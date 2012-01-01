五百家企业怎么做这几道选择题？

根据中桥调研调查数据显示， 2017年是数字化转型的“深化年”。面对激烈的全球化竞争环境，如何在数字化道路上不负初心与使命，通过新IT提质增效，培育壮大新动能，占领数字化转型新高地，这不仅关系企业的命运与发展，更关乎中国经济的未来。

根据中桥调研调查数据显示， 2017年是数字化转型的“深化年”。面对激烈的全球化竞争环境，如何在数字化道路上不负初心与使命，通过新IT提质增效，培育壮大新动能，占领数字化转型新高地，这不仅关系企业的命运与发展，更关乎中国经济的未来。

数据1、IT新技术成为经济数字化升级转型的新动能

以拼“劳动力、规模和资产”为特征的业务模式不仅越来越难以满足新经济环境下企业的发展需求，反而有成为阻碍业务数字转型的沉重“包袱”。越来越多数企业依托云计算、大数据、物联网等新技术实现商业模式创新和提高服务效率。中桥最新调研数据显示（2017年7月），在业务数字化转型过程中，对传统IT实现快速地升级改造进而优化企业运营流程、客户体验和商业模式，通过融入大数据、IoT、人工智能等新技术力量，提高生产效率，加速产业升级成为企业在数字时代打造新动能的关键。

随着技术创新的速度和产品迭代不断加快、周期不断缩短，企业面临的挑战也日益严峻。2017 年是数字化转型的“深化年”。企业通过云计算实现向数字化演进的愿望愈发强烈，其IT 战略重点也逐步从基础设施建设向移动互联、物联网、人工智能等那些能带来实际业务价值的领域转变。同时在数字经济时代，市场竞争日益激烈，企业在增强传统的竞争优势的同时，快速决策、正确决策以及提升客户体验则是制胜的关键。因此，各行业对大数据应用的广泛性和深入性也必将提升。落实到技术层面，以云计算、移动应用、大数据、物联网和深度学习为特征的新IT加快推动了数字经济与传统产业的融合创新，不断催生了新业态和新模式，为稳增长、调结构、促转型提供新动能，快速成为业务发展的加速器和新引擎。借助这些颠覆性技术，企业能够从根本上变革业务模式，打造新产品和新服务。

数据2、融合新技术促进全业务数字化转型

对于众多企业来说，打通前后台，提高研发、采购、生产、销售等环节IT整合度，是他们全业务数字化转型的起点。中桥调查显示，在全业务数字化过程中，IT平台的往往需要同时支撑多种虚拟化技术、不同类型的云平台、传统架构以及融合/超融合架构。这表明，确保全业务的数字化，企业需要稳健且敏捷的IT支持。





数字化转型的关键是要将传统基于交易型的IT 业务系统向交互型转化，云计算的出现正是迎合了这种需求。云计算在企业业务中的应用愈加普及并逐渐成为企业向数字化转型的轴心。并且不同的企业还会根据自身的应用和发展选择不同类型的云（公有云、私有云、混合云）或者选择不同的技术去实现云（虚拟化技术或开源技术，然而虚拟化是现阶段企业级用户实现私有云的主要手段）。这需要新一代IT基础设施需要能够跨不同平台和技术，实现计算、存储、网络等资源共享和灵活分配，以提高IT对业务响应速度，提升应用开发效率，并降低成本。

众所周知，在转型道路上，企业业务将持续同时运行在传统IT 模式和新兴 IT 模式并存的双模式 IT 架构中。如何为两类不同业务应用提供稳定、安全和迅捷的IT平台是企业IT系统改造升级所需解决的一个重要问题。在新经济环境下，企业间的竞争不断加剧，因此，缩短应用部署的周期和灵活扩展便成为企业的一大IT 需求。而融合和超融合架构由于其可定制化、弹性和敏捷性特点，能很好满足双模式IT 的需求。

数据3、数据中心现代化是提供新动能的基本保障

作为IT服务交付的核心引擎，IT基础设施需要变得更加敏捷。因此，企业需要一个性能强劲、性价比高、安全性强、运维成本低的现代化数据中心。中桥调研数据显示，现代化数据中心具备的三个基本属性：软件定义、超融合和闪存应用加速技术。从调研数据中我们也能看出，更具弹性、更节能、部署更快捷的模块化特性，成为各级企业用户建设数据中心的首选。

