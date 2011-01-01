大数据医疗成就国民健康新方式

作为全球领先的IT解决方案及服务提供商，戴尔在中国一直积极推进大数据战略，通过提供领先的产品和解决方案，促进大数据在传统行业的应用。戴尔是健康卫生行业领先的解决方案供应商，曾连续六年被Gartner评为全球范围内排名第一的医疗健康IT服务提供商。

“在传统医疗环境下，多数患者出现明显病症才就医，但此时往往已经错过最佳治疗时机，不仅增加医疗费用，更重要的是要忍受更多痛苦，甚至错失最佳救治时机。这种被动就医的健康管理方式可以通过互联网和大数据等信息技术手段，变被动治疗为主动疾病预防，实现战略前移，防患于未然，而医疗服务的重心也将从短期急性病医疗向着慢性病治疗和预防性的健康保健转变，改变国民健康管理方式。”

国家对于医疗大数据也早已做了顶层设计，2014年卫计委发布了“46312”工程，对国家卫生、计生资源整合做了顶层设计规划，其中的“3”就是指三大数据库，分别为电子健康档案数据库、电子病历数据库和全员人口个案数据库。

医疗大数据：因健康活动而产生的“医疗数据”

从这三大数据库的数据来源看，医院是医疗大数据的主要来源，其中电子病历数据库的数据商业化价值最高。

人口数据库：主要包含人口信息，数据来源于各大部门（卫计委、公安、民政、统计、人力社保、教育等）交互共享。

健康档案数据库：主要包含定期或不定期的健康体检记录、卫生服务过程中的各种服务记录、专题健康或疾病调查记录。数据来源于体检机构、医院和基层。

电子病历数据库（EMR）：主要包含医院诊断治疗全过程原始记录，数据来源于医院，其商业化价值最高。

而院内医疗大数据的汇集主要依赖于院内信息化建设的程度。我们对中国医院的信息化建设发展路径进行了归纳，认为可以分为四个阶段：

第一阶段：管理信息系统（HIS）建设，医院初期进行信息化投资的目的是为了规范和细致的管理，所以HIS系统成为首选，HIS系统获取的数据是为了更好的帮助医院进行管理，目前几乎完成全覆盖，但市场较为分散。

第二阶段：临床信息系统（CIS）建设，以病人管理为核心，提高医疗服务质量和患者安全，所以基于电子病历的临床信息系统成为投资热点，但由于系统模块众多，标准不统一，使数据无法有效串联，在院内成为孤岛。

第三阶段：院内集成（开放）平台，由于医院越来越重视医疗数据的价值，为了打破院内的数据孤岛，实现院内数据共享，投资建设院内集成（开放）平台，目前处于高速增长期。

第四阶段：区域医疗资源信息平台，单个医院的数据价值仍然是十分有限，为实现区域医疗资源的优化配置，必须将区域医疗大数据互通互联，未来区域医疗资源信息平台建设将会处于高速增长期。

前两个阶段的信息化建设能产生医疗大数据，后两个阶段的信息化建设主要共享医疗大数据。就医疗行业来讲，现有的数据是不能够直接拿来分析的，因为医院结构非常复杂，到目前为止还有一些数据没有很好的整合在一起。针对这个问题需要做这两件事：其一，通过信息平台，把医院内部的一些孤岛数据整合起来。其二，把各种各样的系统集中到一个平台中去，就是下图CDR集成平台。

CDR集成平台平对于医院来说并不是一件容易的事情，甚至比任何组织企业都要复杂。对于普通的企业来说，只要一个ERP，一个物流管理、再加上一个客户端就可以搞定，所有的人财物都可以展示。但对于医院来说，ERP只是其中的一小部分，还有很多如每个医生、每个患者、乃至每个护士的临床信息系统，如医联体需跟医院的信息系统进行对接，医疗机构和医疗机构之间，医疗机构保险公司、医疗机构和政府之间这些都需要对接。这会涉及几大领域，几十个系统，几百个子系统，而且，这个数字仍在不断的增加，只有这样的后台技术架构的集中平台才能够支撑如此复杂的医院运行。

以数据为核心的戴尔新一代医疗IT整体架构

所以，今天当我们再次讨论医疗行业的IT 基础架构，考虑的不仅仅是传统的HISPACSEMR系统，而是要兼顾未来的发展与挑战，统一的基础架构规划和设计势在必行。这部分除了考虑基础的计算、存储之外，还要包括业务连续性的规划和实现。2017年4月1日起，我国将施行《电子病历应用管理规范（试行）》，电子病历的书写与存储、使用和封存等均需按相关规定进行，规范要求保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于15年；住院电子病历保存时间自患者最后一次出院之日起不少于30年。那么面向对象的归档保存无疑会是最好的选择。

作为全球领先的IT解决方案及服务提供商，戴尔在中国一直积极推进大数据战略，通过提供领先的产品和解决方案，促进大数据在传统行业的应用。戴尔是健康卫生行业领先的解决方案供应商，曾连续六年被Gartner评为全球范围内排名第一的医疗健康IT服务提供商。在中国，伴随着国内医改与医疗行业信息化的建设，为了响应医疗行业客户的需求，戴尔将大数据、人工智能、云计算和IT技术相结合，不断推出灵活、安全、高效的行业解决方案。

以数据为核心的戴尔新一代医疗IT 整体架构，将会结合数字化医疗的发展，形成从技术架构到数据交换、数据共享和数据服务的立体架构体系，可以将这一领域的IT 架构延伸到更久远的未来。