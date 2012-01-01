【海报故事汇】读懂一头奶牛

Chitale Dairy通过基于云的乳业生命周期管理平台实现乳制品生产流程自动化管理；通过物联网和大数据分析对每头奶牛从食料、喂养、健康到牛奶的质量和产量进行全流程监控分析，实现精细化和自动化乳业生产。

Chitale Dairy创建于1939年，每年销售牛奶约6千万升。Chitale Dairy致力于运用云计算、物联网、大数据分析等新技术实现数字化运营，在不增加农场占地和奶牛数量前提下，将牛奶产出提高10倍以上。

Chitale Dairy通过基于云的乳业生命周期管理平台实现乳制品生产流程自动化管理；通过物联网和大数据分析对每头奶牛从食料、喂养、健康到牛奶的质量和产量进行全流程监控分析，实现精细化和自动化乳业生产。此外，Chitale Dairy利用数字化乳业管理云平台服务，推动其它小型乳业技术升级，带动当地整体乳液生产效率提升，实现“高效、绿色乳业”生产。

序号001.数字化乳业需要生产指南

奶牛工作人员手动记录奶牛信息（饲养状况、健康状况等），此过程繁琐，数据准确率低。用IT代替人工虽然提高了数据采集效率，但传统以农场或业务功能为核心的系统部署造成大量数据孤岛，无法通过数据共享提高协作效率；难以通过快速智能分析，降低业务风险；难以通过精细化运营提高管理效率。

在IT管理资源有限前提下，针对IoT、大数据、ERP负载特性，如何简单快速部署和运维云计算，快速分配IT资源，实现IT自动化管理，降低IT开支，都成为Chitale Dairy数字化转型过程中所面临的重要挑战。

数据整合、清理周期长或者大数据分析延迟导致业务风险增加。因此，Chitale Dairy对于数据整合和大数据分析效率提出新的要求，需要通过提高数据分析效率将大数据监控和分析结论转化为每日数字化乳业生产工作指南，以便精细化运营。

序号002.云中乳业的背后

Chitale Dairy通过戴尔科技虚拟化实现私有云，消除数据孤岛，提高了IT资源利用率，保证了业务安全连续性。

通过戴尔软件定义数据中心，实现IT资源池化和自动化管理，提高移动应用开发部署和移动终端管理效率。同时，根据不同应用SLA（Service Level Agreement）和制定资源 QoS（Quality of Services），快速满足不同应用SLA需求。

戴尔科技现代化IT支撑OpenStack和Hadoop技术，支撑Chitale Dairy通过批量分析提高运营效率，通过大数据平台，实现精细化生命周期决策和执行效率。

序号003.干了这杯科技奶

降低开支：通过戴尔科技虚拟化实现私有云，将硬件购置成本降低了 50%，服务器部署时间从三周减少到几个小时。更加关键的是，物理服务器从10台合并到3台，从而降低了能耗与空间占用；同时，也大幅度降低软件许可开支；通过资源回收和再利用，提高了IT资源利用率。

IT迅捷响应：Chitale Dairy基于戴尔科技软件定义数据中心不仅可以快速根据不同业务需求配置资源，同时也让合作农场实现个性化权限和资源管理。现代化IT提高应用开发部署效率，流线化DevOp提高应用创新效率。通过跨云和移动终端统一管理平台，提高协作效率，加速业务创新。

精细化运营：戴尔现代化IT支撑开源标准，提高移动应用和物联网应用开发部署效率，保证边缘计算和云计算的数据分析效率，通过对每头牛生命周期喂养和管理，优化了农场之间的协作与奶源监控管理，提高了每种乳制品生命周期管理效率。