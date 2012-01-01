前有2025，后有两匹狼！

关于智能制造，戴尔不仅给出了最佳实践，也给出了全套的解决方案。但最有价值的还是“数字为先”的战略。通向智能制造并不简单，每个企业的实际情况也不同，如果没有数字化的基础，其它都是空谈。

“狼来了”，这不再是儿时的故事，而是中国制造业真真正正在发生着的变化。

“第一只狼是产能过剩，带来的竞争压力更大。第二只狼是互联网、数字化的发生。以前是生产质量好的产品就可以了，今天概念完全不一样了。互联网、数字化更加了解每一个客户，竞争不仅是比谁的质量好，未来制造业的竞争是个性化的竞争。”戴尔大中华区副总裁、战略发展部吴海亮认为。

比如，鞋子以前只有大小的尺码，但每一个人的脚型、胖瘦都不一样，在数字化的基础上，未来鞋子的生产可以为每一个人定制。以前衣服一款只有几件通用尺码，而未来可以根据每个人的身材定制。

随着数字经济时代的到来，我们看到全球制造业正在发生着深刻的变革。传统的大批量、少批次的生产方式已经不能满足当今消费者对个性化的追求，而小批量、定制化的柔性生产正在成为制造业中的时尚，当然这其中也酝酿了无数的创业机会。与此同时，以云计算、大数据、移动互联网、物联网和人工智能等为代表的新技术的飞速发展，使制造业原有的传统模式遭遇极大的挑战，并使新型业务模式的创新成为可能。

在这样的大潮面前，一方面冒出来很多创新、创业的新机遇，也酝酿很多弯道超车的机遇。另一方面，传统的制造企业面临前所未有的变革压力。

《中国制造 2025》就是制造业转型升级的国家战略，在这一战略框架下，处在不同发展阶段的制造企业需要重新认识趋势与环境，找准自己的方向，循序渐进地进行企业数字化转型、服务化创新，最终实现智能化产业升级。

三个故事告诉你什么是智能制造

零库存、VR设计、柔性制造

全球使用的手机中有70%在中国生产，80%的空调来自于中国，91%的PC也是在中国生产，所以说中国是制造大国一点都不夸张。但与此同时，中国并不是制造强国：据麦肯锡的数据显示我国制造业的生产力水平只有西方发达国家的 1/4；世界品牌实验室 2015 年发布的数据统计来看，在“世界品 牌 500 强”中，中国的企业也仅占 6%；中国汽车工业迄今为止所掌握的核心零部件技术还不到 20%。

而对智能制造的历史性机遇，我们看到企业的态度完全都不一样。目前企业分为三类：先行者、跟随者、落后者。

先行者的比例大约是5%，这类企业积极创新商业模式，正在向智能化转型升级阶段进军。

跟随者大约占50-60%，他们正处于制造业服务创新阶段，但前面还有很长的路要走。

落后者有30-40%，他们运营效率低，精益生产基础薄弱，缺乏自动化，还处在努力向数字化转型阶段。

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活 动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。

到底什么是智能制造？怎么样才能成为先行者、在竞争中弯道超车？这是一个复杂、庞大的体系，很少有人能够把智能制造的全景图描绘出来。用三个故事告诉你什么是智能制造。

戴尔就是全球最大的生产制造企业，在中国有三个制造基地：厦门、苏州、成都。戴尔每年在中国采购元器件价值在250亿美元以上，这些元器件在这三个制造基地，以平均每一秒钟生产出一台设备的速度，为中国市场以及全球市场提供创新的产品。

直销模式起家的戴尔，最有名的就是零库存管理。卡车装满不同的元器件运到戴尔的厂房入口处，将元器件送进产线，2小时后成品从厂房的另外一个门被运出来，卡车又已经等在这里了，直接把这个设备分散到各个目标市场。

戴尔如此庞大的产线可以做到规划间隔是2小时，这样的灵活性背后是大数据。“我们在中国有600家供应商，所有供应商的数据都是同步的，整个供应链是打通的。同时我们根据历史同期数据、全球实时销售数据来安排生产。”吴海亮说。

