不做“新闻稿联盟”的FRECO云联盟 做成了哪些事？

为了帮助企业全面应用混合云解决方案、实现跨云服务，未来就绪企业云联盟自发起之日起，就致力于构建“全堆栈”组织，即在企业用户的整个混合云和跨云流程中都能够提供技术、产品、解决方案及云服务，至2017年戴尔科技峰会，其“全堆栈”能力已经愈加齐备。

1996年至2016年的二十年间，由各大航运巨头和来自新兴市场参与者创立了“三大航运联盟：2M+HMM、Ocean Alliance、THE Alliance，航运联盟通过在箱位购买、箱位互换、运力共享、设施共享、保持运价稳定、资本互助、集装箱共享、信息共享、等方面的合作，不仅极大的提高了联盟内各企业的开船频率、扩大了服务范围（港口覆盖面）、重新分配了过剩资源，还在减少行业壁垒、推动行业标准、优化行业信息共享、减少运价波动、限制恶意竞争等方面产生了巨大的效益。

通过航运联盟，货主们也获得了更加经济的远洋航运价格、增加了全球化的航运（港）到达能力、更方便快捷的货物转运以及更加开放透明的国际航运服务，可以说，航运联盟的出现，是让航运公司和货主们都能共同受益的一种先进的、现代化的机制，这种联盟，更是当今商业社会“有限竞争，合作共赢，优势互补，共拓疆域”的联盟机制的优秀例证之一。

历经一年多发展 取得三大突破

就像没有一家航运公司可以把货物运输到世界上的每一个港口一样，也没有任何一家IT公司能够在云计算时代宣称自己是“云计算全能力的提供者”，这意味着想要更好的、更全面的服务于企业用户的云计算需求，就需要进行“各展所长，各司其职”的合作化销售和服务新模式，意味着两家甚至多家供应商彼此之间紧密无隙的合作，比如说：硬件公司与软件公司构建一体机，软件公司与软件公司一起搭建多层软件平台，或是多家硬件和软件公司一起搭建全堆栈、全能力的解决方案。

2016年5月，未来就绪企业云联盟（FRECO）由戴尔公司牵头在贵阳数博会期间宣布成立，首批会员共10家，包括戴尔、东软、FIT2CLOUD、云宏、Pivotal、UnitedStack有云、VMware、XSKY、英方、YottaCLOUD优特云，旨在加强本地合作伙伴在混合云市场的战略推进。

2017年8月底，在新一年度的戴尔科技峰会上，未来就绪企业云联盟（FRECO）披露了联盟成立一年多以来所取得的成绩：

首先，联盟成员在多次联盟工作组会议的讨论下，确定了“混合云（好体验）、跨云服务、云原生、产业云发展”四大发展目标，“帮助用户通过DevOps、持续集成、容器编排、微服务架构四大技术堆栈逐步构建更适合云环境的‘云原生’应用架构”；

其次，未来就绪企业云联盟（FRECO）的多家企业携手合作，共同研发了代号为“开开、源源、存存和备备”的四大云平台系统（飞云系统）：

开开(开放云 = Dell+UnitedStack)：新一代基于OpenStack自主研发的高可靠云平台 UOS 4.0，坚持“开源产品+，专业服务”模式，集中了弹性计算、分布式块存储和软件定义网络(SDN)等IaaS核心技术和能力，整合开源大数据、 PaaS应用平台以及容器平台的全栈开源云操作系统，为企业提供完整功能的一体化开源云平台体验。

源源(就绪云 = Dell+VMware)：发布新一代Dell+VMware一体机融合方案：VMware Ready System以及Pivotal Ready System。

存存(存储云 = Dell+XSKY)：基于戴尔14G服务器+XSKY EDP以更好整合度帮助用户支撑多种应用。

备备(灾备云 = Dell+英方)：i2BoxDell (数据备份一体机)，软硬件一体机产品，提供高性价比，且开箱即用的数据备份功能，能够按任意时间点查询与恢复关键数据。

