4、智能化和自动化服务：缩短90%时间

服务是戴尔下一代服务器战略的核心组成部分。戴尔的服务推动着数字化技术的快速普及和优化。这些服务包括：

IT转型客户研讨会——戴尔的顾问帮助客户将其业务成绩与同行领袖进行对比，并找出关键优先任务，以加快客户向现代化云基础设施和IT模式的转型。

屡获殊荣的ProDeploy企业套件加快了技术应用，从而节省了时间和成本。相对于使用内部资源，IT部门最多可减少91%的相关工作并使部署速度加快39%。

ProSupport企业套件是一个充分融合了第14代PowerEdge服务器智能化管理和自动化功能的服务，其中包括戴尔自动化、主动化、预测性技术——采用SupportAssist技术的ProSupport Plus，它能够使解决硬件问题的速度加快90%。

5、全新的交互方式：荣获用户体验设计奖

戴尔第14代 PowerEdge服务器产品组合的全新设计已荣获一项用户体验设计奖，通过彻底重新构思的产品组合体现用户与服务器的交互方式：

优化气流——全新的流线型前轮廓可实现高效的空气流通，为设备性能优化功率。

交付可视的用户体验——现在可通过一个带有Quick Sync功能的手持式智能设备对服务器进行配置和监测。

环保——引入包边结构元素，服务器上不再使用油漆，从而减少了对环境的影响。

坚持聆听客户和合作伙伴的声音 共同见证超群实力

客户引言

“我非常喜欢全新的iDRAC 9。这个新版本非常全面，几乎可以用来配置从管理到维护服务器的一切参数。这个Web前端可通过一个网络界面来查看并编辑iDRAC、PERC、NIC和BIOS，并兼容Redfish，实现通过API调用来编写脚本。毫无疑问，这是我见过的最出色的PowerEdge新增功能，没有之一。”

——Rackspace Hosting公司系统设计工程师Joe Wiese

“随着业务规模的大幅增长，我们希望运用技术来自动处理牛奶生产流程并通过物联网解决方案来监测奶牛的习惯和健康状况。作为戴尔的长期客户，我们有信心在采用了VMware解决方案的PowerEdge服务器上扩展我们的关键应用。因此，我们已经对手动流程进行了自动化处理——通过云来完整管理奶牛的生命周期。”

——Chitale Dairy（印度）公司总监Vishvas Chitale

分析师引言

“与EMC合并之后，戴尔不断扩大其服务器业务。戴尔 PowerEdge服务器产品组合满足了各种客户的需求——从传统业务到云原生应用，同时还提供了一个坚实的基础，以支持未来IT和业务需求。戴尔不断投资于创新的技术组合，从而打造了一个安全、可扩展的基础设施和全面的解决方案组合。”

——IDC企业基础设施与数据中心高级副总裁Matt Eastwood

“企业架构中的下一次转变将更多地基于灵活的超融合基础设施，这些基础设施可通过单一供应商简化采购和持续经营，从而降低了部署风险，同时有助于加快交付速度。戴尔的新一代服务器旨在通过加强智能化管理与自动化功能而解决这些问题。”

——451 Research公司首席研究官Michelle Bailey

合作伙伴引言

“凭借突破性的性能、安全和敏捷性，英特尔®至强®处理器可扩展系列代表了十年来数据中心平台的最大进步。一个基于英特尔®和戴尔行业领先技术的现代化、多云就绪的基础设施将助力企业成功转型为数字化企业。”

——英特尔副总裁兼英特尔至强产品与数据中心营销事业部总经理Lisa Spelman

“采用现代数据中心技术（如超融合基础设施）是实现数字化转型的关键，它将支持当今数字化企业的新需求。全新戴尔 PowerEdge服务器与VMware解决方案的组合将提供可靠的基础设施使部署更为简易，在降低总体拥有成本的同时，推动企业数字化转型。”

——VMware存储与可用性业务部高级副总裁兼总经理李严冰

“戴尔之所以与众不同，是因为他们倾听合作伙伴及客户的声音。显然，这系列服务器产品组合是根据终端用户的反馈而开发的。这对渠道合作伙伴来说具有积极意义，因为这使我们能够在不断交付业务和技术成果的同时提高潜在收入的机会。

—— World Wide Technology公司业务拓展与创新副总裁Bob Olwig