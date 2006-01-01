【平凡的世界 】让我们一起想想怎么把服务器用它个十年八载

一台服务器被使用数年，甚至接近十年，对服务器供应商来说不完全是一件好事，但是，换一个角度来看，这也是企业用户对产品质量、可靠性的认可

“这是一个伟大的服务器。”Peter Bnelson是这样评价他的二手Dell PowerEdge 1950 III（第三代1950）服务器。2016年3月，Peter Bnelson花费大约151美元（约合人民币1020元）在eBay上购买了一台二手的Dell PowerEdge 1950 III服务器，这台服务器的配置现在看来低的可怜：32GB的RAM，1TB磁盘，两个四核3.16GHz的至强处理器，这样的服务器，在十年前要花费数千美元，甚至上万美元，“这可不是我买得起的。”

没错，距离第一代Dell PowerEdge 1950的发布（戴尔第九代服务器，2006年推出）已经十多年过去了，Peter Bnelson买的这台是2010-2011年前后销售的第三代Dell PowerEdge 1950，它使用的处理器是当时英特尔的主力产品：开发代号为Penryn的Xeon 5400处理器（具体型号是Xeon 5430）。

令Peter Bnelson感到惊讶的是，这台服务器仍然运行状态良好，而且“性能仍然好的出奇”：“我直接从内置DVD驱动器安装了Linux Mint 17.3，然后我安装了PostgreSQL 9.4，查询速度比我的16GB内存的 i5-4210 @1.7GHz笔记本快了不知道多少。”他说，他没有想到DVD驱动器还能够使用、服务器还能够顺利的运行，而且速度仍然很快，更不用说它已经是这么老的产品，“这个设备很好用诶！”

Peter Bnelson不是唯一一个在eBay购买二手戴尔服务器的技术开发人员，很多开发工程师为了在家里获得较快的产品测试、迭代速度，都愿意去购买一些旧服务器，这些产品往往都是企业级计算市场曾经的佼佼者，而它们的性能也并没有落于下风，但很明显，“在eBay上，你最容易买得到的就是Dell PowerEdge服务器，无论是第一代的1950还是第三代，甚至是2650都能够买到，而且可以正常运行。”

在eBay上如此受到欢迎对于戴尔来说是始料未及的，这一方面说明戴尔服务器在过去二十多年的发展历程中，在全球拥有极为广泛且庞大的用户群体，出货量巨大，因此市场中二手（实际上可能是N手）服务器的市场保有量巨大；另一方面，也说明戴尔服务器在企业数据中心应用中的质量非常可靠，特别是硬件设备的生产制造和质量控制水准一流，即使是“N手”产品，也能够保持数年甚至长达十年的运营。

当然，一台服务器被使用数年，甚至接近十年，对服务器供应商来说不完全是一件好事，但是，换一个角度来看，这也是企业用户对产品质量、可靠性的认可。

如今，一晃23年过去，戴尔在北京酷热的夏日，正式发布了第十四代Dell PowerEdge服务器，即14G服务器，那么现在就让我们来看一看，这是不是一台能够撑得住十年的服务器？

想要撑得住十年 那么扩展性必须得好吧？

我们知道，对于一台x86服务器来说，一般的使用年限是3~5年，部分精打细算的企业用户会把服务器的使用年限延长到5-6年，在大部分情况下，x86服务器的服务年限都不超过6~7年，事实上，这也是为什么在eBay上能够买到很多可以使用的、7-8年前发布的运行状态良好的OEM服务器的原因，这些都是企业用户正常淘汰下来的产品。

既然运行状态良好，加电即亮、开机即成的产品为什么会被企业用户放弃？究其根本原因在于，在同样的功耗水平上（比如说每千瓦）的性能表现在不同年代的服务器上相差甚远，仅仅两代服务器之间，其性能都有可能存在100-150%甚至更大的差距，而40%-50%的性能差距更是普遍。

客观的说，处理器在其中起到了主要的作用，英特尔每一代服务器处理器的性能都会比前一代平均高出40%左右，这意味着在同样的能耗表现下，新服务器的性能能耗比要高出40%，但这也不是绝对的，对一些内存密集型、存储密集型和网络密集型的应用来说，处理器不是性能功耗比的唯一决定因素。

如果服务器想要延续其生命周期，全面的服务器性能扩展是必备的要素之一，这其中包括了：是否支持大容量的、新一代的内存；是否支持NVMe闪存等新一代存储介质；是否支持更多的GPU（比如说用于深度学习、人工智能）或Xeon Phi、Xeon FPGA等多类型、多数量配置；是否支持新一代的网络（比如说最新的25G以太网）等等。

从戴尔14G服务器上来看，它不仅支持以上这些需求，它还针对NVDIMM内存进行了针对性优化的支持，这一技术通过在内存DIMM上使用非易失性介质，而让服务器获得一种“介质性能属于闪存，访问方式类似内存，掉电不丢失，又能够尽可能利用高性能的内存通道存取数据”的全新体验，这将是戴尔14G服务器主要产品都会支持的技术。