第三，未来就绪企业云联盟（FRECO）自成立后已经收到超过30家意向加盟企业的申请，范围覆盖云管、IaaS、容器、PaaS开发、运维等等多个不同的领域，同时，联盟成员通过合作，已经赢得了超过180个项目的合作机会。

与此同时，未来就绪企业云联盟（FRECO）也迎来了成立之后的“第一次扩张”：ZStack、灵雀云、铁信云（T2Cloud云途腾与北京中铁信息科技有限公司共建）、乐橙云（大华股份）四家公司在2017年戴尔科技峰会上宣布加入了联盟，从而将这一联盟的成员数量提高到14家，此外，联盟及新成员还共同发布了包括“一致性”混合云、AxZ混合云一体机（三种配置）、创新云、代号“欣欣”的以容器为基础的新飞云系统。

可以说，在经过了一年度多的发展后，未来就绪企业云联盟（FRECO）取得了此前云计算联盟所没有取得的三大突破：

第一是联盟成员的突破，联盟成员不断增长，申请者仍然在不断增加，而且像是飞贷金融这样的垂直行业客户，也在商洽以何种形式加入到联盟之中，一旦成型，将会成为更大的突破；

第二是商业突破，联盟成员不仅推出并开始销售来自联盟的集成系统及解决方案，同时还获得了180多个商业合作项目，说明在商业市场取得了突破；

第三是技术覆盖范围的突破，从最开始的基础架构、OpenStack、公有云、虚拟化、云管、云原生等技术领域，进一步扩展到容器、DevOps、微服务架构、视频云、行业云（铁信云）等技术和服务领域；

解读云联盟的“全堆栈”

为了帮助企业全面应用混合云解决方案、实现跨云服务，未来就绪企业云联盟（FRECO）自发起之日起，就致力于构建“全堆栈”组织，即在企业用户的整个混合云和跨云流程中都能够提供技术、产品、解决方案及云服务，至2017年戴尔科技峰会，其“全堆栈”能力已经愈加齐备。

这一“全堆栈”包括：

底层支持私有IaaS云平台及公有云平台，并提供相应的跨云能力，在这一层中，戴尔与VMware、UnitedStack、CNware（云宏）、Zstack等为客户构建私有云IaaS平台，并通过与优特云的合作及对阿里云的支持，联通私有云-公有云，建立坚实的IaaS基础层；

向上提供资源调度管理/云适配平台，以及PaaS云平台，特别是后者，依托Pivotal CloudFoundry、灵雀云（Kubernetes容器）等合作伙伴的能力，提供灵活的PaaS平台基础；

丰富的云服务，包括云主机、云网络、块存储、对象存储、应用容器、数据库、缓存服务、跨云迁移、消息总线、单点登录等等不同类型的云服务，这些服务为传统应用云化和云原生应用提供支撑；

贯穿从IaaS层到云服务层，安全管控和云管理，在云管理方面，联盟企业提供混合云管理、Business Center、Operation Center，在安全管控方面，涉及安全管理、云服务安全、数据安全、主机安全、分布式安全和网络安全。

结合未来就绪企业云联盟（FRECO）的三大突破和“全堆栈”，我们如今可以回答2016年3月联盟成立之日起，一直到今日，很多人对未来就绪企业云联盟（FRECO）的一个老生常谈的问题：未来就绪企业云联盟（FRECO）到底是做什么的？

首先，对整个云计算行业而言，它“行商道，筑生态”：这毫无疑问是一个“商业-生态”双轨联盟，联盟通过商业上的紧密合作，结合戴尔作为全球企业数字化转型领导者的行业影响力、资源整合（及挖掘）能力，在发展的初期就完成了商业上的成功，确保了联盟持续发展的生命力，这是此前很多单一的生态联盟（以互操作性、认证等为主）所不能比的；

