作为现代数据中心的基石，戴尔全新第14代PowerEdge服务器优化性能，为客户带来能够满足各种负载需求并易于管理的平台。进一步深化“在中国，为中国”战略。

“作为现代数据中心的基石，戴尔全新第14代PowerEdge服务器优化性能，为客户带来能够满足各种负载需求并易于管理的平台。进一步深化“在中国，为中国”战略。戴尔第14代PowerEdge服务器的生产、销售、服务百分之百实现本土化。戴尔第14代PowerEdge服务器针对软件定义数据中心优化了可扩展业务架构，最多可将数据库IOPS提高12倍；智能自动化加快管理，iDRAC9的性能最多可提高四倍，通过QuickSync 2设置iDRAC将所需步骤减少了30%；集成安全功能为端到端保护提供了网络弹性架构和安全稳定的供应链。”

戴尔今日发布下一代全球畅销的服务器产品组合，以帮助各个规模的企业推进数字化转型。戴尔PowerEdge服务器历经14代演进，始终坚持以卓越技术持续创新，不断引领时代前进。

刷新性能之巅 开启数字化未来

屡获殊荣的全新戴尔第14代PowerEdge服务器产品组合采用了英特尔®至强®可扩展处理器，为传统和云端应用提供了一个可扩展、自动化、安全稳定的计算平台，是云、分析或软件定义数据中心计划的理想基础。

戴尔全球资深副总裁、大中华区总裁黄陈宏博士

戴尔全球资深副总裁、大中华区总裁黄陈宏博士表示：“当今时代下企业的发展面临着数字化浪潮带来的机遇与挑战，企业需要能够满足不同办公应用场景需求的创新技术。为了更有力地帮助企业走稳数字化转型的道路，戴尔不断对基础架构解决方案与服务进行革新与扩充。2017年第一季度，戴尔领先的服务器产品在全球和中国市场均保持着出货量第一的龙头位置。今天，我们对全新推出的第14代PowerEdge服务器也充满信心，相信它将继续以业界领先的技术和创新优化的解决方案推动行业发展，助力中国的客户开启全新的数字化未来。”

IDC最新的报告显示，在全球服务器市场连续营收连续下滑的形势下，中国服务器市场依然保持着高速增长的态势，中国的企业也正推动着全球的创新发展。中国是戴尔在全球的第二大市场，戴尔长期保持着对中国市场的细致洞察以及与客户密切的沟通，为了更进一步发展中国地区业务、更好地满足中国用户的需求，戴尔第14代PowerEdge服务器的生产、销售、服务百分之百实现本土化，进一步印证了戴尔深植中国市场的决心。

现代基础设施 深度开发商业潜能

戴尔服务器解决方案产品与市场营销资深副总裁Ravi Pendekanti表示：“随着技术成为数字化变革的基础，新的业务模式正逐渐浮现，并以全新的方式变革各个行业。戴尔第14代PowerEdge服务器产品组合在全球畅销服务器产品组合的基础上进行了改进，旨在为我们的客户加速数字化转型。在当今的数字化经济中，许多企业将数字化转型计划的重点放在安全地提高效率、推动创新以搭建支持新商业模式的现代基础设施上，我们提供的网络弹性架构以及强大的性能表现，可以帮助用户深度开发他们的商业潜能。”

戴尔服务器解决方案产品与市场营销资深副总裁Ravi Pendekanti

“戴尔PowerEdge服务器自诞生起，便一直不断以创新技术发展自身产品组合来满足当今客户需求，为客户提供强大的基础设施以应对未来IT与业务的变化，正因如此，戴尔服务器在过去几年长期保持着稳定增长。凭借可扩展的业务架构、智能自动化和集成安全性，戴尔全新第14代PowerEdge服务器产品组合将帮助全球和中国客户进一步推动创新，以更快的速度实现其数字化转型目标。”戴尔副总裁、大中华区IT架构解决方案事业部总经理曹志平表示。

戴尔全球副总裁、大中华区IT架构解决方案事业部总经理曹志平

通过与英特尔合作，戴尔将英特尔®至强®可扩展处理器带入戴尔第14代PowerEdge服务器中。凭借增多27%的CPU内核，以及多50%的内存带宽，使用戴尔第14代PowerEdge服务器的用户可加快关键应用和负载的性能提升。

英特尔公司数据中心事业部副总裁、IT变革事业部总经理Lisa M. Davis说：“英特尔®至强®可扩展处理器体现了近十年来英特尔在数据中心领域最大进步。基于英特尔®至强®可扩展处理器，戴尔PowerEdge服务器提供了一个具有强劲业务敏捷性和保证业务连续性的、现代化、多云就绪的基础设施，以帮助客户推进其IT技术架构现代化进程。”

英特尔公司副总裁、数据中心事业部IT变革事业部总经理Lisa M. Davis

数字化全演进 满足各类用户需求

采用全新英特尔®至强®可扩展处理器的戴尔第14代PowerEdge服务器全新产品包括：

戴尔PowerEdge R640——在一个1U/2路平台中完美地结合高密度横向扩展式数据中心计算资源和存储资源。

戴尔PowerEdge R740——适用于严苛的环境的强劲设备，在存储、I/O和应用软件加速之间实现理想平衡，并在一个2U/2路平台中提供卓越的配置灵活性。R740可在每个服务器上支持多50%的VDI用户，并为Hadoop分析增加50%的GPU加速器支持。