对于企业用户来说，想要把一台x86服务器用十年最简单的办法就是选择戴尔14G服务器，通过内存、存储介质、计算加速器/协处理器、高性能网络等方面的支持，一台戴尔14G服务器可以按照需求不断地有针对性的提高它的性能，从而将服务器的性能能耗比持续保持在一个合理的水平上。

比如说企业用户可以选择2U高度重视容纳4个双路计算节点PowerEdge C6420；也可以选择3U高度下最多配置12个NVMe硬盘、48个DIMM内存插槽位的PowerEdge R940；当然，最多24个NVMe硬盘、支持3-6个计算加速卡以及提供内部的M.2引导优化型存储子系统的PowerEdge R740xd——看看戴尔14G服务器在计算、存储、网络方面的可扩展性，即便是不总跑在业务的第一线，也会知道戴尔14G服务器也是一个可以被用上个十年的服务器。

此外，在服务器散热、可用性和易用性方面的设计，也让戴尔14G服务器可以在数据中心正常无故障的运营更长的时间，比如说多矢量散热功能，通过向每个PCIe插槽提供适宜的气流，从而帮助服务器获得更好的散热效率和能耗表现——凭借着出众的可用性和用户体验设计，PowerEdge R740可是赢得了2017年红点设计大奖的产品。

当然，“起点高才能跳的远”的道理大家都懂，服务器就算是扩展性再强，性能起点低自然是也用不住的，更何况也没有企业用户买上那么一台性能不强大的服务器然后通过所谓的“扩展升级”来提升它的性能，“对很多企业计算设备来说，基础差是硬伤，后天是补不回来的”。

14G服务器的“先天条件”绝对属于“天生的体质好”：双路服务器的性能平均提升1.65倍、四路提升1.5倍；云计算环境中，支持虚拟机数量、VMware支持虚拟机数量提升超过2倍；Web工作负载支持增加大于50%的用户，Java每秒操作性能提升3倍；Oracle数据库每分钟交易数、MS SQL Server OLTP交易量、OLTP数据仓库每分钟交易数提升2-3倍；SAP ERP支持用户数提升大于4倍。

不仅如此，还有一些动不动就上了两位数的性能提升，比如说配备NVDIMM的PowerEdge 14G服务器能够提微升软SQL server In Memory OLTP交易速度30倍；在vSAN环境中，14G服务器使用NVMe，比前一代配备HDD的服务器，IOPS提升12倍；Microsoft Hyper-V 动态迁移时间缩短58% , Ceph 网络性能提升>30%。

别说十年 想用五年都不能管理起来太费劲

如果一台服务器管理起来太费劲怎么办？如果你把类似的问题提给数据中心的管理员们，特别是那些负责IT基础设施和数据中心的ITM，他们一定会告诉你：这服务器凑活用几年就赶紧让它退休了吧——对于管理复杂的数据中心IT基础设施来说，他们，是绝对不会手软的。

对于戴尔14G服务器来说，既然说起了管理运维的话题，自然就少不了Dell PowerEdge服务器的看家的OpenManage了（现在它已经升级为OpenManage Enterprise）：在14G服务器中搭载的是全新增强的系统管理功能，OpenManage Enterprise作为一个虚拟化企业系统管理控制台，具有应用插件、简洁明了的界面以及可定制化报告等功能。

提了OpenManage，下一个自然是戴尔服务器的又一个“老朋友”iDRAC，这一次这个老朋友自然也是全力升级：通过集成的iDRAC9 with Lifecycle Controller和Redfish API，戴尔14G服务器可以提供先进的管理和脚本支持，加快故障排除的速度并最大程度提高服务器正常运行时间，据说，可要比前一代的系统管理性能最多高4倍。——新的iDRAC 9，4秒就可以打开GUI！还可以通过安卓或苹果设备Wi-Fi或蓝牙通过靠近服务器进行现场管理，可将设置iDRAC的步骤减少30%, 满足中国用户现场管理和资产清点的需求。

但是，上面说的这些很多都还是要靠人力来管理服务器、来解决问题，现在可是人工智能的时代，服务器也应当进入到自动化、流程化管理的阶段了，“让例行日常管理实行自动化，从而解放技术资源”才是戴尔14G服务器应该做的事情，所以，14G服务器中提供了新一代API，可以实现协调一致的、可扩展的管理，让管理工具可以流程化、蓝图化的去管理数据中心内的Dell PowerEdge 14G服务器。

不仅如此，ProSupport企业套件是一个充分融合了第14代PowerEdge服务器智能化管理和自动化功能的服务，其中包括戴尔自动化、主动化、预测性技术——采用SupportAssist技术的ProSupport Plus，它能够使解决硬件问题的速度加快90%。

这一条条的看下来，戴尔14G服务器看起来用个七八年看来是没什么问题了，当然，要是真用到十年，还能够不出问题、正常运行，甚至一如既往的支持业务，那必须要出来讲一讲，而恰好，我们在前不久就访问了一位遇到如此奇妙事件的戴尔服务器用户，在之后的文章里我们会详细的介绍，在此先卖个关子。

对了，还有一点需要补充：在戴尔14G服务器上，戴尔引入了包边结构元素，服务器上不再使用油漆，从而极大的减少了对数据中心管理人员、自然生态环境的影响——不管用多少年，都不用担心对身体有害啦！