其次，对联盟成员来说，它“结互信，聚众力”：它瞄准中国混合云生态环境的发展，通过解决方案合作、技术和产品认证、商业拓展互信以及推出整合的系统/解决方案，让混合云市场上各家联盟成员的技术和产品能力实现互信、互认、互利、互通乃至深度整合，既避免了零散的市场竞争，也加强了很多具有特色但知名度不高的联盟成员的市场竞争力，“不仅小而美，更小而强”。

第三，对企业用户，它“降门槛、见云途”：戴尔强大的整合能力，VMware强大的市场影响力，东软成熟的集成和服务能力，以及Pivotal、XSKY、英方、优特云等联盟成员独具特色的技术能力，让解决方案不仅出色，而且“具有鲜明的、先进的技术特色”，并“具有很强的灵活性和适应性”，企业用户可以达成“见一叶而知秋”，“知一事而识人”的体验——从一个联盟成员开始接触，而获得庞大联盟生态环境的助力（以构建云计算平台），减少了大量的沟通、认证、互信成本；

最后，对混合云本身而言，它“以创新，成典范”：直至今日，构建混合云仍然是一件复杂的事情，它涉及到从IaaS到PaaS再到SaaS各个层面，关乎硬件、软件和服务，不乏安全、跨云、灾备等复杂又关乎业务连续性的专业领域，又需要高性能、高可靠性、高效率和高灵活度，未来就绪企业云联盟（FRECO）的存在，意味着将行业内的创新技术、成熟经验和典型应用三者结合，从而构建起典范式的混合云。

因各有所长 便各司其职

特别需要指出的是，作为未来就绪企业云联盟（FRECO）的核心，14家成员企业在整个“全堆栈”中都起到了重要的作用，称得上是“因各有所长，便各司其职”，对于这些各具特色的企业，我们不妨再给他们一个露脸的机会，尝试以最精炼的语言对他们做一下精准的描述：

戴尔科技Dell Technologies： 作为全球知名的企业级IT解决方案提供商，戴尔拥有完备的产品线，涉及服务器、存储、网络、安全、工作站、PC、软件等各个领域，在云联盟中，戴尔一方面是联盟的发起者、组织者和协调者，也是各个联盟成员构建起一体化解决方案的聚合者，同时，戴尔强大的渠道和销售能力及品牌知名度，成为“180多个项目”的主要发现者。

东软Neusoft：云管平台的重要创新者和赋能者，云管理平台产品SaCaAclome包含OC（Operation Center）和BC（Business Center）两个子产品，为数据中心提供全方位的管理和运营能力，简化云应用管理、提高云应用的交付速度；

航天云宏WINHONG：专注于云操作系统的研发，拥有国内首个云操作系统自主知识产权，并涉足安全可控的云计算基础软件产品领域，服务于多项国家、省部级云安全攻关课题，为联盟内的成员提供自主可控、安全可靠的云操作系统平台；

英方information2：未来就绪企业云联盟（FRECO）中最活跃的企业之一，专注于容灾及业务高可用性技术、产品和解决方案，以实时数据复制、持续数据保护技术，为各类企业在物理/虚拟或云计算平台的关键业务提供连续保护及快速恢复，是联盟中提供灾备、业务连续性解决方案的重要支撑；

UnitedStack有云：成立于OpenStack开始成熟的2013年，是中国最早的OpenStack开源云计算公司，核心产品UOS集中了弹性计算、分布式块存储和软件定义网络(SDN) 等IaaS核心技术和能力，是联盟中最专业的OpenStack开源云计算技术和产品公司，帮助企业用户构建互联网架构的开源云计算资源管理平台；

飞致云FIT2CLOUD：混合云管理及DevOps协作平台供应商，解决企业跨云平台管理的问题，为云基础设施和应用提供配置、 监控、自动化和管理服务，并通过DevOps协作平台拉近“数据中心-应用开发”之间的管理，是IaaS之上混合云管理、自动化运维、自动化IT和面向DevOps的持续IT交付的管理平台专家；