云计算、大数据、移动技术、物联网和人工智能等新兴技术的发展，推动了数据中心朝着现代化方向演化的趋势。传统数据中心模式在新经济面前，表现出灵活扩展性差、工作负载跨多种环境分布、响应慢等不足。企业需要采用新技术对现有数据中心进行优化，提供更高的计算能力，如通过模块化建设、融合架构、应用加速来保持业务的稳定发展，满足业务对IT扩展性、敏捷性、高效率和高速度的需求。

软件定义数据中心和云部署不仅可以实现快速的横向扩展，也能节省占地空间、节约初始IT投资和维护成本，满足客户对于数据中心整合、自动化管理、安全与服务优化等各方面的需求；而超融合则帮助企业用户加快并简化IT部署和管理。应对着全业务数字化对IT敏捷性的需求，闪存技术在企业的应用得到迅猛增长，能有效降低延迟、快速响应、通过动态应用加速，保证各种激增业务处理周期业务稳定性。现代化数据中心通过软件定义、融合架构、应用加速来保持各种业务应用和负载的持续稳定性能，满足业务对IT敏捷性、高效率和高速度的需求。

戴尔现代化IT为新动能提供可靠支撑

戴尔科技集团旗下包括Virtustream、SecureWorks、EMC、Dell、VMware、Pivotal、RSA七家兄弟公司，涵盖了从服务器、存储、网络、安全到虚拟化、云计算等全方位的技术产品，为用户提供面向各种应用场景的端到端数据中心现代化IT解决方案。戴尔科技通过软件定义、融合架构、闪存应用加速数据中心现代化进程，保障业务的稳定发展，实现业务创新。

戴尔软件定义数据中心解决方案具有预验证、横向扩展、高可用性和成本优化四大优势，简化了数据中心的设计、实施及运维流程，降低了运维成本，推动了企业用户通过软件定义、超融合架构、闪存应用加速来实现数据中心现代化，为企业业务全数字化转型提供了源源不断的新动能。

戴尔完善的一站式超融合基础设施解决方案，可帮助客户加快其数据中心现代化的速度，戴尔提供多种组合的超融合架构满足不同用户需求，帮助企业用户实现数据中心的快速部署、简单管理、以降低基础架构的复杂性，支持客户部署广泛的工作负载，包括虚拟桌面基础架构(VDI)、私有云和大数据等。今年7月戴尔刚刚推出的全新第14代PowerEdge服务器产品组合也将成为戴尔超融合基础设施产品的重要成员。

戴尔端到端的闪存技术

戴尔在闪存技术方面，从产品组合到行业解决方案，从闪存优化服务到合作伙怑，都有完善的计划和策略，覆盖了其服务器和存储产品线的全部，为企业用户提供高性能、低延迟的IOPs，以及更高效的VDI、数据库(Oracle、SQL等)以及大数据分析环境。戴尔提供端到端闪存技术方案不仅在服务器端和存储端提供了灵活的技术选择，还能实现端到端(服务器闪存、存储闪存)的集中统一管理，最大限度降低管理的复杂性，提升管理效率。

戴尔云战略融合各家所长

戴尔从用户实际应用需求出发，基于VMware、 Microsoft 和 Openstack 推出了经过验证的工程化的私有云参考架构，帮助用户实施部署了自己的私有云。同时，戴尔将“任意云”全面升级，以私有云为本，联合AWS 和 Azure等主打混合云，为用户提供切实可行的跨云服务。戴尔“任意云”战略从完善的私有云解决方案，到携手云联盟为用户量身定制的混合云方案，帮助用户通过云计算不断激发创新活力和发展动力。

云原生态应用开发平台

Pivotal涵盖了下一代企业应用技术架构转型的全部能力，帮助企业用户建立一个有效的组织架构、IT运维的环境，轻松面对未来市场的各种竞争。基于Pivotal的敏捷开发、Pivotal Cloud Foundry （PaaS）云平台以及Pivotal大数据套件等解决方案和产品，推动开发与运维的高效融合，实现真正的开发与运维一体化，降低了开发、使用的难度。凭借着在大数据+云的PaaS平台+敏捷开发发展方向的精耕细作，Pivotal持续在大数据和云平台发力，为中国企业数字化转型升级不断输送新的活力。