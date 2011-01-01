开玩笑！互联网企业也要数字化转型？

在互联网行业，是否存在着与传统企业业务领域一样的转型，甚至是“数字化转型”？对于那些成功的企业来说，只是简单的业务创新能否让它们屹立于互联网市场不倒？

运行了22年的“杰里万维网向导”终于在2016年的夏日落下帷幕，这家全球最早也曾经是最大的“互联网分类目录网站”和“举世闻名的互联网搜索、新闻和邮箱提供商”，终于还是没有走完它新世纪的第一个十年，在它辉煌的时代，每一个初入互联网的“菜鸟”，恐怕都有一个以它名字结尾的免费电子邮箱。是的，这就是雅虎，www.yahoo.com，1994年由杨致远创立的全球最著名的互联网门户网站，（曾经）没有之一。

简单回顾一下雅虎的最后一声钟响：2016年7月，持续了大半年的雅虎资产拍卖事件终于告一段落，美国最大的电信运营商Verizon斥资48.3亿美元买下了雅虎核心资产，并此后宣布计划将雅虎和AOL进行合并，新公司将名为Oath，计划裁员2100人，作为雅虎最后一任CEO的Marissa Mayer也将在交易完成后辞职。

最令人黯然神伤的是，雅虎作为早期进入美国“标准普尔指数500（标普500）”的科技股，将在交易完成后的2017年7月从名单中剔除，这不仅意味着雅虎的消亡，甚至也隐喻着20世纪90年代创立的那些辉煌的互联网公司的整体没落，与雅虎合并的AOL（美国在线）曾经也是它们中的一员，还有MSN、MySpace等耳熟能详的名字。

与之相比，如今的互联网是属于Facebook、Amazon、Netflix、Google、Uber等新一代互联网公司的，与它们的前辈们相比，这些公司不仅市值高的吓人，而且已然成为人们生活中不可或缺的一部分：人们在Facebook上社交，使用Amazon购物（或者人们都在直接或间接的使用Amazon的AWS公有云服务）、在Netflix上看完整季《纸牌屋》、使用Google搜索或是邮箱/地图/学术等等服务，以及利用Uber在城市间穿行，当然，或许用不了几年，我们就可以叫到使用自动驾驶（无人驾驶）技术的Uber了。

是什么让雅虎、AOL这样的前辈“阵亡在沙滩上”？又是什么让Facebook、Amazon、Google和Uber迅速成长？甚至在激烈的竞争中越来越强大而不是没落下去？

在互联网行业，是否存在着与传统企业业务领域一样的转型，甚至是“数字化转型”？

对于那些成功的企业来说，只是简单的业务创新能否让它们屹立于互联网市场不倒？

守旧者的消亡 “新国王”的诞生

对于“最后一任CEO”这个职位来说，这可能是Marissa Mayer职业生涯履历上最不愿记起的一段经历，这位1999年就加入Google的年轻女工程师，曾经是Google的第一位产品经理和首位女工程师，就是她带领团队创建了Google引以为傲的搜索产品，并将其扩展到包括网络搜索、图片、论坛、新闻、Froogle、谷歌工具栏、谷歌桌面、谷歌实验室及众多其他产品在内的庞大产品帝国中去。

因此，人们普遍看好Marissa Mayer出任雅虎CEO，在2012年，很多人甚至认为，用不了5年，雅虎就能够重新回到全球第一线互联网公司的行列中来，而事实却是，正好是Marissa Mayer加入雅虎五年的时候，Verizon即将完成对雅虎安乐死的“外科手术”。

虽然来自Google，但Marissa Mayer在加入雅虎后的3年多时间里，却被人们认为“太守旧了”：

一方面，Marissa Mayer被认为“不太喜欢”在家办公，所以大部分员工都被叫回了公司，此外，虽然高管见面会多了，但是每周一到周五，Marissa Mayer都安排了大量的会议，甚至每周五都要开全体大会；

另一方面，Marissa Mayer很喜欢收购，她的着眼点（只是）让雅虎扩展移动端市场，所以她收购了很多移动技术团队去帮助雅虎重新设计APP和实施移动战略，此外她还扩充了雅虎的移动端团队；

第三，Marissa Mayer还在为雅虎寻找新的方向，比如说通过收购来寻找，不得不说雅虎在这个领域做了不少：Tumlr发布社交，Brightroll新的广告模式，Flurry做移动分析和变现。主要战略还是移动，视频，原生广告和社交，但是，这些看起来都不是过去3~4年互联网行业的真正趋势。

在过去几年，互联网行业兴起的是什么？是Airbnb、Uber、Netflix，强大起来的是Facebook、Twitter、Google和Amazon （准确来说是Amazon+AWS），而后面这些“新国王”所紧抓的领域雅虎要么是做的没有新意，要么就是完全错过了。

2011年，Facebook发布了其开放计算项目（OCP），并在2014-2016年取得了快速的发展，成为互联网行业IT基础设施巨大的生态环境和大规模数据中心事实上的标准，在这一过程中，Facebook获得的不仅仅是“名声”，还有在IT基础设施领域巨大的受益：几乎一整个数据中心生态环境都在为Facebook服务，所获得的快速备件和快速产品（业务）上线、低成本高性能高可扩展性架构对Facebook这几年的发展极为重要。