第二个故事是福特汽车。正如大家所知，老福特发明了汽车，福特公司也领跑汽车产业很多年。但如今的汽车产业也是面临新技术、新模式冲击最大的产业，很多类似于特斯拉这样的企业从互联网的角度切入汽车产业。无论是老牌企业，还是新进入的企业，正在面临着一场创新、创意的竞赛。

福特在汽车的研发设计环节增加了一个秘密武器：VR头盔，研发人员利用虚拟现实技术，在设计的同时可以看到360度不同的场景，包括车内、车外。在设计的同时，就可以第一时间以用户的体验去真实地、全方位地感受这辆车的外型、颜色、舒适度、位置等等，从设计环节就领先其他厂商一步。这个VR头盔背后是戴尔工作站，因为VR图形计算对计算能力要求非常高，戴尔帮助计算能力提升60%以上，以前可能需要一天时间的工作，现在可以在1小时内完成。

福耀玻璃工业集团是一家全球规模最大的汽车玻璃专业供应商，产品得到全球顶级汽车制造企业及主要汽车厂商的认证和选用。客户多，玻璃的型号也非常多，这对生产制造提出了更高的要求。福耀玻璃通过核心装备的智能化，构建了大数据平台，目前可以实现柔性制造，生产线的排期可以做到按天切换。也因为柔性生产，福耀玻璃成为中国制造2025的典型代表企业，位列5%的先进型企业当中。

戴尔的三重角色：践行者、合作者、倡导者

中国制造2025的大目标可以概括为三大业务战略：数字化转型就绪、制造业服务创新、智能化产业升级。戴尔即是全球最大的科技集团，同时又是全球最大制造企业，有技术也有经验，在通往中国制造2025年过程中，戴尔或将扮演一个非常重要的角色。

在戴尔中国 4.0 战略框架下，戴尔提出了“为中国成为制造大国强国保驾护航”的愿景，将戴尔自身在柔性制造和智能制造方面的多年积累与全球供应链服务的先进经验，以及戴尔的咨询服务相融合，为制造企业提供端到端技术方案和平台，帮助更多的企业加速向智能制造的转型。

通向制造2025本质上是实现“四化”的过程，即：智能化、数字化、绿色环保、互联化。“在戴尔看来，是数字优先战略最重要，所有的四化都是以数字化为基础。”

制造，在我们以前的理解中是一个工厂，或是一条产线，而现在是一个全生命周期，从设计、到生产，从质量控制到物流，再到销售环节。销售结束就完了吗？还不是，产品用户体验的追踪，通过对用户使用体验的了解衍生出新的服务，或者把体验的反馈变成下一个研发周期的开始。

以前的制造是一条线，未来的制造是一个全生命周期的闭环。而把这个生命周期串起来的则是数据。所以，戴尔的智能制造是以“数字为先”战略为引导。

在整个过程中戴尔能够做什么？可以用ABCDES来归纳：人工智能，大数据，云计算，数据中心，终端和边缘计算，智能制造的应用。作为全球最大的科技公司，戴尔旗下的7家公司可以给客户提供ABCDES的全方面服务。

所以总结，中国制造2025推进的过程中，戴尔可以扮演三重角色：

作为践行者，戴尔的供应链上实现了柔性制造和智能制造，这可以为中国制造企业转型提供经验参考和业务咨询服务。

作为合作者，戴尔在制造行业耕耘多年，行业积累丰厚，深谙制造企业在数字化转型中的痛点与需求，同时自身产品线完备，可以为企业转型提供完整的技术支持。

作为智能制造生态圈的倡导者，戴尔还在积极发动全产业的力量，一起实现智能制造，比如与多家云计算厂商联合成立的云联盟，为企业提供端到端的混合云服务；与中科院自动化所共建“人工智能与先进计算联合实验室”，合作搭建人工智能和深度学习的应用与服务平台；为企业提供智能制造大平台模块服务等。另外，戴尔在制造应用开发和系统集成、工业 4.0 服务和物联网 PaaS 服务、云计算、IT 现代化云演进等方面与多家 IT 厂商都有战略合作，共同推动智能制造的发展。

关于智能制造，戴尔不仅给出了最佳实践，也给出了全套的解决方案。但最有价值的还是“数字为先”的战略。通向智能制造并不简单，每个企业的实际情况也不同，如果没有数字化的基础，其它都是空谈。