戴尔PowerEdge R740xd——这个2U/2路平台具有同类极佳的存储性能和密度，适用于软件定义存储等应用，该平台搭载了云服务提供商、Hadoop/大数据用户以及共址主机托管所需的多种功能。

戴尔PowerEdge R940——这个3U/ 4路平台可处理极为严苛的关键负载，例如：企业资源规划（ERP）、电子商务和大型数据库。PowerEdge R940最多可节省600,000美元的Oracle许可成本，并可在SAP SD Sybase环境下将速度提升44%。

戴尔PowerEdge C6420——非常适合高性能计算。在一个2U/8路模块化平台中最大限度地提高每个单元的密度、可扩展性和能效。

戴尔PowerEdge M640和FC640——这两款强大的模块化服务器专为展现高性能而设计，在同类产品中具有最高密度，在刀片和模块化平台上提供出色的可扩展。这两款产品将于2017年下半年晚些时间上市。

戴尔第14代PowerEdge服务器，由上至下依次为R940，R740，R640以及C6420

加速尖端应用 高度优化的可扩展业务架构

戴尔PowerEdge服务器的可扩展业务架构致力于满足客户不断变化的业务需求，并为软件定义数据中心内的传统和云端负载提供更强大的功能。专为非易失性存储器（NVMe）而高度优化的全新PowerEdge服务器产品组合能够帮助客户加快部署软件定义存储和超融合基础设施堆栈，并且能够：

在VMware vSAN集群中将数据库IOPS最多提高12倍，并将数据库延迟最多缩短98%，从而提升数据库性能并降低延迟。

更快地无缝实时迁移虚拟机，通过远程直接数据存取（RDMA）和25GbE可提速58%，并将CPU使用量最多减少75%。

将 NVMe驱动器性能提高最多6倍，将全闪存存储容量提升最高5倍，将输入/输出插槽增加30%、密度提高25%，计算中更强大的存储能力将最大程度提高应用性能。

戴尔大中华区企业级产品市场总监周俊杰

解放技术资源 自动化管理再提速

戴尔PowerEdge服务器中的智能自动化让IT专业人士能够专注于可提高客户和业务价值的关键任务。具体来说，包含一个强大的RESTful API的OpenManage Enterprise™可提供用于自动部署、升级、监测和维护的工具。功能更加强大的全新OpenManage Enterprise管理控制台可以为用户提供：

简易的服务器生命周期管理——从部署到退役到再利用，增强后的集成戴尔远程访问控制器（iDRAC9）可将用户界面和体验的性能提升至多四倍，通过QuickSync2基于移动的管理可将设置iDRAC的步骤减少30%。

主动的预测式ProSupport Plus和SupportAssist技术，将PowerEdge服务器解决问题的速度提高了90%。

集成安全护航 融于设计的端到端业务保护

戴尔认为集成安全性是计算不可或缺的一部分，而且不应收取额外的许可费用。通过在前两代PowerEdge服务器中采用并更新加密可信固件，戴尔开创了信任的基础。性能强劲的网络弹性架构让客户能够通过以下功能来保护、检测、恢复或停用PowerEdge服务器。

安全启动稳固着端到端服务器安全和数据中心的整体安全，它包含英特尔Boot Guard、签名固件、自动BIOS恢复以及全新OpenManage Enterprise™等功能，作为虚拟控制台来强化服务器的安全性的同时为客户带来操作灵活性

系统锁定是PowerEdge所独有的功能，可保护任何系统配置免遭恶意或无意更改，同时在任何企图更改系统的行为发生时向用户发出警告

系统擦除功能使用户能够安全、快速地从存储驱动器或其他嵌入的非易失性存储器上清除数据，轻松地停用或重置第14代PowerEdge服务器。

创新方案基石 通往数字化未来

戴尔行业领先的解决方案将得益于新一代PowerEdge服务器的强大功能与安全性。这些服务器将被嵌入于存储和数据中心设备、超融合设备和机架、混合云平台、Ready Nodes、产品套装以及其它戴尔解决方案中。

这些集成不单单是在硬件上运行软件，通过在其更广泛的企业产品组合中纳入行业领先的硬件和软件，戴尔能够让软件管理堆栈洞察硬件，以便优化性能并对其进行深入测试和验证。全新服务器将成为使用戴尔前一代PowerEdge解决方案的基础，例如XC系列、vSAN ReadyNodes等。

“戴尔服务器产品在企业级市场享誉盛名，全新一代PowerEdge服务器更是以超强的存储扩展能力、灵活按需配置以及强大的智能化管理与自动化功能保持着业界最高的设计典范。对我们而言，iDRAC9是第14代PowerEdge服务器中最为实用的新增功能，新版管理界面非常全面，几乎可以用来配置从服务器管理到维护的一切参数。新加入的CPU/Mem/IO使用率报表，让我们能够实时直观地了解服务器负载情况以及运行状态，充分满足了我们对于大批量服务器进行管理和控制的需求。”

——搜狐北京研发中心高级研究员王相杰

“当今企业的业务需求变化迅速，因此需要一个既可以满足不断增加负载的严苛要求，同时能降低总体拥有成本的IT基础设施。全新戴尔PowerEdge服务器与VMware解决方案的组合可支持当今现代数据中心发展并帮助我们的客户推进创新，同时降低成本。”

——VMware全球高级副总裁、存储与可用性业务部门总经理李严冰