2015年，Google面向全球市场开源了TensorFlow，这是一个采用数据流图 (Data Flow Diagram) ，用于数值计算的开源软件库（深度学习框架），属于Google基于DistBelief进行研发的第二代人工智能学习系统，可以被用于语音识别或照片识别等多项机器深度学习领域——此后，Google在人工智能领域逐渐壮大，不仅有刚刚战胜柯洁的AlphaGo，更是在2016年底就已经让其自动驾驶汽车自动行驶了超过200万英里。

Amazon最大的成就自然是AWS，这自然不必多说。

不是你做电商 就是数字化企业了

守旧者的消亡和新国王的诞生告诉我们：不是你做了互联网公司（比如说电子商务），就实现了数字化转型，就是一家数字化的企业，这甚至说的都不是那些传统行业转型互联网或是互联网+的企业，而是地地道道的互联网企业。

当然，这听起来又有点儿哗众取宠：难道一家企业已经是互联网公司了，还需要数字化转型么？互联网公司不是数字化企业么？

很遗憾，答案是肯定的：数字化企业所讲的不仅仅是企业是传统行业还是互联网公司，它代表着一家企业在企业的运营、管理中使用数字化的方式、方法和流程，对于许多互联网公司——那些诞生自上一代互联网浪潮或是“仅仅是做了个互联网电商”——所以来说，互联网企业同样需要数字化转型。

对互联网公司来说，数字化转型所能够涉及到的部分仍然是非常之多的，比如说：

使用物联网技术：随着传感器技术、智能设备、云平台和大数据分析技术的日趋成熟，物联网技术正从概念期进入到实际落地的阶段，越来越多的事实案例告诉我们，用好物联网技术，能够让企业管理者更好的洞察企业和员工、了解运营和设备情况，比如在电子商务领域，物流信息随着物联网技术的发展，正变得越来越清晰和细致。

使用云平台、大数据技术来运营公司IT基础设施：在过去，企业的IT基础设施是无法真正意义上实现数字化管理的，管理人员只能对运行状态显示的数字来管理企业的IT基础设施，但这在互联网公司已经无法奏效——数据中心的扩展难以估量——仅靠人眼和人脑无法有效的运营、维护和管理IT基础设施，因此，使用云平台和大数据技术，智能化、自动化、数据导向的管理互联网公司的IT基础设施才是解决方案。

人工智能是不可或缺的一部分：毫无疑问，我们已经进入人工智能时代，无人驾驶（自动驾驶）汽车正迫切的希望冲破法律的阻碍开上公路，人类最后的骄傲——围棋——也已经被攻破，人工智能在互联网公司的管理、运营中能够起到至关重要的作用，比如说：一家电子商务公司就正在使用人工智能技术以最快的速度找出那些愿意为更快的物流时效和更好的送货服务买单的用户。

正如二十年前的信息化革命一样，不是企业开始部署无纸化办公，每个员工都开始用上PC，或是办公室增加了几台传真机、打印机、扫描仪，就完成了企业的信息化革命。归根结底，无论是信息化革命还是数字化转型，第一位的是企业管理者的意识；第二位是对新的技术、新的理念报以好奇的心态与认知的渴望；第三则是寻找到一个可以与企业共同成长的合作伙伴，就当前中国企业的数字化转型来说，戴尔或许是其中最好的选择之一。

在戴尔，每一台服务器都有一个独一无二的服务编码和快速服务代码，通过这些编码，客户服务代表能够快速的确定每一台服务器的具体型号、出厂配置、维修记录等信息，帮助客户和现场工程师第一时间直观的了解可能出现问题的地方。在搭载了全新增强的系统管理功能的14G服务器中，OpenManage Enterprise作为一个虚拟化企业系统管理控制台，具有应用插件、简洁明了的界面以及可定制化报告等功能。此外，通过集成的iDRAC9 with Lifecycle Controller和Redfish API，戴尔14G服务器可以提供先进的管理和脚本支持，加快故障排除的速度并最大程度提高服务器正常运行时间，可要比前一代的系统管理性能最多高4倍。新的iDRAC 9，4秒就可以打开GUI！还可以通过安卓或苹果设备Wi-Fi或蓝牙通过靠近服务器进行现场管理，可将设置iDRAC的步骤减少30%, 满足中国用户现场管理和资产清点的需求。

戴尔大力投入人工智能领域，2015年11月戴尔与中科院自动化所宣布成立“人工智能与先进计算联合实验室”并在一年后正式启动“企业级深度学习应用与服务平台——诸葛·深知”，实现了从起初的平台基础设施搭建支持，到共创平台的深度参与。

“诸葛·深知”为企业提供了深度学习工具包的统一接口，众多中科院成熟算法模型能够轻松被调用，帮助企业实现基于深度学习的大数据分析，步入人工智能时代。该平台最初面向的行业是金融服务和医疗保健服务。由于这些行业数据可用且能够进行实时操作的实际使用情形较多，“诸葛·深知”的模型专门针对此类行业进行了训练。例如，银行业的实时防欺诈检测和医疗保健行业的医疗图像（例如MRI、X光片）自动处理等。

数字化转型，互联网行业，谁说与己无关，快与戴尔携手。