Pivotal：戴尔科技的成员企业之一，PaaS平台供应商，Pivotal Cloud Foundry是支撑开发、运行云原生应用的PaaS平台，在联盟中，配合联盟成员为企业用户“实现云原生”，此外，通过提供Pivotal Kubernetes Service和Spring Cloud，为企业用户提供微服务应用框架；

VMware： VMware如今同样是戴尔科技的成员企业，作为服务器虚拟化时代的专家，VMware如今已经将业务拓展到软件定义数据中心（软件定义存储、软件定义网络等）和混合云管理的领域，为企业用户提供混合云资源池化、构建、运维和管理能力，同时以其广泛的知名度和用户基础为联盟提供行业经验的分享和商业机会；

XSKY：国内存储行业的新星之一，是开源存储系统Ceph的主要贡献者和国内软件定义存储领域的佼佼者，XSKY以x86架构服务器为基础，为企业用户提供开放、灵活、标准的开源（分布式）软件定义存储解决方案，解决传统存储应用中的痛点和难题，未来就绪企业云联盟（FRECO）所提供的混合云一体机中的底层分布式存储都是XSKY的存储，特别是其X-EDP能够让企业的数据在混合云及多云环境中进行联通和迁移；

YottaCLOUD 优特云：由翼云投资与戴尔公司合作成立，是贵州省大力发展云计算、大数据产业的首批重点项目之一，优特云混合云平台旨在通过为中小企业及政府机构提供包括云主机、云存储、云网络、云备份、云容灾等完善的、一体化的云计算服务，并响应客户的定制化需求，为贵州省中小企业及政府机构带来更有效运营的云平台；

新成员的介绍

Zstack：为私有云和混合云提供IaaS开源（基础设施管理平台）公司，产品主要面向面向智能数据中心，实现了控制面和数据面的完全打通，通过提供完善的APIs来管理计算、存储等网络在内的数据中心各种资源，为联盟目标客户提供OpenStack之外的又一个IaaS平台选择，今年1月，这家公司获得了阿里云数千万的A轮融资，并与阿里云开展合作，支持“将阿里云的公有云和ZStack的私有云构成混合云”；

灵雀云：在PaaS层所提供的能力与Pivotal类似，但也不尽相同，它以Docker、Kubernetes为基础，遵循DevOps理念，提供面向微服务架构的新一代PaaS平台，即“基于容器，服务于完整开发周期的新一代云平台服务（CaaS，Container as a Service”，服务于企业的智能运维、开发测试管理和自助式跨云IT治理需求；

乐橙云，即大华乐橙云：众所周知，大华股份是全球视频监控领域的知名企业，在安防行业有着强大的影响力，乐橙云则是大华股份面向视频行业的开放视频云平台，已经在智慧城市、平安城市、公安、交通、文教卫、运营商、金融、政企等多个行业领域得到了广泛应用，是产业（行业）云的典型代表，也是联盟中新的“乙方（用户）”企业；

铁信云：铁信云是联盟新成员中的另一个“乙方企业”，是针对铁路行业的私有云平台（与乐橙云一样，同属于产业/行业云），由T2Cloud云途腾和北京中铁信息科技有限公司共同成立，服务于铁路体系内的各运输段，省路局，还有铁路总公司，未来铁信云2.0会提供IaaS和PaaS服务，而T2Cloud云途腾也会继续扩展到广电云、能源云等行业领域。

新成员中的一个明显变化就是乐橙云和铁信云的加入，这两个“乙方企业”的加入，意味着联盟将更多的吸引和吸收来自产业、行业用户的需求和经验，建立“甲乙合一”的新业务规范，这两家新成员也成为联盟新的“产业云委员会”的首批成员，而灵雀云和Zstack也和联盟第一批10家成员企业一同组成了全堆栈技术委员会，“继续为中国以及全球的混合云用户提供包括云计算咨询、部署、培训和技术支持等一系列服务及产品和解决方案，帮助用户通过云计算推动数字化转型。”